Przeciwwskazania do jedzenia smalcu gęsiego zwykle dotyczą konieczności ograniczania ilości tłuszczu w pożywieniu. U większości ludzi wystarczy jednak kontrolować jego ilość w diecie, a nie całkowicie eliminować. To dobra wiadomość, bo gęsi smalec ma wyjątkowe walory smakowe i w niektórych potrawach sprawdza się dużo lepiej od innych rodzajów tłuszczu zwierzęcego.

Smalec gęsi może być korzystniejszy dla zdrowia niż inne tłuszcze zwierzęce. Istnieją jednak pewne przeciwwskazania do jego spożywania, a osoby z konkretnymi schorzeniami powinny jeść go z rozwagą.

Smalec gęsi – przeciwwskazania:

Choroby sercowo-naczyniowe . Mimo że smalec gęsi zawiera więcej tłuszczów jednonienasyconych, które są lepsze dla serca niż tłuszcze nasycone, wciąż jest to tłuszcz zwierzęcy o wysokiej kaloryczności. Osoby z chorobami serca lub nadciśnieniem powinny ograniczać jego spożycie, by nie przeciążać układu krążenia.

. Mimo że smalec gęsi zawiera więcej tłuszczów jednonienasyconych, które są lepsze dla serca niż tłuszcze nasycone, wciąż jest to tłuszcz zwierzęcy o wysokiej kaloryczności. Osoby z chorobami serca lub nadciśnieniem powinny ograniczać jego spożycie, by nie przeciążać układu krążenia. Wysoki cholesterol . Smalec gęsi zawiera zarówno tłuszcze nasycone, jak i nienasycone, co wpływa na poziom cholesterolu we krwi. Regularne spożywanie dużych ilości tego tłuszczu może zwiększać poziom cholesterolu LDL (tzw. „zły cholesterol”), zwłaszcza u osób z predyspozycjami do hipercholesterolemii.

. Smalec gęsi zawiera zarówno tłuszcze nasycone, jak i nienasycone, co wpływa na poziom cholesterolu we krwi. Regularne spożywanie dużych ilości tego tłuszczu może zwiększać poziom cholesterolu LDL (tzw. „zły cholesterol”), zwłaszcza u osób z predyspozycjami do hipercholesterolemii. Problemy z wątrobą i trzustką . Ze względu na dużą ilość tłuszczu, osoby z problemami wątrobowymi, trzustkowymi lub z zaburzeniami trawienia tłuszczów powinny unikać smalcu gęsiego, który może być trudny do strawienia i obciążać te narządy.

. Ze względu na dużą ilość tłuszczu, osoby z problemami wątrobowymi, trzustkowymi lub z zaburzeniami trawienia tłuszczów powinny unikać smalcu gęsiego, który może być trudny do strawienia i obciążać te narządy. Otyłość . 100 g smalcu gęsiego to 900 kcal. Ponieważ dieta odchudzająca ogranicza kaloryczność posiłków, smalcu gęsiego w niej powinno być bardzo mało, jak każdego innego tłuszczu.

. 100 g smalcu gęsiego to 900 kcal. Ponieważ dieta odchudzająca ogranicza kaloryczność posiłków, smalcu gęsiego w niej powinno być bardzo mało, jak każdego innego tłuszczu. Zwiększone ryzyko rozwoju chorób na tle zapalnym. Ze względu na niekorzystny stosunek kwasów omega-3 do omega-6 i dużą ilość tych ostatnich, spożywanie dużych ilości smalcu gęsiego może sprzyjać powstawaniu stanów zapalnych w organizmie.

Smalec gęsi a cukrzyca

Cukrzycy mogą spożywać smalec gęsi w niewielkich ilościach, z umiarem. Wpływ smalcu gęsiego na poziom cukru we krwi jest minimalny, ponieważ nie zawiera węglowodanów. Jednak dieta cukrzycowa powinna być dobrze zbilansowana, a tłuszcze zwierzęce spożywane w ograniczonych ilościach, ponieważ mogą przyczyniać się do rozwoju insulinooporności i nadwagi.

Smalec gęsi może być lepszym wyborem niż smalec wieprzowy ze względu na jego zdrowszy skład tłuszczowy, ale nadmiar tłuszczów w diecie cukrzycowej zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, na które osoby z cukrzycą są bardziej narażone.

Wpływ smalcu gęsiego na cholesterol

Tłuszcz gęsi jest bogatszy w zdrowe tłuszcze jednonienasycone od większości tłuszczów zwierzęcych, co może mieć korzystny wpływ na profil lipidowy krwi. Jedzony w niewielkich ilościach może podnosić poziom „dobrego” cholesterolu HDL. Jednak nadmierne spożycie tłuszczów zwierzęcych, nawet tych zdrowszych, może zwiększać poziom cholesterolu LDL, zwłaszcza u osób z już podwyższonym cholesterolem.

fot. Gęsi smalec: przeciwwskazania/ Adobe Stock, Szakaly

Smalec gęsi różni się od smalcu wieprzowego przede wszystkim składem tłuszczowym, co wpływa na jego smak, konsystencję i właściwości zdrowotne.

Smalec gęsi zawiera więcej zdrowych tłuszczów nienasyconych, zwłaszcza jednonienasyconych, które są korzystne dla układu sercowo-naczyniowego. Ma podobny profil tłuszczowy do oliwy, co sprawia, że jest zdrowszy niż smalec wieprzowy, który ma większą zawartość tłuszczów nasyconych. Tłuszcze jednonienasycone pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu (LDL) i mogą wspierać zdrowie serca.

Rodzaje tłuszczu w smalcu gęsim:

59,5% tłuszczu gęsiego to tłuszcze jednonienasycone,

29% tłuszczu gęsiego to tłuszcze nasycone,

11,5% tłuszczu gęsiego to tłuszcze wielonienasycone.

Kwasy omega w smalcu gęsim (na 100 g):

500 mg kwasów omega-3,

9801 mg kwasów omega-6.

Prawidłowy stosunek tych kwasów omega-3 do omega-6 wynosi od 1:2 do 1:5. Zatem w smalcu gęsim nie jest on korzystny, gdyż wynosi 1:19.

Dzięki wyższej zawartości tłuszczów nienasyconych smalec gęsi może być mniej obciążający dla układu krążenia niż smalec wieprzowy. Jego spożywanie w umiarkowanych ilościach może korzystnie wpływać na profil lipidowy krwi. Zawiera także kwasy omega oraz witaminy, takie jak witamina E, które wspomagają zdrowie skóry i działają antyoksydacyjnie.

Smalec gęsi ma wyższą temperaturę dymienia (ok. 200 stopni) niż smalec wieprzowy, co sprawia, że nadaje się do smażenia i pieczenia w wyższych temperaturach. Jego delikatniejszy smak oraz kremowa konsystencja sprawiają, że jest często wybierany do przygotowania potraw, w których liczy się subtelny smak tłuszczu.

Smalec gęsi ma bardziej kremową konsystencję i delikatniejszy smak niż smalec wieprzowy, co sprawia, że może być wykorzystywany jako smarowidło na pieczywo lub dodatek do zup, sosów i dań jednogarnkowych.

