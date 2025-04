Sok z brzozy na odchudzanie działa dzięki doskonałym właściwościom nawadniającym organizm. Wspieranie odchudzania to jedna z potwierdzonych właściwości soku z brzozy. Choć nie ma wiele badań naukowych dokładnie przybliżających ten temat, wiele funkcji i efektów picia wody brzozowej pozwala na jednoznaczne stwierdzenie: sok z brzozy jest dobrym środkiem na odchudzanie.

Sok z brzozy nawadnia - to ważne przy odchudzaniu

Właściwości odchudzające soku z brzozy są różnorodne. Przede wszystkim, picie wody brzozowej to doskonały sposób na nawodnienie. Woda przy odchudzaniu jest niesamowicie ważna z wielu powodów:

reguluje trawienie,

zapewnia prawidłową pracę wszystkim narządom,

pozwala na prawidłową detoksykację prowadzoną przez nerki i wątrobę,

wspiera przemianę materii,

zwiększa sytość po posiłkach.

Woda brzozowa pozwala czerpać korzyści przy odchudzaniu wynikające z doskonałego nawodnienia.

Sok z brzozy hamuje głód

Ludzie często mylą reakcję fizjologiczną własnego organizmu i pragnienie odczuwają jako głód. Przyczynia się to do przejadania i tycia. To jeden z powodów, dlaczego przy odchudzaniu poleca się picie min. 2 litrów wody dziennie.

Picie wody brzozowej nawadnia, ale hamuje też głód i może zapobiegać zachciankom. Jeśli sok z brzozy ci smakuje, odczujesz jeszcze więcej przyjemności z jego picia. Jednocześnie sok z brzozy dostarcza bardzo niewiele kalorii i trochę minerałów. Z powodzeniem można nazwać go polskim superfood. Picie soku z brzozy na odchudzanie jest lepszym pomysłem niż picie soków owocowych, a czasem nawet owocowo-warzywnych.

Kwas chlorogenowy w soku z brzozy a ułatwianie odchudzania

Sok z brzozy jest też źródłem kwasu chlorogenowego, który możesz kojarzyć, jeśli czytałaś kiedyś o właściwościach odchudzających zielonej kawy lub kawie z cytryną na odchudzanie.

Kwas chlorogenowy reguluje metabolizm glukozy i pomaga w utrzymaniu stałego poziomu cukru we krwi. To szczególnie ważne dla osób z insulinoopornością i stanem przedcukrzycowym. Kwas chlorogenowy z soku brzozy ma też właściwości hamujące apetyt. Zapewnia uczucie sytości.

Działanie moczopędne i odblokowujące zatrzymaną wodę soku z brzozy

Sok z brzozy ma delikatne działanie moczopędne. Podobnie jak sok z pokrzywy, sok z brzozy pozwala na naturalne pozbycie się nadmiaru wody z organizmu. Efekt? Szybciej zauważysz, że spodnie zrobią się dla ciebie za luźne, a może zmniejszy się też widoczność cellulitu. To wszystko jednak pozorne efekty wyszczuplające. Nie tracisz w ten sposób tłuszczu, a właśnie zatrzymaną wodę. Możesz jednak wspierać się tak podczas odchudzania.

Przez właściwości moczopędne, sok z brzozy potocznie nazywa się też substancją naturalnie odtruwającą organizm. Oczywiście samo picie soku z brzozy nie pozwoli ci pozbyć się toksyn. Wspiera on za to organy odpowiadające za detoksykację: wątrobę, nerki, płuca. Dużą rolę ma tu też po prostu nawodnienie, które zapewnia picie soku z brzozy.

fot. Sok z brzozy nawadnia i wspomaga odchudzanie/Adobe Stock, Nmorissfoto

Świeży sok z brzozy dostarcza ok. 3 kcal/ 100 ml. Uważaj jednak na sok z brzozy kupowany w sklepach. Może być to tak naprawdę syrop brzozowy, do którego dodano cukier. Taki sok z brzozy zdecydowanie nie jest niskokaloryczny.

Sok z brzozy na odchudzanie nie może dostarczać znacznych ilości cukru. Zapomnij więc o stosowaniu sklepowych syropów z brzozy, jeśli chcesz się odchudzać. Najlepszym wyjściem jest samodzielne pozyskanie soku z brzozy. Nie musisz nic z nim wtedy robić, ani rozrabiać go z wodą.

Ile soku z brzozy dziennie pić na odchudzanie?

Wystarczy, że w sezonie będziesz pić do 900 - 1100 ml soku z brzozy dziennie. Jeśli dopiero zaczynasz picie soku z brzozy, zacznij od mniejszej dawki: wypij szklankę soku i obserwuj, czy nie masz efektów ubocznych. W sklepach internetowych dostępne są też naturalne soki z brzozy bez cukru. Zanim je kupisz, przeczytaj dokładnie etykietę i upewnij się, że na liście składników nie ma substancji słodzących i zbędnych dodatków.

fot. Świeży sok z brzozy na odchudzanie/ Adobe Stock, FotoHelin

Jeśli masz dostęp do świeżego i naturalnego soku z brzozy, możesz wykorzystać go jako naturalny środek na odchudzanie. Sok z brzozy działa odchudzająco głównie dzięki temu, że nawadnia organizm.

Jeśli nie wiesz skąd wziąć świeży sok z brzozy, możesz znaleźć go w internecie. Nie spodziewaj się jednak odchudzających cudów po piciu soku z brzozy. Choć wspiera on odchudzanie, nie schudniesz tylko dzięki piciu wody brzozowej. Najważniejsza jest odpowiednia dieta i regularna aktywność fizyczna. Sok z brzozy potraktuj jako ciekawą alternatywę dla wody, której przy odchudzaniu musisz pić dużo.

Zanim zaczniesz go stosować, upewnij się, że nie masz przeciwwskazań do picia soku z brzozy.

