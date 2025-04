Problemy z silną wolą

Człowiek to istota o wolnej woli. Jednym z podstawowych mechanizmów, który sprawia, że rezygnujesz ze stosowania diety odchudzającej jest uczucie, że nic ci nie wolno, wszystko jest zakazane. W takiej sytuacji rośnie uczucie frustracji, aż w końcu, bańka zniechęcenia pęka, co może prowadzić do objadania się.

Z tego powodu lepiej jest zastosować strategię – jeść słodycze w sposób kontrolowany. Co to oznacza?

Słodycze na diecie – tylko w ramach posiłku

Jeśli masz ochotę na słodkości, jedz je zawsze w ramach posiłku. Słodyczy nie powinno się jadać dodatkowo, do zaplanowanej diety. Zaplanuj słodkość np. w ramach przekąski.

Słodkości planuj jednak nie częściej niż raz w tygodniu. Jedzenie słodyczy jest przyjemne, bo pobudza w mózgu ośrodek nagrody. Musisz mieć jednak świadomość, że większość słodyczy nie ma korzystnej wartości odżywczej, za to dostarcza dużych ilości cukrów prostych, które destabilizują gospodarkę insulinową. Im częściej jesz słodycze, tym więcej wydziela się insuliny, hormonu, który nasila gromadzenie tkanki tłuszczowej.

Naturalna słodycz to jest to!

Jeśli z natury lubisz smak słodki, planuj częściej przekąski z naturalnymi cukrami. Miej pod ręką suszone, niedosładzane owoce. Korzystaj z sezonowych owoców i jadaj je w ramach II śniadania.

Stawiaj na słodycze wysokiej jakości

Zawsze, gdy decydujesz się zjeść coś słodkiego wybieraj słodycze największej jakości. Zamiast w pośpiechu pochłonąć batonika z kiosku kup kilka sztuk pralinek belgijskich. W ciszy i spokoju usiądź, rozkoszuj się tą chwilą. Postaw na żywieniową uważność, tak, by twój mózg zarejestrował fakt jedzenia słodyczy i mógł dać ci sygnał o satysfakcji.

Zdrowe słodycze – szukaj inspiracji

Internet to skarbnica ciekawych przepisów. Umów się sama ze sobą, że raz w miesiącu spróbujesz nowego przepisu na „zdrową słodkość”. Pomysłów jest mnóstwo. Co powiesz na:

wykorzystanie kaszy jaglanej, jako masy w cieście „ala sernik”,

tartę ze spodem na bazie fasoli,

muffinki na cieście z marchewką,

ptasie mleczko na mleku kokosowym, gorzkim kakao, z dodatkiem nasion chia?

Spróbujesz?

