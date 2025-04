Sok z rokitnika na odchudzanie działa wspierająco, bo jest on doskonałym źródłem antyoksydantów, a jednocześnie ma niewiele cukru. Nie łudź się, że schudniesz tylko dzięki piciu soku z rokitnika, ale na odchudzanie jak najbardziej możesz włączyć go do diety. Dowody na skuteczność rokitnika na odchudzanie są niewielkie i ograniczają się do badań z udziałem myszy, ale osiągnięte w nich efekty są bardzo obiecujące! Właściwości rokitnika powodują, że to bardzo zdrowy owoc. Jedz przetwory z rokitnika i wspieraj zdrowie, a ewentualny efekt odchudzający potraktuj jak przyjemny efekt uboczny.

Sok z rokitnika nie zawiera wielu węglowodanów i kalorii, a jest za to niezwykle bogaty w substancje odżywcze. Oto wartości odżywcze w 100 ml soku z rokitnika:

Energia: 37 kcal,

37 kcal, Tłuszcz: 1,1 g,

1,1 g, Kwasy tłuszczowe nasycone: 0,4 g,

0,4 g, Węglowodany: 5,6 g,

5,6 g, Cukry: 1 g,

1 g, Błonnik: 0,9 g,

0,9 g, Białko: 0,6 g.

Sok z rokitnika wspiera odchudzanie, bo poprawia wartość prozdrowotną jadłospisu i jego parametry, a jednocześnie nie zwiększa bardzo kaloryczności. To nie wszystko! Odchudzające właściwości rokitnika mają też swoje uzasadnienie na poziomie metabolicznym: wpływa on na mikroflorę jelitową ograniczającą nadmierne wchłanianie tłuszczów, reguluje ekspresję genów odpowiedzialnych za otyłość, a nawet wpływa na przyspieszającą metabolizm brunatną tkankę tłuszczową. Odchudzające właściwości rokitnika są jeszcze mało zbadane, ale imponujące.

Sok z rokitnika zapobiega otyłości przez wpływ na mikroflorę

Naukowcy przebadali ekstrakty z rokitnika na myszach w nietypowy sposób. Dwie grupy myszy karmione były wysokotłuszczową dietą, którą stosuje się do wywoływania otyłości u tych zwierząt. Jeśli jednocześnie myszom podawano ekstrakty z rokitnika, zwierzęta te wolniej i mniej wydajnie tyły! Ten niesamowity efekt rokitnika tłumaczony jest wpływem ekstraktów z rośliny na mikroflorę jelitową.

Rokitnik promuje rozwój „dobrych” bakterii jelitowych powiązanych w dość skomplikowanych metabolicznie mechanizmach z niższą masą ciała i lepszymi parametrami lipidów we krwi. Dodatkowo ekstrakty z rokitnika regulowały ekspresję genów związanych z otyłością. Badanie to realnie pokazało, że ekstrakty z rokitnika zapobiegały gromadzeniu tłuszczu u myszy. To oczywiście „tylko” badania z udziałem myszy, jednak wypadają one bardzo obiecująco.

Wykazaliśmy, że suplementacja 4 mg/kg masy ciała liofilizowanego proszku z rokitnika ma pozytywny wpływ na: zapobieganie przyrostowi masy ciała i wzrostowi masy tkanki tłuszczowej; poprawę poziomu lipidów w surowicy; akumulację lipidów w wątrobie i stłuszczenie wątroby u myszy z otyłością indukowaną wysokotłuszczową dietą. - dumnie obwieszczają naukowcy w opublikowanej w 2020 roku w magazynie Nutrients pracy.

Rokitnik zwiększa metabolizm przez wpływ na brunatną tkankę tłuszczową

Rokitnik zawiera bardzo dużo bioflawonoidów i aktywnych biologicznie roślinnych cząstek. Inni naukowcy także postanowili podać suplementy z rokitnikiem myszom, które wcześniej utuczono, stosując dietę wysokotłuszczową. Wyniki badania opublikowali niedawno: w lipcu 2022 roku w czasopiśmie Nutrients. Efekty? Spektakularne i zaskakujące nawet dla samych badaczy! Przyjmowanie rokitnika spowodowało:

obniżenie masy ciała ,

, obniżenie poziomu tkanki tłuszczowej,

zmniejszenie stężenia trójglicerydów we krwi,

polepszenie wrażliwości na insulinę.

Zaobserwowano też zwiększone występowanie aktywnej metabolicznie i bardzo pożądanej brunatnej tkanki tłuszczowej i częściowe brunatnienie żółtej tkanki tłuszczowej. Oznacza to zwiększenie podstawowej przemiany materii i dziennej ilości spalanych kalorii. Prawdopodobnie ten mechanizm doprowadził do obniżenia masy ciała i odchudzających właściwości rokitnika u karmionych nim myszy. Wszystkie procesy można połączyć w stwierdzenie, że rokitnik realnie przyspiesza metabolizm. Wnioski dotyczą myszy, ale naukowcy zapewne niedługo sprawdzą, czy podobne efekty osiąga się u ludzi.

fot. Rokitnik na odchudzanie sprawdza się doskonale/ Adobe Stock, New Africa

Kwasy omega 7 z rokitnika na odchudzanie

Rokitnik to jedno z najlepszych naturalnych źródeł kwasów omega-7. Kwasy omega-7 są mniej popularne niż kwasy omega-3 i kwasy omega-6. Nie bez przyczyny, nie są one niezbędne organizmowi, bo ludzie ciało jest je w stanie samo stworzyć. Mimo wszystko kwasy omega-7 mogą być pomocne w odchudzaniu. Są niewielkie dowody naukowe na to, że większe spożycie kwasów omega 7 to:

obniżona objętość komórek tłuszczowych ,

, zmniejszenie uczucia głodu i chęci na podjadanie,

i chęci na podjadanie, pobudzenie organizmu do spalania tłuszczu.

Same kwasy omega-7 nie odchudzą cię, jednak mogą nieznacznie wspierać proces odchudzania przy zastosowaniu odpowiedniej diety i uprawianiu aktywności fizycznej. Najwięcej kwasów omega 7 jest w oleju z rokitnika, ale sok z rokitnika też je zawiera.

Wysoka gęstość odżywcza rokitnika wspiera odchudzanie

Rokitnik ma podstawową zaletę w diecie odchudzającej: jest bardzo bogatym źródłem antyoksydantów, a także witaminy C, witaminy E i witaminy K. Dieta na odchudzanie powinna być pełna produktów, które w niskiej kaloryczności dostarczą wielu prozdrowotnych cząsteczek. Dzięki temu nawet stosując niskokaloryczną dietę odchudzającą (dietę 1500 kcal, dietę 1600 kcal lub dietę 1800 kcal), nie ryzykujesz niedoborami składników odżywczych. Cenne prozdrowotne cząstki z rokitnika działają po prostu na cały organizm, który lepiej działa i metabolizuje, gdy jest doskonale odżywiony.

Sok z rokitnika na wsparcie skóry przy odchudzaniu

Sok z rokitnika to jedno z najbogatszych naturalnych źródeł witaminy C. Dzięki tak wysokiej zawartości witaminy C, rokitnik doskonale działa na skórę. Wspomaga produkcję kolagenu, uelastycznia skórę i odbudowuje jej wewnętrzny „szkielet". To niezwykle istotne przy odchudzaniu większym niż utrata 5 kg. Nie jest tajemnicą, że kurczące się komórki tłuszczowe przy odchudzaniu często pozostawiają nadmiar tkanki skórnej. By zachować estetyczny wygląd skóry po schudnięciu, warto wspierać się takimi naturalnymi preparatami. Przyspieszają odnowę kolagenu i elastyczność skóry. Zwiększają one szansę na lepszy wygląd po utracie kilogramów.

Jeśli chcesz wykorzystać sok z rokitnika na odchudzanie, musisz pamiętać o podstawowej zasadzie: nie dosładzaj go mocno, bo zniwelujesz wielkie odchudzające właściwości. Sok z rokitnika ma wiele substancji cennych przy odchudzaniu, ale nie zadziałają one, jeśli dodatkowo będzie dostarczał cukru i kalorii.

Niestety rokitnik jest naturalnie mocny w smaku i cierpki. Dobrym wyjściem jest np. rozcieńczenie soku z rokitnika wodą lub naturalnym sokiem jabłkowym, albo potraktowanie porcji soku z rokitnika jako „szot” - jednorazowe wypicie go w mniejszej porcji. Możesz dosypać też rokitnik do świeżo wyciskanego naturalnego soku z warzyw lub owoców.

Nie ma dokładnych rekomendacji dotyczących dawek soku z rokitnika, jakie zadziałają na odchudzanie. Porcja 50-100 ml, a może już nawet 30 ml czystego soku z rokitnika zadziałają jednak prozdrowotnie. Naukowcy w cytowanych badaniach stosowali suplementy z rokitnikiem w ilości 4 mg/kg masy ciała, ale nie ma potwierdzenia, że to dobra i dostosowana dla ludzi dawka.

Zamiast korzystać z soku z rokitnika na odchudzanie, możesz używać innych przetworów z rokitnikiem. Kluczowe jest dostarczanie antyoksydantów. Sprawdzą się: świeży rokitnik, dżem z rokitnika i przeciery z rokitnikiem.

fot. Sok z rokitnika i przetwory z rokitnika na odchudzanie/ Adobe Stock, New Afrinca

Źródła:

