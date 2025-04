1. Bieganie

Jest doskonałą formą treningu, bowiem w jego trakcie ćwiczą wszystkie partie mięśni. A dodatkowo możesz spalić także mnóstwo kalorii! Jeśli średnio przebiegasz kilometr w ciągu 5 minut, ubytek kcal może sięgnąć nawet 1000 kcal w przeciągu godziny. Dodatkowo w tym czasie dotleniasz organizm i obniżasz ciśnienie krwi. A taki wpływ ćwiczeń jest nieoceniony!

2. Crossfit

Ten morderczy trening to ubytek nawet 1200 kcal na godzinę! Tyle spalają jednak zwykle profesjonaliści... dla tych, którzy są na poziomie początkującym lub średniozaawansowanym liczba spalonych kcal sięga ok. 1000 kcal. To i tak super wynik! I jaka wytrzymałość organizmu!

3. Sztuki walki

Nie tylko kształtują siłę i masę mięśniową, ale również doskonale sprawdzą się jako ćwiczenie aerobowe. W trakcie godzinnego treningu organizm jest w stanie zużyć nawet 800 kcal!

4. Squash

Ta jedyna w swoim rodzaju odmiana tenisa może pomóc w zrzuceniu nawet 750 kcal na godzinę! Wszystko za sprawą intensywnego biegania za piłką, które działa dokładnie tak, jak trening interwałowy!

5. Nordic walking

W trakcie marszu pracują mięśnie, o których istnieniu nie miałaś zielonego pojęcia. Jedynym warunkiem jest odpowiednia technika chodzenia nordic walking - wtedy w ciągu godziny możesz spalić nawet ok. 700 kcal (o ile oczywiście marsz jest bardzo intensywny)!

6. Zumba

Wspaniała zabawa, energiczny taniec i rytmiczna muzyka. To przepis na udany trening i spalenie nawet 700 kcal w ciągu godziny. Ale to nie wszystkie zalety zumby - dodatkowo relaksują i wpływają na produkcję endorfin! :)

Czy zumba wystarczy do odchudzania?

7. Aerobic na stepie

Dla wielu kobiet stanowi alternatywę dla zumby. W przeciagu godziny ciężko zliczyć, jak wiele schodów pokonałaś! Ale zdecydowanie wysiłek ten przekłada się na liczbę spalonych kalorii - w tym wypadku to aż 650 kcal mniej!

8. Jazda na rolkach

Choć sport ten należy do sezonowych form wysiłku - naprawdę warto zainwestować w sprzęt. Dlaczego? Bo w trakcie jazdy nie tylko rzeźbisz swoje nogi, ale również spalasz nawet do 600 kcal na godzinę! A kto wychodzi na rolki zaledwie na tyle czasu? ;)

9. Pływanie

Godzina pływania to ubytek prawie 500 kcal. Warunkiem tak efektywnego treningu jest jednak energiczna technika pływania (delfin, kraul) oraz fakt, że po ukończeniu każdego basenu nie robisz zbyt długich przerw.

10. Skakanka

Ta zabawa z dzieciństwa to doskonały trening dla każdego mięśnia w twoim ciele. W trakcie godzinnego skakania na skakance możesz spalić nawet 490 kcal!

