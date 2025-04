4 z 4

Modelowanie mięśni brzucha i nóg

Przyjmij pozycję jak na zdjęciu - opieraj się o matę jedną stroną ciała, unieś ramiona i głowę. Prostą nogę unieś do góry pod kątem 30-40 stopni. Wyciągnij do góry palce uniesionej stopy. Następnie zegnij nogę w kolanie i przyciągnij ją do tułowia. Tułów również staraj się lekko skręcać do przodu. Prostuj i przyciągaj do siebie nogę. Ćwiczenie powtórz 30-40 razy i zmień nogę.