Pierwszym powodem, dla którego biegamy, jest chęć schudnięcia i osiągnięcia wymarzonej sylwetki. Spalenie nawet 500 kalorii w ciągu godziny – to może motywować! Warto wiedzieć, że regularny trening jest także zbawienny dla zdrowia: dotlenia organizm, zwiększa jego odporność i z często zapewnia korzystniejszy wygląd skóry.

Wymarzona sylwetka – jak ją osiągnąć?



Bieganie jest bardzo skutecznym sposobem na zrzucenie zbędnych kilogramów. Podczas joggingu spalana jest tkanka tłuszczowa z brzucha, ud i pośladków. To w tej strefie tłuszcz odkłada się najszybciej, a najtrudniej go spalić.

Systematyczność to podstawa każdego treningu. Jeżeli będziemy biegać przez 30-40 minut co najmniej 3 razy w tygodniu, to efekty powinny być widoczne, choć nie od razu. W pogoni za piękną sylwetką nie zapominajmy jednak o indywidualnym tempie treningu. Trzeba go dostosować do swoich możliwości, szczególnie jeśli jesteśmy początkujący. Na starcie warto spokojnie się rozbiegać, aby organzim przyzwyczaił się do obciążeń. “Szybki marsz także może być bardzo efektywny” – mówi So Kayka.

Bieganie dla ciała i dla zdrowia



Bieganie jest ćwiczeniem aerobowym (tlenowym), które wzmacnia układ oddechowo-krążeniowy. Dzięki bieganiu mięsień sercowy wzmacnia się, a dotlenione serce szybciej doprowadza krew do narządów ciała. Efektem jest mniejsze ryzyko zapadania na choroby krążenia. Intensywna praca mięśni sprawia, że naczynia krwionośne roszerzają się, a ciśnienie krwi spada.

Dzięki temu biegacze rzadziej chorują na miażdżycę i choroby wieńcowe.

Systematyczny trening poprawia także odporność organizmu, dzięki czemu rzadziej zapadamy na infekcje. “Bieganie hartuje nas w naturalny sposób, szczególnie jeśli biegamy na zewnątrz” – mówi So Kayka. Poza tym w trakcie aktywności fizycznej wydzielają się hormony szczęścia: endorfiny. Zatem jesienią, dopóki pogoda wciąż zachęca do wychodzenia z domu, wybierzmy się do ulubionego parku i zacznijmy biegać – poprawimy odporność i nastrój, a jesienna chandra będzie nam niestraszna.

Bieganie dobre dla skóry



“Bieganie nie rozwiąże problemów ze skórą, ale może widocznie poprawić jej wygląd” – mówi Ewa (Red Lipstick Monster). Dzięki aktywności fizycznej poprawia się ukrwienie naszego organizmu. Krew dociera do tkanek szybciej, a wraz z nią transportowane są tlen i składniki odżywcze. Zmniejsza się także liczba wolnych rodników, które wpływają na starzenie się skóry.

Dlatego jeśli chcemy wyglądać promiennie i w dobrym nastroju przywitać jesień, już dzisiaj kupmy dobre obuwie sportowe i wybierzmy się z przyjaciółką na wspólny jogging.

