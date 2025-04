Śledzie kcal – jak sposób podania wpływa na kaloryczność śledzi?

To, ile śledzie mają kcal, zależy od sposobu ich przygotowania, co sprawia, że kaloryczność takiej potrawy waha się między 160 a 300 kcal w 100 g, choć niektóre sposoby podania śledzi są jeszcze bardziej kaloryczne. Są to wartości szacunkowe, bo wiele zależy od ilości śmietany, oleju czy innych dodatków do śledzi.