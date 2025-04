Po pierwsze: błonnik

Jest bezpieczny i faktycznie przyspiesza przemianę materii. Przyjmując suplementy lub stosując dietę błonnikową należy wypijać przynajmniej 2 litry wody dziennie, by zapobiec zaparciom. Jeśli twoja dieta była uboga w błonnik, wprowadzaj go do menu stopniowo. Gwałtowne zwiększenie dawki może wywołać wzdęcia i bóle brzucha. Oto jego zalety:

zmniejsza ryzyko chorób serca i układu krążenia , bo reguluje gospodarkę lipidową w organizmie. Obniża poziom złego cholesterolu LDL we krwi o mniej więcej 5-10%. Najskuteczniej działają warzywa strączkowe, otręby owsiane i jęczmienne.

spowalnia opróżnianie żołądka, dzięki czemu do jelita, a potem do krwi, dostają się mniejsze porcje glukozy. To zaś zmniejsza wydzielanie insuliny i pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru.

nie dostarcza kalorii, za to redukuje łaknienie. Posiłki bogate w błonnik wymagają dłuższego żucia, co sprawia, że zjadasz mniej. Dodatkowo, pochłaniając wodę, błonnik zwiększa swoją objętość nawet do 6 razy.

Czym jest błonnik witalny?

Najlepsze źródła błonnika

Po drugie: chitosan

To substancja wyizolowana z pancerzy skorupiaków. Nie jest trawiona w przewodzie pokarmowym i spełnia funkcje podobne do błonnika. Chitosan wiąże w przewodzie pokarmowym kwasy żółciowe, cholesterol (obniżając jego poziom we krwi) oraz tłuszcz pokarmowy i zapobiega jego wchłanianiu. Przyczynia się to do redukcji masy ciała.

Dodatkowo substancja ta reguluje ciśnienie krwi, ale uwaga – nie wolno stosować jej zbyt długo. Dlaczego? Bo nadmiar grozi pojawieniem się problemów ze wzrokiem i skórą (chitosan utrudnia wchłanianie witamin A, E, D, które rozpuszczają się w tłuszczach).

Po trzecie: chrom

Reguluje poziom glukozy we krwi. Jako składnik tabletek odchudzających ma zmniejszać nieco nasz apetyt. Ułatwia przenikanie glukozy z krwi do komórek. Zmniejsza zapotrzebowanie na insulinę. Zmniejsza ryzyko zawału serca i rozwoju miażdżycy, ponieważ obniża stężenie cholesterolu LDL (czyli „złego"), a zwiększa ilość HDL („dobrego”).

Jak szybko obniżyć poziom cholesterolu?

Niedobór chromu może mieć wpływ na rozwój cukrzycy i chorób układu krążenia. Jednak jego zbyt wysokie stężenie w organizmie może sprzyjać rozwojowi nowotworów.

Po czwarte: CLA

To kwas rumenowy – naturalnie występuje w tłuszczu mlecznym. Najlepiej zbadana jego właściwość to zdolność do redukowania tkanki tłuszczowej, zwiększania masy mięśniowej i poprawy przemiany materii. Ustalono, że substancja ta blokuje enzym, który umożliwia przenikanie tłuszczu do komórek, prowadzi do ich powiększania się i w efekcie – tycia.

Przyjmowanie CLA w czasie odchudzania korzystnie wpływa też na samopoczucie. Ponadto obniża poziom triglicerydów, cholesterolu i cukru we krwi. Ma również dobry wpływ na układ immunologiczny – zwiększa odporność na wirusy, może tłumić reakcje alergiczne. Do najczęściej występujących efektów niepożądanych należą: nudności, zawroty głowy, osłabienie (zdarzają się bardzo rzadko).

Po piąte: kofeina

Kofeina działa termogenicznie, co sprzyja zwiększeniu ilości spalonych kalorii podczas wysiłku fizycznego. Jej pobudzające działanie pozwala wytrwać podczas intensywnych ćwiczeń oraz poprawia stan psychiczny u osób stosujących niskokaloryczne menu. Efektem jest łatwiejsze utrzymanie diety i aktywności nawet przy małej dawce energii z pożywienia.

Nie można jednak przesadzać z kofeiną, gdyż ciągłe przyspieszenie metabolizmu prowadzi do zaburzeń snu i pamięci. Jej działanie moczopędne przyczynia się do zwiększenia wydalania wapnia, potasu, magnezu z organizmu. Przy niskim spożyciu wapnia i spożywaniu 2-3 filiżanek kawy dziennie może powodować zwiększoną utratę masy kostnej.

na podstawie tekstu zamieszczonego w wyd. specjalnym Poradnika Domowego pod redakcją red. naczelnej Urszuli Zubczyńskiej