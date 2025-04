Zbliża się ważna impreza albo ślub koleżanki? Stwierdzasz, że do idealnej figury nieco ci brakuje? Nie wpadaj w panikę. Nie musisz biec do sklepu w poszukiwaniu sukienki w większym rozmiarze. Wystarczy, że zastosujesz naszą tygodniową dietę. Możesz dzięki temu zgubić do 3 kg, zmniejszyć obwód talii i ujędrnić sylwetkę. Nie zastanawiaj się dłużej, do dzieła! Sukces gwarantowany.

Przestrzegaj reguł diety

Zasady są bardzo proste i na pewno będzie ci łatwo samej ułożyć według nich jadłospis:

wybieraj jak najmniej przetworzone produkty – pierś z kurczaka, chudy biały ser i mleko, jajka, jogurt naturalny, warzywa – możesz je jeść do woli;

tłuszcz stosuj w minimalnych ilościach – smaruj patelnię pędzelkiem zamiast lać na nią olej, do sałatek dodawaj łyżkę oliwy;

jedz otręby – dodawaj po łyżce do jogurtu, maślanki, zup, sałatek;

ogranicz węglowodany – chleb, makaron, ryż; dziennie możesz zjeść do 2 kromek razowego chleba lub 2 łyżki kaszy gryczanej;

zapomnij o istnieniu cukru i słodyczy;

zrezygnuj z kawy (możesz wypić filiżankę dziennie) i alkoholu, pij za to dużo niegazowanej wody mineralnej i zielonej herbaty (2 litry płynów dziennie);

staraj się jak najmniej solić, do przyprawiania potraw używaj ziół.

DZIEŃ 1

Śniadanie: owsianka z 3 łyżek otrąb i szklanki chudego mleka; filiżanka kawy bez cukru

DZIEŃ 2

DZIEŃ 2

Śniadanie : owsianka z otrąb; kawa bez cukru

DZIEŃ 3

DZIEŃ 3

Śniadanie: jajecznica z dwóch jaj z cebulą, smażona na łyżeczce masła; kawa bez cukru

DZIEŃ 4

DZIEŃ 4

Śniadanie: koktajl bananowy: zmiksuj pół litra maślanki, duży banan i łyżkę siemienia lnianego z łyżeczką natki, dodaj słodzik do smaku

koktajl owocowy: 2 łyżki otrąb zalej wrzątkiem i odstaw na 5 min, dodaj garść truskawek i malin, duży jogurt naturalny, pół szklanki mleka i słodzik do smaku, zmiksuj Przekąska: kefir

DZIEŃ 5

DZIEŃ 5

Śniadanie: dwie kanapki z chleba razowego z pół łyżeczki masła, chudą szynką i pomidorem; kawa bez cukru

DZIEŃ 6

DZIEŃ 6

Śniadanie: 2 jajka ugotowane na miękko, cienka kromka chleba razowego; kawa bez cukru

DZIEŃ 7

DZIEŃ 7