Siemię lniane i odchudzanie idą w parze. Nasiona lnu zwyczajnego przede wszystkim łagodzą dolegliwości gastryczne występujące w chorobach wrzodowych żołądka i dwunastnicy oraz stanach zapalnych przewodu pokarmowego. Ze względu na dużą zawartość kwasów omega-3 (porównywalną do ilości występujących w rybach), siemię działa przeciwmiażdżycowo, a nawet przeciwnowotworowo. Okazuje się jednak, że wspomagają też odchudzanie.

Nie. Czy siemię lniane pomaga w odchudzaniu? Tak! Siemię lniane na odchudzanie polecane jest ze względu na jego zawartość błonnika. Badania naukowe wykazały, że błonnik pomaga wypełnić żołądek i jest długo trawiony, co wpływa na wydzielanie hormonów związanych z kontrolowaniem apetytu. Błonnik zmniejsza uczucie głodu, więc może obniżyć też liczbę przyjmowanych z pokarmem kalorii.

W 2017 roku naukowcy przeanalizowali 45 różnych badań naukowych, z których wyciągnęli wniosek, że włączenie siemienia lnianego do diety może wspomagać redukcję masy ciała, obwodu talii i wskaźnika BMI.

Błonnik zawarty w siemieniu pomaga też obniżać poziom cukru i cholesterolu we krwi, usprawnia perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom, łagodzi biegunki i objawy zespołu jelita drażliwego. Z kolei białko zawarte w siemieniu zawiera kwas glutaminowy, kwas asparaginowy i różne aminokwasy, dlatego jest cennym uzupełnieniem diety wegetarian i wegan. Badania naukowe wykazały, że białka z siemienia lnianego wspomagają działanie układu odpornościowego, działają przeciwnowotworowo, przeciwgrzybiczo. Z kolei zawarte w siemieniu ligniany i kwasy omega-3 działają przeciwzapalnie, zmniejszają ryzyko rozwoju syndromu metabolicznego i chorób serca.

Uwaga! Siemienia lnianego nie powinny stosować osoby z zaburzeniami hormonalnymi, kobiety cierpiące na endometriozę, w ciąży i karmiące piersią (ze względu na to, że siemię lniane może działać jak estrogeny), a także osoby, które w najbliższym czasie będą poddawane zabiegom chirurgicznym (ponieważ może dojść do obniżenia krzepliwości krwi).

Wspomniane wyżej działanie odchudzające zaobserwowano przy przyjmowaniu 2,5 g siemienia lnianego dodawanego do napojów. Jednak to nie jedyny sposób, w jaki można włączyć siemię do diety. Poniżej inne pomysły:

Większość dietetyków zgodzi się, że w diecie może znaleźć się od 1 do 2 łyżek siemienia lnianego dziennie. Zjadane rano dostarczą sycącego białka i błonnika, a przyjmowane na noc wspomogą wydzielanie serotoniny (dzięki zawartości tryptofanu i kwasów omega-3), która pomaga lepiej się wyspać.

Jeśli wolisz nasionka przyjąć w postaci płynnego posiłku, polecamy miksowanie nasion w smoothie warzywnym lub warzywno-owocowym. Miksowanie sprawia, że wszystkie cenne składniki zawarte w siemieniu będą łatwiej dostępne dla organizmu. Bardzo popularnym sposobem przyjmowania siemienia jest zalewanie go ciepłą wodą i picie w postaci powstałego kisielu. Aby nasionka zagęściły wodę, wystarczy 15 minut, ale równie dobrze można siemię zalać wieczorem i po wystygnięciu wstawić do lodówki i przechować je do rana.

Jak pić siemię lniane by najlepiej z niego skorzystać? Dobierz metodę do swojego celu

Ilość nasion lnu, jaką można przyjmować na odchudzanie, jest niewielka, przez co dodatek ten nie zwiększa znacząco kaloryczności diety.

