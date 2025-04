Ćwiczenia na ramiona wykonywane regularnie dają spektakularne efekty. Mięśnie rąk bardzo łatwo wytrenować, o ile poświęcisz im co najmniej kilkanaście minut dziennie. Jeśli zależy ci, żeby schudnąć z rąk i ramion, wykorzystaj najlepszy trening na wysmuklenie ramion. Składa się z jedynie 3. skutecznych ćwiczeń wyszczuplających ramiona, które przyniosą szybkie efekty. Do ich wykonania będziesz potrzebowała ciężarków, lecz zamiast nich możesz wykorzystać butelki z wodą.

Ćwicz ramiona i ręce, by zobaczyć efekty w postaci szczupłych, smukłych ramion. Zaproponowane w galerii ćwiczenia są idealne na początek, możesz wykonywać je w domu. Gwarantują wyszczuplenie i ujędrnienie ramion.

Trenuj 4 razy w tygodniu (+/- co drugi dzień).

(+/- co drugi dzień). Zacznij od 1 serii (10–15 powtórzeń) każdego ćwiczenia. Co tydzień rób o 1 serię więcej.

Wykonaj 3 serie każdego ćwiczenia po 15 powtórzeń podczas 1 treningu.

podczas 1 treningu. Do osiągnięcia wyznaczonego celu wystarczą 3 bardzo proste ćwiczenia. To właśnie dzięki nim kompleksowo wyćwiczysz podstawowe grupy mięśni ramion.

Pierwsze efekty zobaczysz już po tygodniu, pełne po 4-5 tygodniach regularnych treningów.

Najlepsze rezultaty uzyskasz, łącząc ćwiczenia na smukłe ramiona z treningiem cardio (2-3 razy w tygodniu), zbilansowaną dietą oraz odpowiednim nawodnieniem organizmu.

Przed ćwiczeniami musisz zadbać o rozgrzewkę. Rozgrzewka przed treningiem ma za zadanie przygotować mięśnie do właściwej pracy. Nigdy nie pomijaj rozgrzewki, a po treningu zadbaj o rozciągnięcie partii mięśni, które pracowały.

Przykładowa rozgrzewka przed ćwiczeniami ramion

Krążenia ramion w przód i w tył bez obciążania.

Krążenia przedramion w przód i w tył bez obciążania.

Krążenia nadgarstków w przód i w tył bez obciążania.

Krążenie ramion w przód i w tył z obciążeniem 0,5 kg.

Podnoś naprzemiennie hantle w bok oraz w przód na wysokość ramion.

Czas rozgrzewki: minimum 3 minuty.

Zaproponowany zestaw ćwiczeń to podstawowy, prosty do zapamiętania i wprowadzenia w życie zestaw, który wysmukli twoje ramiona. Dodatkowe ćwiczenia to lepsze efekty, które pojawią się szybciej.

Ćwiczenia na ramiona, które możesz wykonać w domu to też:

Ćwiczenie plank, czyli deska, ćwiczenie wzmacniające mięśnie całego ciała, w tym ramion.

fot. Adobe Stock, chesterF

Pompki, które wzmacniają mięśnie klatki piersiowej i ramion.

fot. Adobe Stock, chesterF

Przysiady z wyprostowanymi rękami, w których trzymasz hantle do ćwiczeń.

Ćwiczenia bicepsów z gumą, którą przytrzymujesz przy ziemi stopą i inne ćwiczenia z gumą.

fot. Adobe Stock, chesterF

Boks i kick-boxing.

Różnorodne ćwiczenia na tricepsy, które stanowią 2/3 masy mięśni ramion!

Pamiętaj, że ramiona wzmacnia także inna aktywność fizyczna: bieganie, pływanie, siatkówka, gra w badmintona. Wszystkie te ćwiczenia mają właściwości wyszczuplające ramiona.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 03.11.2010 przez Agatę Bernaciak.

