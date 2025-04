Sport a zdrowe serce - jak ćwiczyć

O aktywności fizycznej mówi się coraz częściej nie tylko w kontekście utraty wagi, ale również jako elemencie dbania o zdrowe serce i samopoczucie. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę, by ćwiczenia były skuteczne i bezpieczne dla serca.



Reklama

fot. Fotolia



Co zyskujesz dzięki regularnym treningom?

U osób aktywnych fizycznie ryzyko śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych może spaść aż o 35%. Dodatkowo, dzięki aktywności fizycznej poprawia się nasze ogólne samopoczucie, dotleniamy organizm, a znakomitym efektem ubocznym jest... poprawa naszej sylwetki!

Jaki sport dla zdrowego serca?

Nie ma ćwiczeń uniwersalnych, które dla każdego są odpowiednie. Każdy z nas jest inny i ma inne potrzeby. Jak we wszystkim, tak i w aktywności fizycznej istotne jest zachowanie umiaru.

Jak zacząć ćwiczyć?

W doborze ćwiczeń i ich intensywności istotny jest cel, do którego dążymy oraz aktualny stan zdrowia, przebyte choroby i ogólna kondycja fizyczna. Inaczej planowana jest aktywność dla osób zdrowych, ćwiczących systematycznie, a inaczej dla tych, które dopiero rozpoczynają przygodę ze sportem.

Dla większości osób zdrowych rekomenduje się wykonywanie ćwiczeń o umiarkowanym nasileniu przynajmniej 150 minut w ciągu tygodnia (np. szybki marsz, pływanie) lub 75 minut intensywnego wysiłku typu bieganie czy taniec aerobowy.

Metody pomiaru intensywności ćwiczeń

W ustaleniu „osobistej” granicy zdrowej dla serca, a jednocześnie skutecznej aktywności fizycznej pomocne mogą być dwie metody pomiaru intensywności ćwiczeń.

METODA I: zwracamy uwagę na ogólne samopoczucie.

Intensywność ćwiczeń jest odczuwana bardzo subiektywnie. Część z nas po godzinnym biegu będzie doświadczała umiarkowanego zmęczenia, innym już 30-minutowy trucht „da się we znaki”. Możesz ocenić, że intensywność wykonywanych ćwiczeń jest na optymalnym poziomie, gdy:

twój oddech przyspiesza, ale nie jest to uczucie, że nie możesz oddychać

zaczynasz się lekko pocić po 10 minutach

dasz radę mówić, rozmawiać

METODA II: sprawdzamy tętno

Sprawdzić puls można za pomocą pulsometru lub mierząc go samodzielnie. Zatrzymaj się i przyłóż dwa palce do wewnętrznej strony nadgarstka. Licz uderzenia przez 15 sekund. Pomnóż otrzymaną liczbę przez 4. Otrzymany wynik to liczba uderzeń serca na minutę, czyli puls. Teraz oblicz swoje maksymalne tętno. Najprostszy sposób to odjęcie wieku od liczby 220. O umiarkowanej intensywności mówimy wtedy, gdy puls jest między 50% a 70% maksymalnego tętna.

Reklama

Na podstawie informacji prasowej Magne B-6 Cardio