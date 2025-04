Soda oczyszczona na odchudzanie to jeden z domowych sposobów na odchudzanie. Jest tania i prosta w stosowaniu, więc wiele osób pociąga pomysł, aby sięgać po nią na diecie odchudzającej. Mało tego. Wiele osób twierdzi, że w ich przypadku picie wody z sodą pomogło — zmniejszyło apetyt, przez co łatwiej było ograniczać się z jedzeniem. Tylko czy warto w to uwierzyć i samemu stosować roztwór wody na odchudzanie?

Wiele osób uważa, że rozpuszczona w wodzie soda oczyszczona na odchudzanie to dobry pomysł, choć nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że soda oczyszczona odchudza.

Teorie o odchudzającym działaniu tej substancji wskazują na to, że ma ona odczyn lekko alkaliczny, więc pomaga odkwaszać organizm, co ma tworzyć lepsze warunki do pozbywania się nadwagi. Tymczasem zdrowy organizm sam reguluje swoje pH do poziomu optymalnego, niezależnie od tego, czy jadasz kwaśne czy alkaliczne pokarmy.

Wiele osób uważa, że rozpuszczona w wodzie soda ma właściwości detoksykujące. Że wraz z nadmiarem wody usuwa z organizmu toksyny, dlatego po wypiciu roztworu sody oczyszczonej i wody, można poczuć się lżej i łatwiej się chudnie. Fakty jednak są takie, że organizm detoksykuje głównie wątroba, a nie jakiś konkretny składnik diety.

Soda oczyszczona na płaski brzuch

Picie sody oczyszczonej w celu odchudzenia brzucha nie ma sensu, o tym pisaliśmy wyżej. Może zatem jest sens stosować ją na spłaszczenie brzucha poprzez ograniczenie gazów i zmniejszenie obwodu talii? Niestety nie.

Stosowanie sody na uzyskanie płaskiego brzucha poprzez zmniejszenie jego wypełnienia gazami najprawdopodobniej też nie przyniesie efektów. Soda pomaga w dyspepsji, czyli niestrawności objawiającej się bólami nadbrzusza, pieczeniem w brzuchu nad pępkiem, uczuciem pełności, a także nudnościami oraz wymiotami. Dolegliwość ta raczej nie powoduje wzdęć, które sprawiają, że brzuch staje się mniej płaski.

Dawką, którą stosuje się przy niestrawności, jest pół łyżeczki sody oczyszczonej rozpuszczone w połowie lub 1 szklance wody, roztwór pije się w odstępach 2-godzinnych.

Owszem, regularne wypijanie szklanki wody z sodą może wspomóc odchudzanie, ale będzie to zasługa wody, a nie sody. Woda nawodni organizm, dzięki czemu będzie działał prawidłowo. Wypełni też żołądek, co może zmniejszyć apetyt. Jednak soda w żaden sposób nie wpłynie na proces spalania tłuszczu czy zmniejszenie apetytu.

Choć soda w żaden sposób nie wpływa na odchudzanie, istnieje szansa, że może być pomocna w innych przypadkach:

soda oczyszczona dla sportowców w nieznacznym stopniu może wspomagać wysiłek fizyczny, więc jeśli stosujesz dietę odchudzającą i ćwiczysz, prawdopodobnie pomoże ci nieco mniej się męczyć na treningu ;

; może zmniejszać toksyczny wpływ na organizm niektórych leków (blokery kanału sodowego),

może łagodzić stany zapalne dziąseł.

Wodorowęglan sodu stosowany jest np. w leczeniu zatrucia alkoholowego i innych zatruć. Stosuje się go w warunkach klinicznych i podaje dożylnie, by stale kontrolować pracę nerek, zapobiec ryzyku wystąpienia zaburzeń elektrolitowych czy nasilenia kwasicy metabolitowej.

Na inne działania przypisywane sodzie oczyszczonej nie ma żadnych dowodów.

Podsumowując: Soda oczyszczona nie rozpuszcza tłuszczu, nie przyspiesza metabolizmu i nie wspomaga odchudzania. Zdecydowanie lepszym sposobem na to, by pozbyć się niechcianych kilogramów, jest dieta redukcyjna połączona z aktywnością fizyczną. Żadna kuracja, nawet w 100 procentach naturalna, tego nie zastąpi. Dlatego woda z sodą i cytryną czy octem jabłkowym na odchudzanie nie zadziała.

fot. Soda oczyszczona na odchudzanie: efekty/ Adobe Stock, Alexander Ruiz

Chcesz mimo wszystko spróbować? Oto najczęstsze zalecenia dotyczące picia sody na odchudzanie. Wodę z sodą należy pić 30 minut przed posiłkiem, najlepiej na czczo. Napój nie jest specjalnie smaczny, dlatego możesz dodać sok z cytryny lub grejpfruta albo odrobinę octu jabłkowego. Przygotuj:

pół szklanki wody mineralnej,

pół szklanki soku z grejpfruta,

1 łyżeczkę sody oczyszczonej.

Wymieszaj, by soda się rozpuściła.

Pamiętaj, by kuracji sodą na odchudzanie nie stosować zbyt długo - 14 dni to maksimum. Nie stosuj też większych ilości sody oczyszczonej, bo może to odbić się na twoim zdrowiu. Wodorowęglan sodu to produkt w 100% naturalny, co jednak nie znaczy, że można spożywać go zawsze i w każdej ilości.

Przerwij picie wody z sodą, jeśli pojawią się przykre dolegliwości, takie jak:

ból brzucha,

wymioty,

biegunka,

mdłości,

ból głowy,

skurcze żołądka,

wzmożone pragnienie.

Jeśli mimo przerwania kuracji sodą oczyszczoną wciąż odczuwasz skutki uboczne, skonsultuj się z lekarzem.

Mogą wystąpić także groźniejsze dolegliwości ze strony układu neurologicznego (senność, drgawki), oddechowego (zmniejszona czynność oddechowa) czy krążenia (arytmia serca).

Znane są również przypadki przedawkowania sody przez osoby, które od lat stosują ją na niestrawność. Jednym z bardziej niebezpiecznych było wystąpienie zasadowicy metabolicznej u kobiety, która spożywała 4-5 opakowań sody w ciągu doby! Niewydolność nerek, bezdech senny i nadciśnienie stały się bezpośrednim zagrożeniem dla jej życia.

Innym skutkiem ubocznym picia sody na odchudzanie może być przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, które może wystąpić u osób, które regularnie i przez dłuższy czas piją roztwór wody z sodą.

