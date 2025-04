Nie bój się szykować ryb we frytkownicy beztłuszczowej. To naprawdę proste, trzeba tylko przestrzegać kilku podstawowych zasad. Jeśli do tej pory nie wychodziły ci ryby z air fryera, prawdopodobnie popełniałaś jeden z podstawowych błędów, np. nie rozgrzewałaś wstępnie urządzenia. A to absolutna podstawa. Zobacz, co jeszcze warto zrobić, aby ryby zawsze wychodziły soczyste, i z którymi gatunkami trzeba szczególnie się obchodzić i wypróbuj 3 przepisy z frytkownicy beztłuszczowej na idealną rybę.

Spis treści:

We frytkownicy beztłuszczowej z powodzeniem upieczesz właściwie dowolny gatunek ryby. Może to być ryba świeża, rozmrożona lub mrożona – nie ma znaczenia. Jedyna rzecz, jakiej nie zrobisz w air fryerze, to ryba w cieście. Taką da się zrobić jedynie w głębokim tłuszczu. We frytkownicy ciasto nie przywrze do ryby, po prostu spłynie na dno pojemnika, więc potrawa nie będzie miała tej chrupiącej skorupki z ciasta. Można natomiast piec rybę w panierce. Krótko mówiąc, jedynie płynne dodatki do ryby nie wchodzą w grę, gdy mowa o frytkownicy beztłuszczowej.

Jak przygotowywać ryby z air fryera?

Najlepiej by było, gdyby wszystkie kawałki, jakie zamierzasz upiec, były podobnej wielkości – to sprawi, że ich czas pieczenia będzie taki sam. Aby ryba upiekła się idealnie, najlepiej przez 10 minut rozgrzać wstępnie urządzenie do 200 stopni, wyjmując z niego kosz do pieczenia. Przygotowaną rybę należy włożyć do kosza wyłożonego papierem i całość wstawić do komory pieczenia. Temperatura pieczenia zwykle waha się od 180 do 200 stopni. W niższej piecze się ryby z dodatkami, które szybko się przypalają (marynata, polewa, panierka), a w wyższej – ryby bez takich dodatków. W połowie pieczenia dobrze jest rybę obrócić, aby z obu stron była tak samo wypieczona. Czas pieczenia zależy od wielkości kawałków ryby. Filet ok. 170 g zwykle piecze się ok. 12 minut. Mniejsze kawałki ryby o delikatnym mięsie będą potrzebować mniej czasu, czasami nawet jedynie 5 minut.

Najczęstsze błędy szykowania ryb z frytkownicy beztłuszczowej:

zimna frytkownica beztłuszczowa - zawsze wstawiaj ryby do nagrzanego urządzenia. Zawsze!

przypalanie z jednej strony – aby temu zapobiec, rybę trzeba obrócić w połowie pieczenia,

– aby temu zapobiec, rybę trzeba obrócić w połowie pieczenia, zbyt długie pieczenie – najlepiej sprawdzać, czy ryba jest już upieczona, bo zbyt długie poddawanie jej działaniu wysokiej temperatury w air fryerze za bardzo ją przesuszy,

– najlepiej sprawdzać, czy ryba jest już upieczona, bo zbyt długie poddawanie jej działaniu wysokiej temperatury w air fryerze za bardzo ją przesuszy, całkowite rezygnowanie z natłuszczenia – wystarczy cieniutka warstwa oleju na rybie lub koszu urządzenia, aby ryba do niego nie przywarła.

– wystarczy cieniutka warstwa oleju na rybie lub koszu urządzenia, aby ryba do niego nie przywarła. szczególną uwagę na odpowiednio krótki czas pieczenia trzeba zwrócić przy pieczeniu chudych ryb, do których należą: dorsz, mintaj, czarniak, sandacz, szczupak, łupacz. Te gatunki najłatwiej w air fryerze przesuszyć. Można temu zapobiegać, smarując rybę olejem. Mniejsze ryzyko przesuszenia jest w przypadku pstrąga, dorady, troci i płastugi, które są rybami średniotłustymi.

Najlepsze ryby do frytkownicy beztłuszczowej to ryby tłuste:

łosoś,

makrela,

karp,

ostrobok.

Te gatunki nie muszą być specjalnie natłuszczane. Jeśli pieczesz je ze skórą, wyłóż koniecznie do kosza air fryera papier do pieczenia, aby skóra nie przywarła do kratki.

Uwaga! W air fryerze można też przygotować paluszki rybne. Wystarczy włożyć je do koszyka frytkownicy beztłuszczowej i piec ok. 15 minut w nagrzanym do 200 stopni urządzeniu. Nie trzeba ich wcześniej rozmrażać.

Składniki:

1 sztuka nie za dużej dorady,

2 cytryny lub limonki,

2 łyżki oliwy,

przyprawa do ryby,

czarny pieprz i sól do smaku.

Sposób przygotowania:

Wlej do sporej miski 2 szklanki wody, wciśnij sok z 1 cytryny, dodaj trochę soli i w takiej kąpieli dokładnie obmyj doradę. Opłucz rybę pod bieżącą wodą, a następnie ponacieraj ją użytymi połówkami cytryny lub limonki i ponownie opłucz. Osusz doradę ręcznikiem papierowym. Odetnij płetwy brzuszne i boczne i ponacinaj ukośnie skórę ryby na obu jej bokach. W miseczce wymieszaj oliwę z przyprawami i natrzyj mieszaniną bardzo dokładnie całą rybę, pilnując, by przyprawy dotarły też do nacięć w bokach ryby. Odstaw doradę na 1-2 godziny do lodówki. Rozgrzej wstępnie air fryer. Wyłóż kosz urządzenia papierem do pieczenia i włóż do niego rybę. Piecz przez 25-30 minut w 190 stopniach, obracając ja delikatnie w połowie czasu pieczenia. Na 5 minut przed końcem, możesz do ryby dodać pokrojone warzywa według własnego wyboru.

fot. Przepis na rybę z air fryera: dorada/ Adobe Stock, Rafa Jodar

Składniki:

2-3 nieduże makrele lub filety z makreli,

1 jajko,

byłka tarta do panierowania,

łyżka posiekanej kolendry,

sok z ½ cytryny,

przyprawa do ryby,

sól.

Sposób przygotowania:

Roztrzep jajko na talerzu, a na drugi talerz wysyp tartą bułkę. Osusz ryby, oprósz przyprawami. Jeśli pieczesz całe makrele, wsyp kolendrę do środka ryb, jeśli używasz filetów, zostaw ja, do posypania ryb po upieczeniu. Maczaj ryby w jajku, a następnie obtaczaj w tartej bułce. Rozgrzej wstępnie frytkownicę beztłuszczową. Włóż ryby do koszyka wyłożonego papierem do pieczenia i wstaw do air fryera. Piecz ok. 16 minut w temperaturze 180 stopni, obracając ryby w połowie czasu pieczenia.

fot. Filet z ryby z air fryera: dorsz/ Adobe Stock, JackF

Składniki:

2 kawałki fileta z dorsza (świeże lub rozmrożone),

1 łyżka oliwy,

szczypta soli,

pieprz ziołowy do smaku,

szczypta papryki wędzonej,

opcjonalnie: czosnek granulowany do smaku.

Sposób przygotowania:

Osuszone filety oprósz przyprawami, a następnie posmaruj cienko oliwą z obu stron. Odstaw filety na bok. Rozgrzej wstępnie air fryer do 200 stopni. Włóż filety z dorsza w koszu frytkownicy beztłuszczowej i wstaw do urządzenia. Piecz ok. 8-10 minut w temperaturze 180-190 stopni, obracając w połowie pieczenia. Jeśli masz termometr do pieczenia, możesz upewnić się, że w środku filet osiągnął temperaturę 62 stopni – wtedy na pewno jest gotowy. Podawaj z ulubionymi warzywami. Możesz do smaku podać też cytrynę lub limonkę.

fot. Filet z ryby z air fryera: dorsz/ Adobe Stock, annapustynnikova

