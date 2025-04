Fot. Fotolia

W rybach największą uwagę zwracamy na dużą zawartość kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. Są to kwasy: eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA). Więcej kwasów tłuszczowych omega-3 znajduje się w rybach morskich niż słodkowodnych. Kwasy te są cenne ze względu na:

korzystny wpływ na układ krążenia chroniąc przed powstawaniem tzw. blaszki miażdżycowej,

zwiększenie poziomu cholesterolu HDL,

obniżenie ryzyka nowotworów,

korzystny wpływ na wygląd skóry, włosów i paznokci,

prawidłową pracę układu nerwowego i odpornościowego,

działanie przeciwzapalne.

Ponadto warto zwrócić uwagę na dużą zawartość jodu, który jest bardzo ważny dla prawidłowej pracy organizmu, gdyż wchodzi w skład hormonów tarczycy. Hormony te odpowiadają za prawidłowy metabolizm organizmu, jego wzrost, dojrzewanie oraz prawidłową pracę układu nerwowego i mózgu.

Ryby polecane są jako zamiennik mięsa, gdyż w porównaniu z nim zawierają więcej składników mineralnych i cenne kwasy tłuszczowe. Najlepiej spożywać je 2 razy w tygodniu.

W diecie strukturalnej najbardziej polecane są: łosoś, morszczuk, mintaj, pstrąg, sola, śledź i tuńczyk.

Poniżej podajemy przepis na smaczne danie z rybą według diety strukturalnej:

Zapiekanka z makaronu, tuńczyka i szpinaku

przepis na 4 porcje po 380 kcal

300g makaronu razowego (rurki, muszelki lub świderki)

1 paczka mrożonego szpinaku

pieczarki

puszka tuńczyka w oleju

20 g tartego żółtego sera

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Makaron ugotować według przepisu na opakowaniu. Tuńczyka odsączyć z oliwy lub oleju na sitku. Makaron, pokrojone pieczarki , tuńczyka i szpinak ułożyć warstwami lub wymieszane w naczyniu do zapiekania i doprawić solą i pieprzem. Szpinak można dodać bez uprzedniego rozmrażania. Zapiekać w piekarniku rozgrzanym do 180oC przez około 25 minut. Pięć minut przed końcem zapiekania posypać serem. Podawać z surówką z pomidorów i cebulki.

