Szybka dieta - zasady odżywiania

1. Jeśli chcesz cieszyć się efektem dłużej niż kilka tygodni, wprowadź do menu zmiany na stałe. W uderzeniowym etapie wprowadzamy mniejsze porcje, większą ilość sezonowych warzyw i owoców oraz poprawiamy nawodnienie organizmu.

2. W prawidłowym utrzymaniu masy ciała niezbędnych jest 5, a nawet 6 posiłków dziennie, między którymi przerwy nie powinny być dłuższe niż 3-4 godziny. Dzięki temu twój organizm będzie nie będzie gromadzić zapasów „na później”, a ty nie będziesz chodzić głodna.

3. Nasze ciało składa się w ponad 60% z wody, a bez odpowiedniego nawodnienia nie ma prawidłowego metabolizmu. Eliminujemy więc diuretyki, które hamują odchudzanie i sprzyjają zatrzymywaniu wody w organizmie: kawę, czarną herbatę, yerba mate, napoje typu cola, energetyki i alkohol. Co pić w zamian? Oczywiście wodę, herbaty owocowe, napoje izotoniczne.

4. Jak poradzić sobie z posiłkami co trzy godziny? Miej zdrowe przekąski zawsze pod ręką, dzięki temu łatwiej będzie ci zapanować nad głodem między posiłkami i kontrolować to, co zjadasz. Nie bój się jeść po 18.00, ostatni posiłek zjedz na trzy–cztery godziny przed snem.

Szybka dieta - jedzeniowe zamienniki

Jeśli nie lubisz bądź nie masz któregoś z produktów, zamień go.

Szpinak – dowolna sałata

Kurczak – krewetki

Szparagi – fasolka szparagowa

Rukola – roszponka albo sałata lodowa

Łosoś, sola – inna dowolna ryba

Szybka dieta - dzień płynny

W ciągu dnia pić do woli gęste soki warzywne i warzywno-owocowe, czyste zupy kremy z sezonowych warzyw: buraka, kalafiora, brokułu, szparaga itp. oraz herbaty owocowe i ziołowe, wodę najlepiej niegazowaną plus dodatkowo w 5 porcjach naturalne produkty mleczne po około 200 ml.

Szybka dieta - dzień owocowy

1,5 do 2 kg świeżych owoców, na przykład łubianka truskawek podzielona na 5 porcji, plus 1 litr produktów mlecznych naturalnych: jogurt, kefir, maślanka, również podzielonych na 5 porcji. Owoce można jeść w różnych konfiguracjach, np. łączyć z sałatą i szpinakiem polanym dressingiem jogurtowo-cytrynowym lub spożywać je w postaci koktajlu na mleku lub maślance.

Szybka dieta - jadłospis na odchudzanie

Tydzień pierwszy

Poniedziałek

Śniadanie: serek biały/twarożek 100 g z rzodkiewkami i szczypiorem na gęsto, woda/herbata

Lunch: szparagi z fetą, 2 tosty/grzanki, woda/herbata

Kolacja: Medaliony z kurczaka z groszkiem, 2 ziemniaki, woda/herbata

Wtorek

Dieta płynna

Środa

Śniadanie: kromka chleba, 2 plasterki sera żółtego, rzodkiewki/pomidor, liście sałaty/cykorii, woda/herbata

Lunch: chłodnik z pieczonej papryki z suszonymi pomidorami, czosnkowy tost, woda/herbata

Kolacja: sałatka z kurczakiem, woda/herbata

Czwartek

Śniadanie: jajecznica z szynką – 2 jaja, plaster szynki, cebulka, zioła, pomidor malinowy, woda/herbata

Lunch: sałatka z groszku i jajka, woda/herbata

Kolacja: pulpeciki z suszonymi pomidorami i ziołami, kawałek kalafiora – ugotować w wodzie lub na parze, woda/herbata

Piątek

Śniadanie: koktajl truskawkowy – 1 szklanka jogurtu, 200 g truskawek, łyżka płatków migdałowych, herbata/woda

Lunch: chłodnik z cukinii i krewetek, woda/herbata

Kolacja: sałatka z rzodkiewkami i słonecznikiem, woda/herbata

Sobota

Śniadanie: dzień owocowy: łubianka truskawek podzielona na 5 porcji plus 1 litr mlecznych napojów

Lunch: w ciągu tego dnia można zjeść np. sałatę z młodego szpinaku czy rukoli z truskawkami

Kolacja: koktajle mleczno-owocowe i same truskawki, np. z jogurtem. Nie dosładzamy!!!

Niedziela

Śniadanie: omlet z szynką i szparagami, herbata/woda

Lunch: sałatka z camembertem i suszonymi pomidorami, woda/herbata

Kolacja: Wołowina z fasolką i sezamem, 1–2 łyżki ugotowanego ryżu, woda/herbata

Tydzien drugi (i trzeci)

Poniedziałek

Śniadanie: Guacamole, wafel ryżowy, plastry pomidora lub rzodkiewek, woda/herbata

Lunch: Arbuz, ser kozi i czarne oliwki, woda/herbata

Kolacja: szparagi zapiekane z szynką, woda/herbata

Wtorek

Śniadanie: jogurt 150 g, 3–4 łyżki płatków owsianych, 3 truskawki, woda/herbata

Lunch: Sałatka z tuńczykiem, woda/herbata

Kolacja: Kotlet mielony z łososia z dressingiem ogórkowym, 2 młode ziemniaczki, woda/herbata

Środa

Śniadanie: serek biały/twarożek 100 g z rzodkiewkami i szczypiorem, na gęsto, woda/herbata

Lunch: sałatka z truskawkami, woda/herbata

Kolacja: makaron z sezamem, polędwicą i kolendrą, woda/herbata

Czwartek

Śniadanie: jogurt 150 g, 3–4 łyżki płatków owsianych, 3 truskawki, woda/herbata

Lunch: szparagi z serem kozim, woda/herbata

Kolacja: młoda kapustka z koperkiem – 2,5 szklanki, 2–3 młode ziemniaki, kefir/zsiadłe mleko

Piątek

Śniadanie: kromka pieczywa z szynką, rzodkiewki, ogórek małosolny, woda/herbata

Lunch: szpinak z burakiem i kozim serem, woda/herbata

Kolacja: indyk w sezamie, zielona sałata, marchewka z kardamonem, woda/herbata

Sobota

Śniadanie: kromka pieczywa, pasta jajeczna ze szczypiorkiem i ogórkiem, woda/herbata

Lunch: sałata z kurczakiem z sosem mango, woda/herbata

Kolacja: sola duszona z kalarepą, woda/herbata

Niedziela

Śniadanie: jajecznica z 2 jaj na łyżeczce oliwy z oliwek z cebulką lub na pomidorach, warzywo, woda/herbata

Lunch: fasolka szparagowa z sezamem, woda/herbata

Kolacja: polędwica wołowa ze szparagami, 2–3 młode ziemniaki, woda/herbata