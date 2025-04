Tabela kalorii pomoże ci w prosty sposób określić kaloryczność całego posiłku. Wartości kaloryczne produktów wystarczy zsumować, by otrzymać wynik. Znajdziesz tu produkty od liter A do H - na dole artykułu podajemy też linki do pozostałych tabel kalorycznych.

Wiedza o tym, co ile ma kalorii pozwoli ci schudnąć niezależnie od tego, czy twoja dieta to dieta 1200 kcal, czy po prostu chcesz wiedzieć ile jeść w zależności od tego, ile dziennie spalasz kalorii.

Tabela kalorii i wartości odżywcze produktów [litery od A do H]

W tabeli kalorii i wartości odżywczej sprawdzisz:

kaloryczność w 100 g/ml,

zawartość węglowodanów w 100 g/ml,

zawartość białka w 100 g/ml,

zawartość tłuszczów w 100 g/ml.

PRODUKTY I-O

PRODUKTY P-Z

Artykuł został pierwotnie opublikowany 14.12.2009.

