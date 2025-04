fot. Steve Feinberg

Speedball – zumba z piłką?



Układy choreograficzne z małą piłką w grupie to nowa w Polsce propozycja zajęć fitness (dostępna od około roku), najbardziej popularna w Stanach Zjednoczonych i dopiero od 2-3 lat zdobywająca popularność w Europie Zachodniej (np. Niemczech).

Zestawy dynamicznych zajęć, podczas których intensywnie pracuje się zdecydowanie najbardziej rękami i angażuje się ramiona, wyglądają niczym zumba z użyciem piłki wykorzystywanej w różnych płaszczyznach (poprzecznej, strzałkowej, czołowej). Piłka nie ogranicza ruchu, zachęca do zabawy i nie jest kontuzjogenna (tak jak hantle czy inne przybory do ćwiczeń siłowych).

Kto stworzył speedball?



Autorem programu ćwiczeń speedball i programu szkoleń instruktorów na całym świecie jest mistrz tej konkurencji Steve Feinberg.

Steve Feinberg przedstawia się jako innowator fitness i instruktor ćwiczeń grupowych, a także bokser, bardzo popularny za oceanem za sprawą mediów (szczególnie telewizji). Przez ponad 17 lat pracy w zawodzie instruktora wpłynął na zmianę stylu życia i wyglądu wielu tysięcy ludzi. Sam twierdzi, że to sztuki walki zmieniły jego życie i stosunek do samego siebie – i to na ich bazie rozwijał speedball fitness.

Podkreśla, że wciąż istnieją spore różnice w znajomości tej dyscypliny i jej rozwoju w Stanach i w Europie, ale powoli się one niwelują, choć braku doświadczenia instruktorów czy inicjatorów speedballu w poszczególnych krajach nie da się tak szybko nadrobić.

Perfekcyjny dobór muzyki do zajęć jest nie mniej ważny niż przybory (TRX RIP – do dynamicznych ruchów obrotowych, kettlebells – odważnikami, bulgarian bags – worki bułgarskie) czy predyspozycje prowadzącego zajęcia do stworzenia atmosfery zabawy, maksymalnie angażującej wszystkich uczestników.

W Stanach stawia się silnie na wzmacnianie zaangażowania w aktywność i relację z instruktorami poza treningiem – za pomocą internetu, video czy interaktywnych spotkań, co też wzmacnia społeczność ćwiczących.

Kto może ćwiczyć speedball?



Mistrz Feinberg zachęca Polaków do przetestowania się w tej aktywności, szczególnie tych, którzy lubią rytmiczny taniec i zajęcia cardio oraz skoordynowane ćwiczenia grupowe. Steve studiował zarówno muzykę, jak i psychologię, i podkreśla, że bardzo mu to pomaga w prowadzeniu zajęć, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, w tym sportowców zawodowych czy seniorów trenujących rekreacyjnie dla poprawy zdrowia.

Speedball jest dla wszystkich, zarówno początkujących, odchudzających się i poprawiających swoją wydolność, jak i zaawansowanych, pragnących rozwijać potencjał zdrowia.

Speedball – zalety dla zdrowia



Trening speedball wpływa na poprawę pracy układu krążenia, wzmacnia obręcz barkową, poprawia koordynację mięśni (szczególnie mięsnie stabilizujące kręgosłup) oraz poprawia ogólną wydolność. Instruktorzy przekonują, że ten rodzaj treningu to full-body workout czyli angażujący cały organizm.

Taki trening to bardzo duży wydatek energetyczny dla organizmu – który podczas intensywnej choreografii spala cukier i tkankę tłuszczową, a w dłuższej perspektywie – poprawia termoregulację, obniża częstość skurczów serca i przyspiesza regenerację.

Zajęcia z piłką lekarską to ćwiczenia o charakterze siłowym (w zależności od jej wielkości), gdzie celem jest wymuszanie pracy mięśni przeciwstawiających się oporowi piłki.

Największe zalety speedballu



Ponadto zajęcia grupowe zawsze są bardziej motywujące do ruchu niż indywidualne, wspierają uczestników do aktywności, ułatwiają przełamanie barier ruchowych, ograniczeń fizycznych i psychiki.

Uczestnicy zajęć cenią w nich potężny ładunek energii (zestawy ćwiczeń są dynamiczne), doceniają trening z muzyką (aspekt umuzykalniania), ale i pewien stopień trudności zajęć, który zachęca do pracy nad sobą, nad techniką, co przekłada się na poprawę koordynacji ruchów.

Co dla wielu jest istotne: trening speedball uwzględnia wszystkie poziomy trudności, od początkującego (bardziej ukierunkowanego na oswojenie z choreografią i samą piłką lekarską) po poziom zaawansowany, bliższy sztukom walki.

