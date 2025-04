Szparagi zielone i białe mają ok. 21 kcal w 100 g. Wartości odżywcze szparagów czynią je bardzo polecanymi produktami na diecie odchudzającej. Jeśli zależy ci na dietetycznej wersji szparagów, ugotuj szparagi, a nie smaż ich raczej na maśle.

Spis treści:

Kcal surowych szparagów zielonych i białych

100 g zielonych szparagów dostarcza ok. 21 kcal,

100 g białych szparagów dostarcza ok. 20 kcal,

1 biały szparag waży ok. 30 g i dostarcza ok. 6 kcal,

1 zielony szparag waży ok. 30 g i dostarcza ok. 6 kcal,

pęczek zielonych szparagów waży ok. 400 g i dostarcza ok. 84 kcal,

pęczek białych szparagów waży ok. 400 g i dostarcza ok. 80 kcal.

Kcal szparagów gotowanych

Kaloryczność szparagów nie zmienia się przy gotowaniu. Nie ma znaczenia czy gotujesz szparagi na parze, czy w zwykłym garnku. Żeby dokładnie obliczyć kcal szparagów, zważ je jednak przed ugotowaniem, a dopiero potem wpisz w aplikację do liczenia kalorii. To konieczne do dokładnych obliczeń.

Kcal szparagów smażonych

Szparagi smażone na maśle lub oliwie mają więcej kalorii, niż szparagi gotowane.

Porcja (pół pęczka) szparagów smażonych na łyżce masła dostarcza ok. 115 kcal.

Porcja (pół pęczka) szparagów smażonych na łyżce oliwy dostarcza ok. 130 kcal.

Im więcej oleju lub masła dodasz do smażenia szparagów, tym bardziej kaloryczna będzie twoja potrawa.

Szparagi nie tuczą, ale tuczą często stosowane dodatki do szparagów. Jak jeść szparagi, by nie tuczyły? Przede wszystkim unikaj kalorycznych elementów i tłustych sosów do szparagów. Tuczące dodatki do szparagów to:

masło,

beszamel,

zasmażana bułka tarta,

sos holenderski,

parmezan,

boczek.

fot. Białe szparagi w kalorycznym sosie/ Adobe Stock, HLPhoto

Nie unikaj całkiem tłuszczu w posiłku ze szparagami. Dodatek tłuszczu pozwala na wchłonięcie witaminy K ze szparagów. To m.in. dzięki tej witaminie szparagi w ciąży są bardzo polecane. Warto skropić szparagi zdrowym olejem, np. olejem lnianym, olejem z ostropestu, olejem z wiesiołka lub posypać je mielonym siemieniem lnianym.

Dietetyczne, niskokaloryczne dania ze szparagami to na przykład:

lekkie sałatki ze szparagami,

zupa szparagowa (bez dodatku śmietanki),

blanszowane szparagi lub szparagi z grilla,

szparagi z czosnkiem,

szparagi posypane siemieniem lnianym,

gotowane szparagi z jajkiem w koszulce,

szparagi pieczone z chudą szynką,

omlet ze szparagami.

Te zielone lub białe warzywa są bardzo uniwersalne na diecie: możesz jeść szparagi na śniadanie, sałatki ze szparagami na lunch, a także dodawać je do obiadu.

