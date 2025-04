Koniec z dietami, które nic nie dają. Najwyższa pora pozbyć się zbędnych kilogramów raz na zawsze. A to jest najlepszy czas na rozpoczęcie diety. Dlaczego? Bo do wiosny zostało 60 dni, a to dobra okazja, aby w końcu zrobić coś tylko dla siebie.

Masz za grube uda, odstający brzuch i kilka dodatkowych kilogramów? A może chcesz nauczyć się zdrowo jeść i zacząć ćwiczyć? Jeżeli pragniesz zmienić swój sposób odżywiania, schudnąć, zacząć ćwiczyć i lepiej się czuć, to ten program jest dla ciebie!

Schudnij do wiosny! Pyszny jadłospis na 10 dni (+ wersja do wydruku)

My też podejmujemy wyzwanie

W akcji będzie brała udział nasza redaktorka naczelna Magda Klimkowska i wydawca Agata Bernaciak. Dziewczyny chcą się lepiej poczuć we własnym ciele, wrócić do ćwiczeń i zgubić kilka nadprogramowych kilogramów. Regularnie będą was informowały o postępach - o małych i dużych sukcesach, ale także o porażkach. Żeby łatwiej było "rozliczyć" je z efektów pokazujemy wam, jak wyglądają przed rozpoczęciem diety. Takie same zdjęcia zrobimy im po zakończeniu naszego programu "Schudnij do wiosny z Polki.pl". Dzięki temu będziecie miały okazję zobaczyć, jak im poszło.

fot: polki.pl/ kolaż Ula Bugaeva

Magda - redaktorka naczelna Polki.pl

Latem skończyłam 40 lat, mam dwójkę dzieci (są już nastolatkami). W obu ciążach sporo przytyłam, ale potem - karmiąc piersią, chudłam ładnie do wagi sprzed ciąży. Nie mam teraz dobrego okresu w życiu i wiem, że to również dlatego, że przestałam "się ruszać". Oczywiście tłumaczę się tym, że nie mam czasu, że za dużo pracy. Tak, mam dużo pracy, ale przecież tym bardziej muszę się ruszać!

Pracuję dużo, oczywiście to praca siedząca. Nie jestem jakimś typem sportowca-wyczynowca i nigdy takim typem nie byłam. Jednak zawsze chodziłam na jakieś zajęcia, trochę na siłownie, biegałam. Bo brak ruchu szkodzi mi bardzo. Na głowę. Na ciało, na wszystko. A w takim braku ruchu tkwię od kilku miesięcy. Głównie dlatego zgłosiłam się do wzięcia udziału w tej akcji. Chcę powoli, ale skutecznie wrócić do aktywności i biegania. Do tego zamiana 5 krówek na kolację, na 3 marchewki, też się przyda...

fot: polki.pl/kolaż Ula Bugaeva

Agata - wydawca Polki.pl

Odkąd pamiętam, zawsze się odchudzam. Z mniejszym lub większym powodzeniem :) Odpowiadając na pytanie, dlaczego zdecydowałam się na udział w akcji "Schudnij do wiosny z Polki.pl", nasuwa mi się do głowy tylko jedna odpowiedź - żeby coś w końcu zmienić.

Z biegiem czasu coraz mniej zależy mi na utracie kilogramów, a bardziej na dobrym samopoczuciu. Skąd się ono bierze? Ano oczywiście z tego, jak traktujesz swoje ciało. Marzy mi się, bym po tych 60 dniach wstawała wypoczęta, ograniczyła stres, była pełna energii. Niech spadek wagi będzie po prostu miłym skutkiem ubocznym, który wszyscy zauważą :)

fot: polki.pl/kolaż Ula Bugaeva

"Clean eating" to trend dietetyczny podbijający serca ludzi na całym świecie. O co w nim chodzi i przede wszystkim: ile można schudnąć?

Plan działania na 60 dni

Cały program został podzielony na 6 etapów. Raz na 10 dni będziemy miały dla was nową dietę i nowy zestaw ćwiczeń, który z tygodnia na tydzień będzie (niestety) coraz bardziej wymagający. Dzięki takiemu podziałowi nie będziecie musiały się martwić, że znalazłyście za późno i nie zdążyłyście wziąć w nim udziału od pierwszego dnia. Możecie zacząć od 11, 21 lub 51 dnia i wracać do dowolnego etapu diety.

Wiemy, że nie będzie łatwo. Taka zmiana wymaga wysiłku i samodyscypliny. Chcemy pokazać, że jesteśmy z wami i zmieniać się razem z wami. Dlatego my też podejmujemy wyzwanie, zakasujemy rękawy i bierzemy się do roboty. Jesteśmy takie jak wy, mamy problemy z wagą, regularnym jedzeniem i ćwiczeniami. Często nie mamy siły gotować zdrowych posiłków, nie mówiąc o ruszeniu tyłka na siłownię. Jednak przyszedł czas by powiedzieć dość! Będziemy z wami dzieliły trudy związane ze zmianą diety i rozpoczęciem regularnych ćwiczeń. Najwyższy czas, abyście poznały nas trochę bliżej.

„Schudnij do wiosny z Polki.pl” to 60 dni z pyszną, zbilansowaną dietą przygotowaną przez poradnie dietetyczną Witaland i regularnymi treningami stworzonymi specjalnie dla was przez Kasię Bigos trenerkę marki Reebok.

Wszystko zdrowo i z głową. Nie musicie się martwić, że każemy wam jeść liść sałaty dziennie i biegać w maratonie. Wręcz przeciwnie! Będziemy chciały, żebyście jadły, bo wbrew pozorom, żeby schudnąć, trzeba jeść. Głęboko wierzymy, że tylko zbilansowana, zdrowa diety w połączeniu z aktywnością fizyczną jest w stanie dać zadowalające efekty. Chcemy was tym zarazić i pokazać, że to jest słuszna, a zarazem jedyna droga do lepszej wersji samej siebie.

Zaczniemy małymi krokami... od diety. W pierwszym etapie chcemy, żebyście przyzwyczaiły się do regularnych posiłków i picia wody. Jednak to nie wszystko. W te dni musicie przygotować organizm do aktywności fizycznej. Starajcie się 3 razy w tygodniu wychodzić na szybki (40-45 minutowy) spacer lub idźcie na basen i postarajcie się pływać przez 10-15 minut. W drugim etapie będziecie musiały sprostać regularnym treningom. Będziecie ćwiczyły 2-3 razy w tygodniu, głównie w domu. Gdy zrobi się cieplej, dodamy to tego również treningi plenerowe, ale wszystko w swoim czasie.

