Ile kalorii ma sushi i czy to prawda, że sushi wcale nie jest tak dietetyczną potrawą, za jaką uchodzi? Najbardziej kaloryczne są rolki w całości smażone w tempurze lub te, które posiadają smażone dodatki (np. krewetki). Jednak sushi są bardzo różne, podobnie ich kaloryczność może się znacznie różnić. Zastanawiasz się, czy sushi jest zdrowe i kaloryczne, ten materiał pomoże ci to stwierdzić.

Spis treści:

Poszczególne rodzaje sushi mają zróżnicowaną kaloryczność, gdyż zależy ona od tego, co sushi zawiera. Najmniej kaloryczne są sushi wegetariańskie, a najbardziej kaloryczne sushi w tempurze, sushi z tuńczykiem i łososiem. Dodatek awokado także zwiększa kaloryczność tej potrawy.

Sushi kcal 100 g:

nigiri sushi z łososiem – ok. 150 kcal,

nigiri sushi z tuńczykiem – ok. 175 kcal,

nigiri sushi z krewetką – ok. 113 kcal,

nigiri sushi z ośmiornicą – ok. 100 kcal,

nigiri sushi z krabem – ok. 113 kcal,

nigiri sushi z omletem – ok. 150 kcal.

maki sushi z ogórkiem – ok. 88 kcal,

maki sushi z tuńczykiem – ok. 130 kcal,

maki sushi z łososiem – ok. 110 kcal,

california maki – ok. 255 kcal,

philadelphia maki – ok. 320 kcal,

futomaki z krewetką – ok. 100 kcal.

Uramaki sushi to rolki, które nie są owinięte w wodorosty, ale mają je w środku, między dodatkami, a na wierchu jest ryż – mają kaloryczność porównywalną z maki sushi.

fot. Ile kalorii ma sushi z łososiem/ Adobe Stock, karepa

Żeby to stwierdzić dokładnie, trzeba by zważyć rolkę i kawałek, ponieważ są różne rodzaje sushi, a od jego składu zależy też waga rolki, a co za tym idzie i jednej sztuki sushi. Najczęściej jednak przyjmuje się, że pojedynczy kawałek sushi waży 30 g, a rolka ok. 180 g.

Biorąc to pod uwagę, szacuje się, że jedna rolka sushi zawiera kcal:

nigiri sushi z łososiem – ok. 270 kcal,

nigiri sushi z tuńczykiem – ok. 312 kcal,

nigiri sushi z krewetką – ok. 204 kcal,

nigiri sushi z ośmiornicą – ok. 180 kcal,

nigiri sushi z krabem – ok. 204 kcal,

maki sushi z ogórkiem (kappa maki, czyli hosomaki z ogórkiem) - ok. 156 kcal, maki sushi z tuńczykiem – ok. 234 kcal,

maki sushi z łososiem – ok. 198 kcal,

futomaki z krewetką – ok. 180 kcal.

Jeden kawałek sushi zawiera kcal:

nigiri sushi z łososiem – ok. 45 kcal,

nigiri sushi z tuńczykiem – ok. 52 kcal,

nigiri sushi z krewetką – ok. 34 kcal,

nigiri sushi z ośmiornicą – ok. 30 kcal,

nigiri sushi z krabem – ok. 34 kcal,

maki sushi z ogórkiem (kappa maki, czyli hosomaki z ogórkiem) - ok. 26 kcal,

maki sushi z tuńczykiem – ok. 39 kcal,

maki sushi z łososiem – ok. 33 kcal,

futomaki z krewetką – ok. 30 kcal,

sushi sashimi z łososiem (sam kawałek łososia 14 g) – 26 kcal.

Sushi w tempurze to sushi w specjalnej panierce z mąki kukurydzianej i pszennej oraz jajka, i smażone. Sama panierka nie jest jakość bardzo kaloryczna, ale wchłania tłuszcz podczas smażenia, co czyni ją bardziej kaloryczną. To sprawia, że sushi w tempurze może być nawet dwa razy bardziej kaloryczne od zwykłego, choć dla odmiany to sushi w ciąży jest bezpieczne.

Sushi w tempurze kcal przykłady:

sushi z krewetką w tempurze – ok. 40-50 kcal w sztuce,

sushi z łososiem w tempurze – ok. 68-80 kcal w sztuce,

sushi z ośmiornicą w tempurze – ok. 60-75 kcal w sztuce.

Przyjmuje się, że sushi wegetariańskie zawiera średnio 120 kcal w 100 g. Na poniższych przykładach jednak widać, że kaloryczność sushi wegetariańskich może być różna:

nigiri sushi z omletem – ok. 45 kcal w sztuce i 150 kcal w 100 g,

hosomaki z ogórkiem – ok. 26 kcal w sztuce i 88 kcal w 100 g,

philadelphia maki – ok. 106 kcal w sztuce i 320 kcal w 100 g,

california maki vege – ok. 33 kcal w sztuce i 110 kcal w 100 g.

W 100 gramach ugotowanego ryżu do sushi jest 148 kcal, a w 100 g ryżu do sushi przed ugotowaniem jest 350 kcal.

W jednej rolce sushi przed pokrojeniem jej na sztuki sushi, w zależności od jej rodzaju, znajduje się 40-60 g ryżu ugotowanego, czyli 60-88 kcal pochodzących z ryżu.

Ponieważ całą rolkę zwykle kroi się na 6 kawałków, jeden kawałek (sztuka) sushi zawiera 10- 14 g ryżu, który dostarcza 15-21 kcal.

Porcja 6 sztuk to – w zależności od zestawu – od 176 kcal w przypadku sushi z ogórkiem do 640 kcal w przypadku philadelphia maki. Dla porównania:

porcja risotto z mięsem i jarzynami (100 g) to 246 kcal,

naleśnik z mięsem i grzybami to 340 kcal,

pizza z mięsem (150 g) to 531 kcal,

kotlet schabowy (1 szt.) to 530 kcal,

filet z dorsza (200 g) to 116 kcal,

gołąbek (80 g) to 108 kcal,

pieczeń rzymska (100 g) to 234 kcal,

zupa jarzynowa ze śmietaną (250 g) to 175 kcal,

rogalik francuski 1 szt. to 282 kcal,

sałatka Waldorf (100 g) to 61 kcal,

zapiekanka ziemniaczana z mięsem i warzywami (100 g) to 254 kcal,

pierogi z truskawkami (200 g) to 480 kcal,

banan (100 g) to 90 kcal,

pomarańcza (100 g) to 45 kcal,

ananas (100 g) to 45 kcal,

bakłażan (100 g) to 22 kcal.

Zazwyczaj więc w barze sushi „zjadamy” więcej kalorii niż podczas tradycyjnego obiadu.

Tekst powstał na podstawie tekstu Aleksandry Wierzejskiej. Pierwotnie został opublikowany 30.03.2013.

