FIT śniadanie – co to znaczy?

Moda na bycie FIT zatacza w Polsce coraz szersze kręgi. Uśmiechnięte modelki na plakatach i etykietach zachęcają do zakupu produktów oznaczonych słowem „FIT”. A jednak wielu osobom dieta FIT kojarzy się z wyrzeczeniami, z odchudzaniem i liczeniem kalorii. Nic bardziej mylnego! Bycie FIT to uśmiech, radość, energia!A potrawy typu fit wcale nie muszą być bez smaku, nawet jeśli lubimy jeść „na słodko”. Bycie fit to także aktywność fizyczna zapewniająca dobrą formę, wiedza na temat świadomego odżywiania i umiejętność komponowania jak najlepiej zbilansowanych posiłków. Takich, które dostarczą kluczowych składników odżywczych, a zarazem będą smakowite. A jak się ma do tego ograniczanie cukru na śniadanie?

Zdrowe śniadanie FIT – bez cukru

Wielu dietetyków podkreśla, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dlaczego? Ponieważ jest pierwszym posiłkiem spożywanym po długiej, nocnej przerwie. Dzięki niemu nasz metabolizm dostaje sygnał, by działać. Dostarczona energia w postaci węglowodanów budzi także nasz mózg i całe nasze ciało. Co jeść na śniadanie, by tej energii starczyło nam do obiadu? Dietetycy polecają produkty bogate w zdrowe tłuszcze (jak np. masło orzechowe) bądź zawierające węglowodany złożone. Dlaczego? Takie posiłki, w przeciwieństwie do produktów naszpikowanych cukrem, pozwalają dłużej utrzymać poczucie sytości. Cukier powoduje natomiast nagły wzrost poziomu glukozy we krwi, równie szybki jej spadek, a w efekcie – zmęczenie po posiłku, napady głodu i podjadanie. Co więc zjeść na śniadanie bez cukru?

Słodka przyjemność – płatki bez cukru



Aby czuć się najedzonym i tryskać energią do następnego posiłku, warto sięgnąć po produkty, które nie są dosładzane, ale zawierają węglowodany złożone. Ich źródłem są płatki zbożowe, z których można przygotować bogatą w błonnik, witaminy i minerały owsiankę z dodatkiem owoców. Ale nie każdy ma zawsze rano czas, by gotować płatki i obierać owoce. Jeśli należysz do osób, które rano się spieszą, nie musisz rezygnować ze śniadania FIT. Wybierz pełnoziarniste płatki śniadaniowe bez dodatku cukru za to z dużą ilością owoców liofilizowanych i suszonych, a nie ominie Cię słodka przyjemność. Taki produkt zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry, więc możesz rozkoszować się słodkim smakiem, nie dostarczając organizmowi zbędnych kalorii. Brzmi dobrze, prawda?

Płatki Sante FIT – słodycz bez dodatku cukru



Odpowiedzią na zdrowy trend FIT panujący wśród aktywnych kobiet są płatki Sante FIT – mieszanka pełnoziarnistych płatków jęczmiennych i ryżowych z dodatkiem owoców, oferowane przez firmę Sante w dwóch smakach: FIT z truskawką, maliną, wiśnią – to aż 96,5% pełnego ziarna, a FIT z żurawiną, borówką, jagodami gojizawiera go aż 95,5%. A co stanowi pozostałą część składu? Najwyższej jakości owoce liofilizowane i suszone, które dodają subtelnej słodkości, podobnie jak naturalne soki owocowe, którymi barwione są płatki ryżowe, oraz aromat naturalny. Płatki Sante FIT nie zawierają pszenicy, co jest dobrą wiadomością dla osób, które chcą wykluczyć to zboże z diety. Dzięki płatkom SanteFIT nie musisz już wybierać pomiędzy smakiem a wartością odżywczą, bo są słodkie choć nie zawierają cukru dodanego. Smaczne i chrupiące płatki Sante FIT dostarczają błonnika oraz minerałów: żelaza, fosforu i cynku. Odżywianie w stylu FIT nie musi być więc kompromisem, zdrowa dieta nie musi być nudna ani niesmaczna. Płatki Sante FIT zostały stworzone dla aktywnych kobiet, które chcą cieszyć się witalnością i być w dobrej formie od samego rana. I które cenią sobie słodkie przyjemności bez cukru na miły początek intensywnego dnia!