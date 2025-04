W teorii celem produkcji bułek fit jest dostarczenie klientowi zdrowszego pieczywa, czyli takiego, które syci na dłużej, nie dostarcza przesadnej liczby kalorii i zawiera wiele cennych makro i mikroskładników. Nie od dzisiaj wiadomo jednak, że bardzo często producenci wykorzystują trendy, aby sprzedać swoje produkty. Moda na fitness i dbanie o zdrowie, a także odchudzanie, sprawiła, że wiele marketów i piekarni ma w swojej ofercie bułki fit. Czy naprawdę takie pieczywo jest lepsze od tradycyjnego i czy zasługuje na to, by nosić taką nazwę?

Pod pojęciem bułka fit producenci pieczywa sprzedają, przynajmniej teoretycznie, wypieki ze zmodyfikowanym składem, m.in razowe pieczywo. Chodzi o to, aby takie pieczywo dostarczało więcej węglowodanów złożonych i błonnika, ewentualnie dostarczało więcej białka niż tradycyjne białe bułki. Zazwyczaj osiągane jest to poprzez dodatki: ziarna, otręby, inne gatunki mąki. Bułka fit bardzo często ma na wierzchu różne ziarna. Często jest to sezam, ale też np. nasiona słonecznika.

Wykorzystanie tych dodatków i zmniejszenie zawartości białej mąki ma na celu spowodowanie, aby cukier we krwi nie wzrastał gwałtownie, a potem równie gwałtownie spadał. Pieczywo fit ma też dostarczać dodatkowych wartościowych składników: głównie białka i błonnika, ale też witamin i mikroelementów, które są niezbędne dla zachowania zdrowia, a których nie zawiera zwykłe białe pieczywo. Idealna fit bułka nie jest też zbyt kaloryczna.

Rodzaje bułek fitness

Wśród bułek fit można znaleźć:

bułki twarogowe fit,

bułki pełnoziarniste fit,

fit bułki orkiszowe

bułki owsiane fit,

bułki cynamonowe fit,

fit bułki do burgerów,

fit bułki drożdżowe,

bułki orkiszowe fit,

bułki żytnie fit.

Jednak najbardziej popularne i najczęściej oznaczane hasłem „fitness” są bułki pszenne o zmodyfikowanym składzie. I właśnie nimi się tu zajmiemy.

fot. Ranking fit bułek/ Adobe Stock, WavebreakMediaMicro

Do utworzenia naszego rankingu „zaprosiliśmy” 6 fit bułek, czyli bułeczek, które sprzedawca lub/i producent nazywa bułkami fitness albo dietetycznymi. Przyjrzeliśmy się ich wartościom odżywczym podawanym przez producentów. Następnie porównaliśmy je i w każdej kategorii (kaloryczność, zawartość białka i błonnika) wybraliśmy najlepszą według nas propozycję. Na koniec wybraliśmy zwycięzcę. Oto bohaterowie naszego rankingu i wyniki naszego „śledztwa”.

1. Bułka śniadaniowa fitness z Lidla

Skład:

mąka (pszenna 56 %, żytnia 15 %),

woda,

ziarna słonecznika,

ziarna soi,

siemię lniane,

drożdże,

sól,

ekstrakt słodu jęczmiennego,

mąka z prażonego słodu pszennego,

kwas askorbinowy.

Wartości odżywcze na 100 g:

270 kcal,

4,2 g tłuszczu,

49 g węglowodanów,

9,5 g białka,

5,1 g błonnika.

2. Bułka śniadaniowa fitness z Carrefoura

Składniki:

mąka (pszenna 60%, żytnia 12%),

woda,

słonecznik,

soja,

sól,

siemię lniane,

drożdże,

ekstrakt słodu jęczmiennego,

mąka z prażonego słodu pszennego,

kwas askorbinowy.

Wartości odżywcze na 100 g:

282 kcal,

3,9 g tłuszczu,

49 g węglowodanów,

10 g białka,

4,6 g błonnika.

3. Bułka poranna fitness (Biedronka)

Skład:

mąka pszenna (55,2%),

woda,

mąka żytnia (5,6%),

siemię lniane,

nasiona słonecznika,

ziarna soi,

otręby pszenne,

drożdże,

sól,

gluten pszenny,

mąka pszenna wstępnie skleikowana,

olej rzepakowy,

kwas askorbinowy,

mąka ze słodu pszennego,

prażona mąka ze słodu jęczmiennego.

Wartości odżywcze na 100 g:

291 kcal,

4,6 g tłuszczu,

49 g węglowodanów,

11 g białka,

6,6 g błonnika.

4. Bułka fitness Light (Raszczyk)

Skład:

mąka pszenna,

woda,

płatki jęczmienne,

słonecznik,

siemię lniane,

sezam,

drożdże,

sól,

ekstrakt słodu jęczmiennego.

Wartości odżywcze na 100 g:

261 kcal,

0,93 g tłuszczu,

54,8 g węglowodanów,

7,6 g białka,

1,85 g błonnika.

5. Bułka dietetyczna (Kłos)

Skład (z opisu; brak listy składników):

mąka pszenna,

zakwas żytni,

ziarna lnu,

otręby pszenne.

Wartości odżywcze na 100 g:

218 kcal,

3,2 g tłuszczu,

42 g węglowodanów,

7,7 g białka,

brak informacji o błonniku.

6. Bułka fit Vandemoortele (mrożona, do odpieczenia)

Skład:

mąka (pszenica, żyto, jęczmień, owies, słód prażony jęczmień, słód pszenny),

woda,

nasiona sezamu,

zakwas,

nasiona słonecznika,

siemię lniane brązowe,

rozdrobniona SOJA,

drożdże, sól,

siemię lniane żółte,

gluten pszenny,

kwas askorbinowy,

inaktywowane drożdże.

Wartości odżywcze na 100 g:

284 kcal,

6,9 g tłuszczu,

43 g węglowodanów,

9,6 g białka,

4,9 g błonnika.

Bułka fit – kalorie

Jeśli chodzi o kaloryczność bułek fitness, to ranking – od najmniej kalorycznej do najbardziej kalorycznej wygląda następująco:

bułka dietetyczna (Kłos) – 218 kcal/100 g, bułka fitness Light (Raszczyk) – 261 kcal/100 g, bułka śniadaniowa fitness z Lidla – 270 kcal/100 g, bułka śniadaniowa fitness z Carrefoura – 282 kcal/100 g, bułka fit Vandemoortele – 284 kcal/100 g, bułka poranna fitness (Biedronka) – 291 kcal/100 g.

Czy bułki fitness są mniej kaloryczne od zwykłych? Niekoniecznie… Np. zwykła kajzerka (producent SPC) dostarcza 282 kcal w 100 g. Z naszego zestawienia 2 fit bułki są od niej bardziej kaloryczne, jedna ma taką samą kaloryczność i 3 są mniej kaloryczne.

Bułka fitness – białko

Tutaj promujemy wysoką zawartość białka, ponieważ podczas odchudzania nie może go zabraknąć w diecie, aby chudnąc zdrowo. Białko jest też potrzebne osobom regularnie uprawiającym fitness. Oto bułki fit uporządkowane od najwyższej do najniższej zawartości białka:

bułka poranna fitness (Biedronka) – 11 g białka/100 g, bułka śniadaniowa fitness z Carrefoura – 10 g białka/100 g, Bułka fit Vandemoortele – 9,6 g białka/100 g, bułka śniadaniowa fitness z Lidla – 9,5 g białka/100 g, bułka dietetyczna (Kłos) – 7,7 g białka/100 g, bułka fitness Light (Raszczyk) – 7,6 g białka/100 g.

O ile więcej białka zawierają fit bułki niż zwykła kajzerka? Kajzerka (SPC) dostarcza 8 g białka w 100 g. To oznacza, że 2 fit bułki zawierają mniej białka w 100 g produktu niż zwykła pszenna kajzerka!

Bułki fitness — błonnik

Błonnik to ważny składnik diety – co do tego to już nikt nie ma co do tego wątpliwości. Dlatego jego zawartość powinna być istotnym czynnikiem przy wyborze pieczywa fitness. Oto ranking bułek fit od tej o najwyższej zawartości błonnika do najniższej:

bułka poranna fitness (Biedronka) – 6,6 g błonnika/100 g, bułka śniadaniowa fitness z Lidla – 5,1 g błonnika/100 g, Bułka fit Vandemoortele – 4,9 g błonnika/100 g, bułka śniadaniowa fitness z Carrefoura – 4,6 g błonnika/100 g, bułka fitness Light (Raszczyk) – 1,85 g błonnika/100 g, bułka dietetyczna (Kłos) – brak informacji o błonniku.

Fit bułki vs. zwykła kajzerka (SPC) pod względem zawartości błonnika? Przykro to mówić, ale i w tej kategorii, kajzerka może wygrać z niektórymi bułkami fitness. Zawiera ona 2 g błonnika w 100 g. Jedna bułka na pewno pod tym względem okazała się od niej gorsza, 4 okazały się lepsze, a o 1 nie wiadomo, ile dostarcza błonnika (producencie, nie wstydź się, podaj tę wartość).

Ranking bułek fitness – która najlepsza?

Aby wyłonić zwycięzcę, przyznawaliśmy punkty za pozycje w poszczególnych rankingach. O 6 punktów za pozycję 1. do 1 punktu za pozycję ostatnią. To pozwoliło utworzyć ostateczny ranking najlepszej bułki fit, czyli tej, która zdobyła najwięcej punktów:

bułka poranna fitness (Biedronka) – 13 punktów, bułka śniadaniowa fitness z Lidla – 12 punktów, bułka śniadaniowa fitness z Carrefoura – 11 punktów, Bułka fit Vandemoortele – 10 punktów, bułka dietetyczna (Kłos) – 9 punktów. bułka fitness Light (Raszczyk) – 8 punktów.

Trzeba jednak pamiętać, że pieczywo to nie wszystko. Bardzo istotne jest to, co znajdzie się w posiłku obok niego. Bo sama fit bułka wprowadzona do jadłospisu nie sprawi, że cała dieta stanie się zdrowa czy zmieni się w dietę odchudzającą. Bułki fitness mogą być jedynie jednym z jej elementów, dlatego traktuj nasz ranking jako ogólną wskazówkę, nie wyrocznię, i szykuj zdrowe kanapki fit.

Poniżej przepis na fit bułki, czyli zdrowszą wersję pieczywa.

Składniki:

1,5 szklanki mąki pszennej,

niepełna szklanka mąki pełnoziarnistej,

łyżka mąki orkiszowej,

szklanka ciepłej wody,

7 g suchych drożdży,

2 łyżki oliwy,

łyżeczka soli,

łyżeczka siemienia lnianego,

łyżeczka nasion słonecznika.

Sposób przygotowania:

W dużej misce wymieszaj wszystkie suche składniki. Wlej do niej szklankę ciepłej wody oraz oliwę i wyrób ciasto. Przykryj miskę czystą ściereczką kuchenną i odstaw w ciepłe miejsce na 40-45 minut. W tym czasie ciasto powinno wyrosnąć. Natłuszczonymi dłońmi uformuj z ciasta rulon i podziel go na 8 kawałków. Z każdego formuj okrągłą bułeczkę i kładź na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia tak, aby się nie stykały. Spryskaj je wodą. Wstaw do piekarnika (200 stopni) i piecz 25-30 minut.

fot. Fit bułka przepis/ Adobe Stock, Ildi

