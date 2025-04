Spalacze tłuszczu a spalanie tkanki tłuszczowej

Żeby zrozumieć, co potrafią spalacze tłuszczu musisz najpierw poznać fizjologiczny mechanizm, który pozwala na utratę tkanki tłuszczowej. Wałeczki na brzuchu to skoncentrowana forma energii, którą twoje ciało stara się za wszelką cenę gromadzić na „ciężkie czasy” głodu.

Reklama

Ewolucja wyposażyła ciało człowieka w wiele, różnorodnych mechanizmów, które nasilają gromadzenie tłuszczu. Problem w tym, że we współczesnym świecie już ich nie potrzebujemy. Postęp technologiczny, bierny styl życia i nieograniczony dostęp do jedzenia sprawiają, że wydatkujemy mniej energii niż przyjmujemy z pożywieniem. To skutkuje zwiększaniem masy ciała. Efekt: pandemia nadwagi i otyłości.

Zanim ewolucja zdąży przystosować twoje ciało do obecnej sytuacji miną jeszcze setki tysięcy lat, a wtedy…życie będzie wyglądało już zupełnie inaczej. Fizjologia nie nadąża za transformacjami, z jakimi wiąże się życie współczesnego człowieka, dlatego to ty musisz pomóc fizjologii, jeśli chcesz spalić tkankę tłuszczową. Nie zrobi tego za ciebie żaden spalacz tłuszczu!

Jak spalić tkankę tłuszczową?

W dietetyce przyjmuje się, że kilogram tkanki tłuszczowej stanowi magazyn 7000 tysięcy kalorii! Przeciętna kobieta, o prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej w ciele na poziomie 22% i masie ciała 60 kg nosi 13 kilogramów zapasowego tłuszczu. To odpowiednik około 91000 tysięcy kalorii!

W skrajnej sytuacji taki magazyn pozwoliłby żyć bez jedzenia przez około 45 dni. Kiedy problemem jest nadmiar tkanki tłuszczowej trzeba doprowadzić do tzw. ujemnego bilansu energetycznego, żeby pobudzić organizm do powolnego zużywania zapasów. Jak to zrobić?

Krok 1. Poznaj swoje zapotrzebowanie kaloryczne.



Zobacz jak obliczyć całodobowe zapotrzebowanie kaloryczne.

Krok 2. Ustal tempo odchudzania i wartość kaloryczną diety odchudzającej.



Im wolniej będziesz chudła tym lepiej. Za prawidłowe tempo odchudzania przyjmuje się utratę od 0,5 do 1 kg tygodniowo.

Jeśli chcesz chudnąć 1 kg tygodniowo od swojego zapotrzebowania codziennie odejmij 1000 kcal.

Analogicznie, jeśli chcesz chudnąć 0,5 kg tygodniowo od swojego zapotrzebowania codziennie odejmij 500 kcal.

Czy te tekst jest na temat? Przecież miało być o skutecznych spalaczach tłuszczu, a póki co jest tylko lekcja matematyki! Odpowiedz sobie na pytanie: skoro, żeby schudnąć trzeba codziennie zabrać z diety od 500 do 1000 kcal, to czy jakikolwiek związek, dodatek do posiłku, suplement jest w stanie to zrobić? Czy spalacze tłuszczu działają? Niestety nie. Spalacze tłuszczu – to brzmi zachęcająco, a jednocześnie sugeruje, że wystarczy łyknąć tabletkę, a tkanka tłuszczowa zniknie. Producentom suplementów diety promowanych jako skuteczne spalacze tłuszczu zależy, abyś wracała po ich produkty przez lata. W ich interesie nie leży skuteczne, trwałe odchudzanie. Opinię tą podziela większość dietetyków, lekarzy i trenerów.

Zatem co jest najskuteczniejszym spalaczem tłuszczu na świecie? Droga czytelniczko – ty nim jesteś! To twoje działania mogą prowadzić do utraty tkanki tłuszczowej. Nie uczyni tego „super, hot, mega thermo burner”.

Spalacze tłuszczu ranking

W Internecie znajdziesz mnóstwo stron, które obiecują przedstawić wiarygodny ranking spalaczy tłuszczu. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl jak przeprowadza się taki ranking?

Spalacze tłuszczu to tak naprawdę substancje, które czasowo mogą przyspieszać przemianę materii, ale nigdy nie zadziałają samodzielnie bez wsparcia dietą i aktywnością fizyczną.

Chcąc sprawdzić działanie spalaczy tłuszczu należałoby zaplanować długotrwałe badanie kliniczne z udziałem setek osób. Badanie takie obejmowałoby proces odchudzania i musiałoby wyodrębnić o ile wzrosły wydatki energetyczne organizmu po zastosowaniu konkretnego związku. Częścią tego typu badań klinicznych powinna być także kilkuletnia obserwacja skuteczności procesu redukcji wagi poprzez monitorowanie występowania efektu jo-jo. Na ten moment takich badań po prostu nie ma. Rankingi spalaczy tłuszczu mogą być:

subiektywną opinią autora dotyczącą omawianych spalaczy tłuszczu,

promocją suplementów diety.

Naturalne spalacze tłuszczu

Oczywiście istnieją naturalne związki przyspieszające przemianę materii, określane nietrafionym sformułowaniem „spalacze tłuszczu”. Należą do nich przede wszystkim:

żywność i przyprawy zwiększające ukrwienie: chili, kurkuma, imbir, pieprz, cynamon,

oraz napoje z kofeiną (kawa, yerba mate) i jej pochodnymi (np. teina z herbaty).

Czy tego typu spalacze tłuszczu dają jakieś efekty? Ciężko stwierdzić jednoznacznie, czy działanie powiązane jest ze stosowaniem spalaczy tłuszczu, czy po prostu z ujemnym bilansem energetycznym.

Będę szczera – prawdopodobnie związki te wywołują efekt placebo. Jeśli jednak świadomie włączasz naturalne spalacze tłuszczu do diety pamiętając, że to nie może być jedyne działanie, nic nie stoi na przeszkodzie. Zwróć jednak uwagę, że spalacze tłuszczu zawierające kofeiną mogą mieć efekty uboczne w postaci kołatania serca, czy uczucia niepokoju i nie powinny być stosowane przez osoby z nadciśnieniem.

Reklama

Zobacz także:

Przyjmujesz spalacze tłuszczu? Poznaj ważne zasady ich stosowania!

One pomogą uzyskać wymarzoną sylwetkę! 8 naturalnych spalaczy tłuszczu

Jak pozbyć się tkanki tłuszczowej? Tyle możesz schudnąć w tydzień!