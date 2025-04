Szybkie przekąski na imprezę w wersji light

Będąc na diecie nie możemy pozwolić sobie na podjadanie między posiłkami. Ale odchudzanie nie polega wyłącznie na wyrzeczeniach. Przedstawiamy wam kilka ciekawych pomysłów na niskokaloryczne przekąski, którymi możecie delektować się bez wyrzutów sumienia.

Nasze propozycje można wykorzystać jako dietetyczne przekąski w ciągu dnia, gdy dopada nas wilczy głód, ale również jako propozycje przystawek na domowe przyjęcie. Niskokaloryczne przekąski są idealne, kiedy chcemy przygotować dla gości coś zdrowego, ale także dla nas samych, gdy właśnie jesteśmy na diecie. Już nie musimy unikać jedzenia podczas przyjęcia. Bez obaw możemy rozkoszować się naszymi dietetycznymi pomysłami.

Zobaczcie zatem przepisy na pomidory nadziewane twarożkiem, małe kanapeczki z wędzonym łososiem, niskokaloryczną sałatkę z tuńczykiem, szparagi zawinięte w szynkę parmeńską oraz faszerowane jajka. Wszystko oczywiście w wersji light.

Nadziewane pomidory



Nadziewane pomidory

Składniki potrzebne do przygotowania:

ok. 20 pomidorów cherry

100 g niskokalorycznego serka białego do kanapek

szczypiorek

5 rzodkiewek

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Pomidorki umyć, wyciąć górę, a spód bardzo cienko przyciąć aby stabilnie stały na talerzu. Ze środka pomidorów wydrążyć miąższ. Przygotować farsz. Szczypiorek i rzodkiewki umyć, drobno posiekać, wymieszać z serkiem, przyprawić solą, pieprzem.

Gotowym farszem wypełnić pomidorki, ułożyć na płaskim talerzu, udekorować np. świeżym koperkiem.

Kanapeczki z wędzonym łososiem



Kanapeczki z wędzonym łososiem

Składniki potrzebne do przygotowania:

pełnoziarniste pieczywo

ser twarogowy

jogurt

łosoś wędzony

szczypiorek

koperek

zioła

sól

Sposób przygotowania:

Ser wymieszać z jogurtem do uzyskania konsystencji pasty. Podzielić na trzy części. Do jednej dodać posiekany szczypiorek, do drugiej koper, a do trzeciej zioła. Przyprawić do smaku. Posmarować pieczywo i pokroić na kwadraty. na każdą kanapkę położyć kawałek wędzonego łososia.

Szparagi w szynce parmeńskiej



Szparagi w szynce parmeńskiej

Składniki potrzebne do przygotowania:

szynka parmeńska

szaragi konserwowe

ser twarogowy

jogurt

koperek

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ser wymieszać z jogurtem do uzyskania konsystencji pasty. Dodać posiekany koper, przyprawić. Szynkę posmarować cienko pastą twarogową, na środku położyć szparaga i zawinąć.

Niskokaloryczna sałatka z tuńczykiem



Niskokaloryczna sałatka z tuńczykiem



Składniki potrzebne do przygotowania:

sałata

tuńczyk w sosie własnym

2 jajka ugotowane na twardo

2 średnie pomidory

ogórek zielony

czerwona cebula

4-5 łyżek oliwy z oliwek

musztarda,

sól, pieprz,

sok z cytryny

Sposób przygotowania:

Sałatę dokładnie myjemy i osuszamy, a następnie rwiemy liście na mniejsze kawałki. Pomidory i jajka kroimy w ósemki, ogórek zielony i w plastry, cebulę w piórka. Tuńczyka odsączamy i rozdrabniamy. Wszystkie składniki razem mieszamy.

Łączymy oliwę z łyżeczką musztardy, sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Sałatkę polewamy przygotowanym sosem.

Jajka faszerowane w wersji light



Jajka faszerowane w wersji light

Składniki potrzebne do przygotowania:

4 jajka ugotowane na twardo

3 plastry szynki drobiowej

szczypiorek

rzodkiewki

1/3 łyżeczki czerwonej papryki w proszku

1/2 łyżeczki musztardy

2 łyżeczki chudego serka homogenizowanego

sól i czarny pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Jajka obrać, podzielić na połówki i wydrążyć z nich żółtka, tak by ie uszkodzić białek. Szczypiorek drobno posiekać, rzodkiewki pokroić w malutka kosteczkę. Żółtka z serkiem i musztardą rozgnieść na gładką masę. Dodać rzodkiewki, szczypior, przyprawy. Masą faszerować białka.

Zdjęcia w artykule: Depositphotos