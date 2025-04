1. Zastosuj metodę małych kroków

Wprowadzaj jedną zmianę dziennie – nie próbuj z dnia na dzień odmieniać swojego życie, bo to zbyt trudne.

Reklama

2. Zwróć uwagę na detale

Zastanów się, czy twoje naczynia nie są za duże. Jesz również oczami. Jeżeli masz pełny talerz, to po zjedzeniu go czujesz się bardziej syta, niż gdybyś tą samą porcję nałożyła na taki, na którym jedzenie optycznie „ginie”.

3. Zadbaj o regularność posiłków

Jedz 5 posiłków dziennie, ale pamiętaj - to wcale nie oznacza, że musisz przygotować 5 różnych dań. Przygotuj jedno, które podzielisz na 2-3 mniejsze porcje i spożywaj je co 3 godziny.

4. Jedz powoli

Nasz organizm potrzebuje ok. 20 minut na odebranie sygnału, że jest syty. Staraj się przeżuwać każdy kęs kilkanaście razy. Dzięki temu również łatwiejsze i efektywniejsze będzie trawienie.

5. Nie zabieraj sobie małych przyjemności

Masz ochotę na coś słodkiego? Zjedz kawałek czekolady. Ale tylko jeden. Rozkoszuj się za to jego smakiem!

6. Korzystaj z zamienników

Zamień pieczywo jasne na razowe, ryż biały na brązowy i wybieraj tylko makaron przygotowany z razowej mąki.

7. Zwróć uwagę, czym nawadniasz organizm

Pij tylko wodę i świeże soki warzywne. Unikaj słodzonych napojów.

8. Wodę miej zawsze pod ręką

Codziennie rano przygotowuj sobie butelkę wody, która będzie ci towarzyszyć przez cały dzień. Ponieważ jest ciężka i uciążliwa w noszeniu, szybciej ją opróżnisz.

9. Zwiększ ilość warzyw w diecie

Do każdego posiłku dokładaj warzywa – sałatę, rzodkiewkę, paprykę, ogórka lub pomidora do kanapek. Do obiadu i kolacji jedz sałatki i surówki. Dzięki temu nie będziesz odczuwać głodu.

10. Myśl niestandardowo

Poniedziałek jest najgorszy na rozpoczynanie diety, bo to w ogóle ciężki dzień – zmiany rozpocznij od niedzieli.

Dowiedz się więcej:

Jak przeprowadzić dietę redukcyjną i schudnąć?

Jak uniknąć pułapek w odchudzaniu?

Jakie napoje wybierać w codziennej diecie?



Reklama

napisane na podstawie tekstu autorstwa dietetyka klinicznego i psychodietetyka Katarzyny Błażejewskiej