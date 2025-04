Spaghetti z dyni doskonale sprawdzi się na diecie odchudzającej i jeśli musisz ograniczyć węglowodany lub indeks glikemiczny w posiłku. Makaron z dyni najlepiej wychodzi z pieczonej dyni makaronowej, ale inne odmiany też nadają się do jego przygotowania. Sprawdź, jak przygotować i z czym skomponować przepyszne spaghetti z dyni.

Spis treści:

Spaghetti z dyni to potrawa, w której rolę makaronu pełni dynia w kształcie makaronu. Spaghetti z dyni możesz zrobić na dwa sposoby: z dyni makaronowej lub innej dowolnej dyni.

Spaghetti z dyni makaronowej powstaje naturalnie po upieczeniu lub ugotowaniu specjalnej odmiany dyni, zwanej dynią makaronową. Jej miąższ przyjmuje kształt podobny do nitek makaronu spaghetti, bez konieczności ich formowania i wycinania.

fot. Dynia makaronowa nadaje się najlepiej do zrobienia spaghetti z dyni/ Adobe Stock, A_Lein

Spaghetti z każdej innej odmiany dyni (np. dyni Hokkaido, dyni Muscat lub dyni piżmowej), przygotujesz za pomocą obieraczki, temperówki do warzyw lub specjalnego spiralizera. Wystarczy wyciąć z surowej dyni podłużne paski, przypominające makaron. W podobny sposób powstaje też makaron z cukinii.

Spaghetti z dyni możesz podać z dowolnym sosem do makaronu. By zachować dietetyczne właściwości makaronu z dyni, najlepiej postawić na lekki warzywny sos. Można jeść go też na surowo, w formie sałatki.

Jest kilka metod przygotowania spaghetti z dyni makaronowej lub dyni innych odmian. Oto wyselekcjonowane 2 najlepsze sposoby na stworzenie smacznego dietetycznego makaronu z dyni.

Spaghetti z pieczonej dyni makaronowej- sposób przygotowania

Oto najlepszy sposób na przygotowanie spaghetti z dyni makaronowej, dzięki któremu nitki spaghetti z dyni będą długie, mięsiste i najmocniej przypominać będą prawdziwy makaron.

Składniki:

dynia makaronowa (ok. 1,5 kg),

szklanka wody.

Sposób przygotowania:

Dynię makaronową przetnij w poprzek lub wzdłuż na pół. Wyjmij z dyni makaronowej pestki. Przygotuj głębszą blaszkę do pieczenia. Wylej na blaszkę wodę, by stanowiła warstwę ok. 1,5 cm. Ułóż połówki dyni na blaszce miąższem skierowanym do wody. Włóż dynię makaronową do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na ok. 50 minut. Za pomocą widelca delikatnie oddziel miąższ od skórki, zachowując strukturę powstającego spaghetti z dyni.

fot. Spaghetti z pieczonej dyni makaronowej/ Adobe Stock, New Africa

Spaghetti z dyni dowolnej odmiany

Składniki:

kawałek dyni dowolnej wielkości,

przyrządy: spiralizer do makaronu z warzyw, temperówka lub obieraczka do warzyw.

Sposób przygotowania:

Obierz kawałek surowej dyni. Za pomocą obieraczki do warzyw wytnij z surowej dyni długie paski, które będą stanowić nitki makaronu. Jeśli dysponujesz odpowiednim sprzętem, skorzystaj z temperówki do warzyw lub spiralizera, by wyciąć makaron z dyni o bardziej regularnym kształcie. Dynia na surowo jest jadalna, makaron można zjeść więc od razu w formie sałatki lub zblanszować go i podać na ciepło. Żeby zblanszować makaron z dyni, ugotuj w garnku osolony wrzątek. Do wrzątku wrzuć makaron z dyni i gotuj go przez 2-5 minut. Wyjmij makaron za pomocą łyżki cedzakowej i serwuj na ciepło.

fot. Makaron z dyni piżmowej przygotowany obieraczką do warzyw/ Adobe Stock, Jenifoto

Spaghetti z dyni utrzymuje wszystkie właściwości zdrowotne dyni. Dynia nie jest wzdymająca, przeciwwskazania do jedzenia dyni są nieczęste, a ogromnym atutem jest wysoka zawartość witaminy A w dyni. Dyniowe spaghetti ma też o wiele mniej kalorii niż klasyczny makaron.

100 g dyni makaronowej (spaghetti z dyni) to ok. 30 kcal. 100 g makaronu to ok. 300-400 kcal. Różnica jest więc kolosalna i szczególnie istotna dla osób na diecie odchudzającej.

Dynia ma też o wiele mniej węglowodanów w porównaniu do makaronu. Spaghetti z dyni sprawdzi się więc idealnie na diecie niskowęglowodanowej, diecie ketogenicznej i diecie paleo.

Dynia w cukrzycy jest dozwolona i polecana, szczególnie po połączeniu ze zdrowymi tłuszczami. Spaghetti z dyni może być więc doskonałym posiłkiem dla cukrzyków i osób z insulinoopornością, które muszą ograniczać porcję prostych węglowodanów z makaronu.

Choć makaron z dyni ma wiele zalet dla zdrowia, pamiętaj, że jego niska kaloryczność i niewielka zawartość węglowodanów jest też czasem wadą. Spaghetti z dyni nie nasyci cię tak, jak klasyczne danie z makaronem. Węglowodany i energia też są potrzebne w codziennym działaniu!

Spaghetti z dyni możesz wymieszać też ze standardowym makaronem, by otrzymać posiłek o wyżej kaloryczności i dawce węglowodanów, utrzymując zalety makaronu z dyni.

Jeśli uzyskasz już pojedyncze nitki spaghetti z dyni, możesz połączyć je z sosem i innymi dodatkami, by zaserwować pełne dietetyczne danie.

Spaghetti z dyni makaronowej z sosem pomidorowym i parmezanem

Składniki:

spaghetti z połowy dyni makaronowej,

400 g pomidorów lub domowego przecieru z pomidorów,

łyżka parmezanu,

pół cebuli,

łyżka oliwy z oliwek,

przyprawy: oregano, bazylia i inne zioła.

Sposób przygotowania:

Przygotuj spaghetti z dyni makaronowej w piekarniku zgodnie z podanym przepisem. W rondlu podgrzej oliwę z oliwek. Dodaj czosnek i siekaną cebulę. Dodaj pomidory i przyprawy. Duś sos do zgęstnienia. Podaj spaghetti z dyni z ciepłym sosem pomidorowym i parmezanem.

fot. Spaghetti z dyni z sosem pomidorowym/ Adobe Stock, Brent Hofacker

Spaghetti z dyni makaronowej z szynką



Składniki:

makaron z połowy dyni makaronowej,

4 plastry szynki,

2 łyżki oliwy z oliwek,

ząbek czosnku,

2 łyżki siekanego szczypiorku.

Sposób przygotowania:

Upiecz dynię makaronową na spaghetti zgodnie z podanym przepisem. Pokrój szynkę w kostkę. Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek. Dodaj szynkę i czosnek. Podsmażaj do zarumienienia szynki. Wymieszaj zawartość patelni ze spaghetti z dyni. Potrawę posyp szczypiorkiem. Dla lepszego efektu możesz zaserwować spaghetti z dyni w wydrążonej skórce dyni makaronowej.

fot. Spaghetti z dyni makaronowej z szynką i szczypiorkiem/ Adobe Stock, vm2002

Spaghetti z dyni z burratą i orzechami

Składniki:

porcja makaronu z dyni piżmowej (wycięty spiralizerem i zblanszowany zgodnie z instrukcją),

30 g orzechów włoskich,

jedna burrata,

garść świeżej bazylii,

pieprz,

sól,

pół limonki,

2 łyżki oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

​Na suchej patelni podpraż orzechy włoskie i je posiekaj. Posiekaj bazylię. Limonki podziel na części. Zblanszowany makaron z dyni wymieszaj z oliwą i siekaną bazylią. Dopraw solą i pieprzem. Zaserwuj makaron z dyni z burratą i cząstką limonki. Posyp orzechami.

fot. Spaghetti z dyni z mozzarellą i orzechami/Adobe Stock, anaumenko

