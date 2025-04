Czy wiesz, co jesz?

Jemy, gdy jesteśmy głodni, albo dla smaku. To zupełnie naturalne potrzeby. Warto jednak czasem zastanowić się, co dokładnie dostarczamy organizmowi i w jakich ilościach. Zwłaszcza, gdy jest to istotne dla naszego zdrowia, gdy chcemy schudnąć, lub po prostu świadomie kształtować swój sposób żywienia.

Reklama

Sprawdź, ile kalorii ma Twój ulubiony produkt.

PRODUKTY A-H

PRODUKTY P-Z

Tabela kalorii i wartości odżywczej [LITERY I do O]

W tabeli kalorii i wartości odżywczej sprawdzisz:

kaloryczność w 100 g/ml,

zawartość węglowodanów w 100 g/ml,

zawartość białka w 100 g/ml,

zawartość tłuszczów w 100 g/ml.

PRODUKTY A-H

PRODUKTY P-Z

Reklama

Zobacz także:

Jak stracić w tydzień 3 kg? Znamy sposób!

Dieta 1200 kcal z jadłospisem na 7 dni! + audio opinia dietetyka

Hit! 10 propozycji dietetycznych obiadów.