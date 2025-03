Wypróbuj nasze serniki z dyni fit. Są niskokaloryczne, sycące, a przy tym nie powodują gwałtownego napadu głodu, który potrafi się pojawić wkrótce po zjedzeniu tradycyjnej słodkiej przekąski. Mamy tu pomysły na serniki ze spodem i bez niego, do upieczenia i bez pieczenia. Korzystaj i ciesz się jesiennym smakiem fit serników dyniowych.

Proponujemy przepis na fit spód do sernika z dyni, w którym tradycyjną mąkę zastąpimy wysokobłonnikową mąką owsianą. Możesz ten przepis wykorzystać do przygotowania dowolnego fit sernika, ale nie każdy sernik wymaga spodu! Zwykle spód to dodatkowe kalorie, które łatwo można oszczędzić, wybierając ciasto sernikowe bez spodu.

Składniki:

¾ szklanki zmielonych płatków owsianych,

2 łyżki zmielonych orzechów laskowych,

łyżka oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj, aby powstała klejąca się masa. Z masy uformuj spód sernika. Jeśli chcesz zrobić też boki sernika z ciasta, przygotuj jego podwójną porcję. Wypiekaj całe ciasto, gdy już na spód nałożysz masę serowo-dyniową. Tak uzyskasz sernik z dyni fit – od spodu po sam wierzch. Spód nadaje się też do sernika bez pieczenia! Wtedy wymień w nim olej na roztopione masło.

Całe ciasto dostarcza ok. 1240 kcal, co sprawia, że w 1 z 12 kawałków znajdzie się ok. 103 kcal.

Składniki:

450 g odtłuszczonego mielonego twarogu (może być z wiaderka),

szklanka śmietany kremówki,

szklanka purée z dyni,

1,5 szklanki erytrytolu,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

szczypta soli,

szczypta cynamonu,

szczypta mielonych goździków.

Sposób przygotowania:

Przygotuj masę na fit spód do sernika dyniowego, wykorzystując zamiast oleju stopione masło (przepis wyżej). Wyłóż tortownicę papierem do pieczenia i wyklej z ciasta spód fit sernika dyniowego. W misce wymieszaj mikserem na gładką masę: twaróg, erytrytol i przyprawy. W innej misce ubij śmietanę. Po trochu dodawaj śmietanę do masy dyniowej i mieszaj, aż powstanie jednorodna masa. Wyłóż ją na spód, wygładzając wierzch. Wstaw do lodówki na 6 godzin. Podawaj fit sernik dyniowy posypany pudrem z erytrytolu.

Całe ciasto dostarcza ok. 1010 kcal, co sprawia, że w 1 z 12 kawałków znajdzie się ok. 84 kcal.

Składniki na warstwę dyniową:

½ szklanki purée z dyni,

szczypta cynamonu,

szczypta mielonych goździków.

Składniki na warstwę serową:

55-60 g twarogu mielonego (może być z wiaderka),

¾ szklanki erytrytolu,

2 jaja,

½ łyżeczki ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Przygotuj spód i boki sernika zgodnie z przepisem zamieszczonym wyżej. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. W misce zmiksuj dokładnie twaróg z erytrytolem i ekstraktem waniliowym. Wmiksuj po kolei jajka. Mieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji. W drugiej misce wymieszaj purée z dyni z przyprawami. Wyłóż tortownicę papierem do pieczenia. Wyłóż ciasto do formy, lepiąc z niego spód oraz boki ciasta. Wyłóż na ciasto warstwę serową, wygładź ją łyżką, a na nią nałóż warstwę dyniową, ponownie wygładzając łyżką. Wstaw do piekarnika na ok. 40 minut. Masa powinna stężeć, jedynie niewielki obszar na środku może pozostawać luźniejszy i trząść się przy lekkim potrząsaniu formą. Wystaw formę z fit sernikiem dyniowym na kratkę i studź 2 godziny. Następnie wstaw do lodówki na minimum 3 godziny. Podawaj ciasto np. posypane erytrytolem w pudrze.

Całe ciasto dostarcza ok. 825 kcal, co sprawia, że w 1 z 12 kawałków znajdzie się ok. 68 kcal.

Składniki:

4 jaja,

1 opakowanie budyniu waniliowego bez cukru

750 g skyru naturalnego,

180 g purée z dyni,

210 g erytrytolu,

łyżeczka proszku do pieczenia,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

szczypta gałki muszkatołowej,

listki mięty lub gorzkie kakao do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Włóż do miski skyr, proszek budyniowy, proszek do pieczenia, słodzik oraz przyprawy i jaja. Wymieszaj wszystko dokładnie mikserem – poświęć na to ok. 3-4 minuty. Na koniec wmieszaj dokładnie purée z budyniu. Wyłóż tortownicę papierem do pieczenia i wlej i do niej ciasto. Wstaw do piekarnika na ok. 50 minut (piecz do suchego patyczka). Wyjmij z piekarnika, wystudź i przed podaniem schłodź w lodówce przez minimum 2 godziny. Podawaj udekorowany listkami mięty (albo oprószony gorzkim kakao).

