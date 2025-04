Brakuje ci energii i czasu, by zacząć uprawiać sport? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Nie musisz mieć sprzętu, przygotowania, ani specjalnej wiedzy, by od dziś zacząć żyć bardziej aktywnie i.. chudnąć! Wystarczy, że zaczniesz spacerować.

Same korzyści

Chodzenie to sport idealny, bo mogą go uprawiać niemal wszyscy – zarówno osoby w świetnej kondycji, jak i kobiety w ciąży, maluchy, seniorzy, rekonwalescenci. Ma mnóstwo zalet. Podczas nawet niezbyt szybkiego marszu ustępuje napięcie mięśni i spada poziom adrenaliny, czyli hormonu wydzielanego pod wpływem stresu. Uwalniają się też endorfiny – związki odpowiadające za dobry nastrój.

Maszerowanie poprawia krążenie krwi. Powoduje, że podnosi się poziom dobrego cholesterolu i zwiększa się wydolność serca – zdaniem specjalistów regularne spacery zmniejszają ryzyko zawału i aż o 60 proc. obniżają prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy typu 2.

To również świetny sport dla osób, które chcą schudnąć – zależnie od tempa marszu spalamy od 200 do 300 kcal na godzinę. Poza tym chodzenie wzmacnia mięśnie nóg i pośladków, rzeźbiąc ich kształty. Nie ma więc lepszego sposobu, by mieć szczupłą sylwetkę i sprężyste ruchy, czyli wszystko, co odpowiada za świetny wygląd.

Odpowiednia technika

Jeśli chcesz, by spacer przyniósł ci wymierne korzyści, zacznij działać planowo. Wybierz sobie kilka dni w tygodniu (ideałem byłoby, gdybyś ćwiczyła codziennie), w których będziesz maszerować i pamiętaj, żeby trzymać się tego planu.

Każdego tygodnia zwiększaj nieco intensywność przechadzki – wybieraj dłuższy dystans lub zwiększaj tempo marszu, albo zakładaj dodatkowe obciążenie (np. plecak). Stosuj się też do poniższych zasad. Dzięki nim maszerowanie będzie przyjemnością. I to taką, która pozwoli ci szybko tracić na wadze.

Na spacer ubieraj się w sposób dostosowany do pogody (najlepiej warstwowo) i nie zapomnij o butach - podeszwa powinna zapewniać dobrą amortyzację.

(najlepiej warstwowo) i nie zapomnij o butach - podeszwa powinna zapewniać dobrą amortyzację. Zabierz ze sobą zegarek lub stoper . Włącz go i zacznij powoli maszerować. Następnie, co minutę stopniowo przyspieszaj kroku, aż do momentu, w którym zaczniesz prawie truchtać. Maszeruj tak przez 60 sekund, a potem zacznij co minutę odrobinę zwalniać, by ostatecznie znów iść powoli.

. Włącz go i zacznij powoli maszerować. Następnie, co minutę stopniowo przyspieszaj kroku, aż do momentu, w którym zaczniesz prawie truchtać. Maszeruj tak przez 60 sekund, a potem zacznij co minutę odrobinę zwalniać, by ostatecznie znów iść powoli. Nie forsuj się . Pierwszego dnia spaceruj 5-10 minut, potem stopniowo coraz dłużej. Pamiętaj, że długość przemierzanego dystansu liczy się mniej niż systematyczność spacerów!

. Pierwszego dnia spaceruj 5-10 minut, potem stopniowo coraz dłużej. Pamiętaj, że długość przemierzanego dystansu liczy się mniej niż systematyczność spacerów! Spacerując, staraj się zachować wyprostowaną postawę ciała , trzymaj podbródek równolegle do ziemi, ściągnij łopatki, a dodatkowo możesz wciągnąć brzuch.

, trzymaj podbródek równolegle do ziemi, ściągnij łopatki, a dodatkowo możesz wciągnąć brzuch. Na koniec spaceru zrób kilka skłonów i obrotów tułowia.

