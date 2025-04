Pojęcie "sztuki walki" obejmuje walkę wręcz lub z użyciem tzw. broni białej, czyli szpad, szabli, kijów. Wbrew potocznej opinii w sztukach walki wcale nie chodzi głównie o umiejętności samoobrony i ataku, a sztuki walki to nie to samo, co sporty walki.

Sztuki walki:

Najpopularniejsze wywodzą się z Dalekiego Wschodu, czyli z Chin, Japonii, Tajlandii i Korei. Związane są z filozofią buddyjską i zgodnie z nią nie dopuszczają agresji, ale uczą panowania nad sobą, własnymi emocjami i nad swoim ciałem. Kształtują też szacunek dla przeciwnika, cierpliwość, pokorę i wytrwałość.

Siła i sprawność fizyczna ma służyć rozwojowi duchowemu jednostki. Zdobyte umiejętności należy wykorzystywać tylko w ostateczności, broniąc siebie lub innych, i nigdy w niecnych celach, dla własnych korzyści czy do rywalizacji. Tym właśnie różnią się od sportów walki.

Jest ich bardzo wiele. Uprawianie większości sztuk walki pozwala osiągnąć:

sprawne ciało: szczupłe, silne, szybkie elastyczne i wytrzymałe,

szczupłe, silne, szybkie elastyczne i wytrzymałe, lepszą koordynację ruchową,

umiejętność koncentracji ,

, pewność siebie,

wewnętrzny spokój,

umiejętność samoobrony ,

, wytrwałość i konsekwencję w działaniu.

Do najpopularniejszych i tych o dość rozbudowanej filozofii zalicza się:

Kung-fu

Wywodzi się z chin, a popularność zyskała dzięki filmom z Brucem Lee. Jego podstawowe style czy techniki wzorowane są na ruchach zwierząt, np. żurawia, tygrysa czy węża.

Tai-chi

Także pochodzi z Chin i często nazywane jest gimnastyką medytacyjną. Ruchy wykonywane podczas treningów wzorowane są na technikach zadawania ciosów i kopnięć, ale wykonywane są w wolnym tempie, co ułatwia zharmonizowania duszy z ciałem.

Jiu-jitsu

Prekursor wszystkich japońskich sztuk walki. Motto ju-jitsu brzmi: ustąp, by zwyciężyć. Techniki wykorzystują ruch przeciwnika przeciwko niemu samemu. Nazywane sztuką łagodności i ustępliwości, choć nie brakuje w nim brutalnie brzmiących technik: duszeń, trzymań i dźwigni.

Judo

Wywodzi się z Japonii. Według jego twórcy w sztuce tej chodzi o doskonalenie samego siebie (do zdobycia jest aż 16 stopni szkoleniowych i mistrzowskich), a siła pochodzi nie z postury i masy ciała, ale z szybkości i zwinności.

Aikido

Najbardziej uduchowiona sztuka walki pochodząca z Japonii. Synchronizacja ruchu z oddechem ma na celu wykorzystanie wewnętrznej energii zwanej ki. Trening aikido polega na nauce obrony przed atakiem, a nie na nauce ataku. Ważną rolę odgrywa rozwój moralny i duchowy.

Karate

Stworzone w Japonii, na Okinawie, do obrony bez użycia broni czy jakichkolwiek przedmiotów. Karate obejmuje techniki kopnięć, ciosów i bloków. Uczy wytrwałości, szacunku do innych i wytrwałości.

fot. Adobe Stock

Taekwondo

Tradycyjna koreańska sztuka walki. Uprawiających taekwondo obowiązują następując zasady: grzeczność, uprzejmość, rzetelność, uczciwość, wytrwałość, samokontrola i odwaga.

Capoeira

Pochodzi z Brazylii. Capoeira powstała wśród afrykańskich niewolników, którzy opracowali takie techniki walki, które wyglądały jak niewinny taniec. Dzięki temu mogli się doskonalić pod nosem swoich niczego nieświadomych właścicieli.

Muay Thai

Obecnie nie jest kojarzone ze sztuką, ale sportem walki. Jednak oryginalnie ta tajska sztuka walki była silnie związana z religią i pełna religijnych rytuałów i modlitw.

