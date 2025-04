Dlaczego nie należy stosować diet odchudzających bez konsultacji z dietetykiem? To pytanie pojawia się dość często. Diety odchudzające polegają przeważnie na drastycznym ograniczeniu ilości spożywanych kalorii. Im mniej jemy, tym bardziej ograniczamy również niezbędne składniki odżywcze z pożywienia – a co za tym idzie, o wyniszczenie organizmu nietrudno. Jest to szczególnie istotne w przypadku różnych chorób i potrzeb organizmu. Dlaczego jeszcze przed rozpoczęciem diety należy skonsultować się z lekarzem?

Przede wszystkim – dostarczanie dobrych kalorii!

Racjonalne i zdrowe odchudzanie polega na co prawda na ograniczonym spożywaniu kalorii w taki sposób, by powstał ich deficyt. Tylko w takiej sytuacji organizm zaczyna czerpać energię z tłuszczu i proces odchudzania jest efektywny. Trzeba jednak przy tym koniecznie pamiętać o tym, że deficyt kalorii w żadnym wypadku nie powinien polegać na...niejedzeniu. Dieta zaś powinna być oparta na składnikach, które dostarczą organizmowi niezbędnych wartości odżywczych, przy zmniejszonej kaloryczności.

Diety cud, czy prosty krok do wyniszczenia?

Największym błędem popełnianym przez osoby odchudzające się, jest drastyczne ograniczenie ilości, a przy tym jakości, spożywanych posiłków. W efekcie organizm nie otrzymuje istotnych, a czasem nawet niezbędnych składników odżywczych: witamin, a także mikro – oraz makroelementów. Spalana jest woda, a nie tłuszcz, dzięki czemu efekt jo-jo jest pewny. W dodatku bardzo łatwo narazić się na niedobory, które w niektórych sytuacjach (na przykład problemów zdrowotnych) mogą narazić organizm na przykre konsekwencje.

W sieci nie brakuje różnych diet, które obiecują spektakularne efekty w krótkim czasie. Trzeba podchodzić do nich bardzo sceptycznie – zwłaszcza, jeśli jadłospisy są monotonne lub jednoskładnikowe. To najprostsza droga to zrujnowania organizmu w krótkim czasie – problemów z wątrobą, nerkami czy anemii. Bardzo roztropnie podchodź do diet publikowanych szczególnie na prywatnych blogach, chyba, że są to strony osób znających się na zdrowiu i żywieniu (jak na przykład jadłospis Ewy Chodakowskiej na 7 dni). Każdą dietę należy jednak skonsultować z dietetykiem – ustali on stan zdrowia, a także zapotrzebowanie organizmu na poszczególne składniki, z uwzględnieniem wieku, płci, stopnia aktywności fizycznej oraz pożądanych efektów. Nie warto także komponować diet na własną rękę, jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy z zakresu żywienia. Dążąc do idealne figury, możesz zrobić sobie wielką krzywdę, narażając organizm na nieodwracalne szkody...

