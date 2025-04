Podstawą planowania domowego treningu jest przygotowanie niezbędnego sprzętu do ćwiczeń w domu oraz stworzenie strategii na newralgiczne partie ciała.

Piłka do ćwiczeń

Może służyć do wykonywania brzuszków, ale i rozciągania mięśni grzbietu czy treningu typu pilates. Zakres jej zastosowania jest naprawdę bardzo szeroki. Body ball to bezpieczny sport, podczas którego raczej nie zrobisz sobie krzywdy. Fitness z wykorzystaniem piłki mobilizuje do pracy mięśnie brzucha, ud i pośladków, co pozwala rzeźbić i wysmuklać sylwetkę.

Skakanka

Idealnie sprawdzi się dla tych, którym zależy na intensywnym spalaniu kalorii. Skakanie to trening wytrzymałościowy, dlatego wymaga dyscypliny. Ale pierwsze rezultaty pojawią się bardzo szybko.

Rowerek stacjonarny lub bieżnia

To również doskonałe rozwiązanie dla tych, którym zależy na ćwiczeniach kardio oraz tych, którzy są fanami treningu interwałowego. Dzisiejsze bieżnie i rowerki stacjonarne mają bowiem zaprogramowane treningi, w czasie których zmienia się tempo ćwiczeń.

Guma do ćwiczeń

Możesz ją wykorzystać do wzmocnienia mięśni oraz poprawy koordynacji ciała. Zajmie mało miejsca w domowej siłowni, a posiada ogromną liczbę zastosowań! Trening z gumą pozwala rzeźbić sylwetkę i spalać kalorie. Guma jest również niezastąpiona w rehabilitacji, ponieważ z jej wykorzystaniem możemy przeprowadzić streching i trening wzmacniający mięśnie.

Hantle

Idealne rozwiązanie zarówno dla tych, którym zależy na spaleniu tkanki tłuszczowej, jak i tych, którzy chcą zwiększyć masę mięśniową. Rada dla odchudzających się - rób jak najwięcej powtórzeń w serii z małym obciążeniem, rada dla walczących o masę - rób jak najwięcej powtórzeń z jak największym obciążeniem.

Mata do ćwiczeń

Zapobiegnie ślizganiu się po podłodze. A podłoga to miejsce, na którym możemy wykonywać trening siłowy, rozciągać się, praktykować jogę i wprowadzać elementy ćwiczeń kardio. Mata naprawdę się przyda, tym bardziej jeśli planujesz korzystać z treningów na DVD.

Ławka rzymska

Przyda się szczególnie tym, którzy planują spalić tłuszcz z okolicy brzucha, a także osobom, które chcą wytrenować mięśnie grzbietu. Jest dobrym wyborem do domowej siłowni, ponieważ możesz ją wykorzystywać w trakcie wielu ćwiczeń.

Przede wszystkim zastanów się, na których partiach ciała ci zależy i jaki chcesz osiągnąć efekt:

Trening ogólnorozwojowy - najlepszy dla osób chcących poprawić swoją kondycję . Wzmacnia większość mięśni, bez skupiania się na konkretnym ich rodzaju.To również doskonała forma ruchu dla kobiet w ciąży lub osób wymagających rehabilitacji

Trening kardio - dla osób, które chcą spalić tłuszcz .

. Trening interwałowy - dla osób, które chcą poprawić wydolność organizmu .

. Trening siłowy - dla osób, którym zależy na zwiększeniu gęstości mięśni .

. Trening na masę - dla osób, którym zależy powiększeniu masy mięśniowej.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 04.03.2014.

