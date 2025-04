fot. Fotolia

Reklama

XHIT Dialy



XHIT Dialy to kanał, który prowadzą trzy sportsmenki: Rebecca-Louise Smith (w życiu prywatnym pilot i miłośniczka hokeya na trawie), Kelsey Lee (zajmuje się między innymi doradztwem żywieniowym) i Cynthia Dallas (w przeszłości odnosiła sukcesy jako koszykarka, obecnie jest członkinią rady Exercise/Aerobics and Fitness Association of America).

Fitappy2



Kanał Fitappy2 prowadzi sympatyczna blondynka Agnieszka – trenerka fitness i instruktorka karate. Duża część jej filmików jest kręcona w plenerach – najczęściej w Kalifornii, w której mieszka.

Zobacz też: Nie ćwiczę, bo… – obalamy wymówki!

FitnessBlender



Kelli i Daniel to małżeństwo, które prowadzi kanał FitnessBlender. Ich treningi są dość oryginalnie zmontowane: każdy z trenerów występuje na białym tle, a jedynym dodatkiem do „wystroju” jest pojawiający się z boku ekranu licznik pokazujący ilość czasu pozostałego do wykonania danej partii ćwiczeń, a także licznik spalonych kalorii.

Blogilates



Blogilates prowadzi Cassey Ho, wykwalifikowana instruktorka fitness i pilates. Entuzjastyczna trenerka pokazuje jak ćwiczyć i co jeść, by być zdrowym i ładnie wyglądać. Wiele jej treningów zostało stworzonych do znanych piosenek, które autorka puszcza w trakcie ćwiczeń, np. „What does the fox say” Ylves czy „Work b**ch” Britney Spears. Cassey prowadzi też bliźniaczy kanał Blogilates2, na którym znajdziemy głównie jej porady i filmiki związane z zainteresowaniami.

Ewa Chodakowska



Ewa Chodakowska to polska trenerka bijąca od kilku miesięcy rekordy popularności. O dziwo na kanale nie znajdziemy jej najpopularniejszych treningów (Skalpel, Turbo i Killer), lecz tylko kilka krótkich filmików z ćwiczeniami.

Zobacz też: Jak powinien wyglądać idealny trening?

Lionsgate BeFit



Lionsgate BeFit to kanał z treningami m.in. Jillian Michaels, Denise Austin i Jane Fonda. Zgromadzone tu filmy są bardzo różnorodne i zawierają ćwiczenia z zakresu jogi, fitness, pilates, cardio czy dance. Wiele z nich można łączyć w trwające wiele tygodni sportowe wyzwania.

Tone it up



Tone it up to kanał dwóch trenerek – Kareny i Katriny – których treningi odbywają się zazwyczaj w pięknych nadmorskich plenerach. Znajdziemy tu między innymi serie ćwiczeń „Bikini series” (aby dobrze prezentować się w bikini) i „Wedding series” (dla przyszłych panien młodych).

TiffanyRotheWorkouts



TiffanyRotheWorkouts to kanał trenerki Tiffany Rothe, która w swoich treningach kładzie nacisk przede wszystkim na zrzucenie zbędnych kilogramów w problematycznych miejscach u kobiet, czyli na brzuchu, udach i pośladkach. Wiele z nich opiera się na prostych układach tanecznych i towarzyszy im energetyczna muzyka.

Reklama

Zobacz też: Co pić podczas treningu?