Ryż z kalafiora to tak naprawdę surowy kalafior posiekany na drobne kawałki za pomocą blendera, noża lub tarki. Możesz zrobić ryż z kalafiora w domu lub go kupić. Ryż z kalafiora przydaje się bardzo na diecie odchudzającej, diecie ketogenicznej i diecie niskowęglowodanowej (low carb). Dowiedz się wszystkiego o sposobach przygotowania i podania ryżu z kalafiora.

Ryż z kalafiora ma strukturę i wielkość podobną do zwykłego ryżu, dlatego traktuje się go czasem jako zamiennik tego zboża. Surowy rozdrobniony kalafior jest twardy i sypki. Ma właściwości kulinarne podobne do zwyczajnego ryżu, a zachowuje właściwości prozdrowotne kalafiora. Jeśli z jakiegoś powodu musisz lub chcesz ryżu unikać, albo zmniejszyć jego ilość w jadłospisie, możesz w zamian sięgnąć po ryż zrobiony z kalafiora.

Ryż z kalafiora znajduje zastosowanie w:

Diecie odchudzającej do obniżenia kaloryczności posiłków. 100 g ryżu z kalafiora to 25 kcal, a 100 g klasycznego białego ryżu (już po ugotowaniu) to 130 kcal.

Diecie ketogenicznej, która zakłada całkowite wykluczenie produktów zbożowych i węglowodanowych. Ryż jest tam całkiem zakazany, więc ryż z kalafiora stanowi doskonałą alternatywę.

Diecie low carb - diecie, która ogranicza węglowodany w jadłospisie. Kalafior ma niewiele węglowodanów w porównaniu do ryżu, pozwala więc zaoszczędzić dzienną pulę „węgli" dozwoloną do spożycia na diecie low carb.

Diecie paleo - diecie, w której eliminuje się zboża z jadłospisu.

Ryż z kalafiora najłatwiej zrobić w blenderze-rozdrabniaczu. Podziel kalafiora na różyczki i przełóż do rozdrabniacza. Miksuj na wysokich obrotach, robiąc co kilka sekund przerwy na wymieszanie ryżu. Dostosuj stopień rozdrobnienia ziaren do swoich preferencji.

Ryż z kalafiora możesz zrobić też na tarce o średnich lub drobnych oczkach. Zetrzyj po prostu surowy kalafior: oto kalafiorowy ryż.

Jeśli nie dysponujesz blenderem ani tarką, możesz też zrobić ryż z kalafiora nożem. Po prostu pokrój różyczki kalafiora w drobne kawałki pożądanej wielkości.

fot. Ryż z kalafiora możesz zrobić pomocą blendera, ale też zwykłego noża/ Adobe Stock, AGPhotography

Kaloryczność ryżu z kalafiora jest równa kaloryczności surowego kalafiora. 100 g kalafiorowego ryżu ma więc dokładnie 25 kcal. Liczenie kalorii w potrawie z ryżem z kalafiora najlepiej przeprowadzić przed obróbką termiczną. Kalafior po smażeniu lub gotowaniu zmieni swoją masę i trudniej będzie dokładnie policzyć kalorie w potrawie.

Ryż z kalafiora to hit diet odchudzających, ale pamiętaj, że ma on zupełnie inne parametry, niż prawdziwy ryż. W kalafiorze brakuje przede wszystkim węglowodanów, które też są potrzebne w jadłospisie. Nie traktuj więc ryżu z kalafiora jako „zdrowszego ryżu”, a raczej jako ciekawe urozmaicenie diety. Prawdziwy ryż też zawiera dużo cennych witamin, minerałów i składników, przez które warto umieszczać go w diecie.

Ryż z kalafiora sprawdzi się wszędzie tam, gdzie pasuje ci prawdziwy ryż, albo kasza. Możesz z jego udziałem budować też sałatki i surówki. Kalafior na surowo jest jadalny, ryżu nie trzeba więc nawet podgrzewać. Podaj kalafiorowy ryż z sosem, daniem głównym, curry, albo podsmaż z warzywami. Popuść wodze kreatywności, oto kilka inspiracji i przepisów na dania z ryżem z kalafiora.

Sałatka z ryżem z kalafiora

Składniki:

100 g ryżu z kalafiora,

50 g komosy ryżowej,

garść mięty,

4 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżka tahini,

łyżka ciecierzycy,

mały pomidor,

kawałek świeżego ogórka,

2 łyżki pestek granatu,

sól,

wędzona papryka.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj jogurt z tahini. Dopraw sos solą i wędzoną papryką. Pokrój w drobne cząstki pomidora i ogórka. Ugotuj komosę ryżową. Wymieszaj składniki sałatki: ryż z kalafiora, komosę, siekaną miętę, warzywa, pestki i ciecierzycę. Polej sałatkę sosem tahini.

fot. Sałatka z ryżem z kalafiora/ Adobe Stock, FormA

Smażony ryż z kalafiora z krewetkami i salsą

Składniki:

200 g ryżu z kalafiora,

8 surowych krewetek (szarych),

2 łyżki oliwy z oliwek,

2 ząbki czosnku,

pół mango,

pół awokado,

pół czerwonej papryki,

papryczka chili,

limonka,

kolendra.

Sposób przygotowania:

Obierz krewetki. Na patelni rozgrzej łyżkę oliwy, dodaj przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku i pół siekanej papryczki chili. Podsmażaj chwilę przyprawy, a następnie dodaj obrane krewetki. Podsmażaj je ok. minuty z każdej strony, by zabarwiły się na łososiowy kolor. Na patelnię dodaj drugą łyżkę oliwy, resztę czosnku i chili. Dodaj ryż z kalafiora. Podsmażaj ok. 5 minut na dużym ogniu, mieszając go często. Obierz mango i awokado. Posiekaj mango, awokado i paprykę w drobną kostkę. Wymieszaj z siekaną kolendrą i sokiem z połowy limonki. Wyłóż na talerz smażony ryż z kalafiora, krewetki i salsę. Podawaj z cząstką limonki.

fot. Smażony ryż z kalafiora z krewetkami i salsą/ Adobe Stock, FormA

Gotowany ryż z kalafiora do obiadu

Składniki:

250 g ryżu z kalafiora,

łyżeczka masła,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

dowolna zielenina.

Sposób przygotowania:

Ryż z kalafiora ugotuj na parze przez ok. 5 minut. W czasie gotowania kilka razy wymieszaj dokładnie ryż, by ugotował się równomiernie. Ugotowany ryż wymieszaj z masłem, dodaj sól i pieprz oraz siekaną zieleninę. Podawaj z dowolnymi dodatkami na obiad, lunch lub kolację.

fot. Ryż z kalafiora jako dodatek do obiadu/ Adobe Stock, myviewpoint

