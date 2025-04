Wspólne działanie ma wiele plusów. Razem łatwiej jest się zmotywować nie tylko do diety, ale także do aktywności fizycznej. Gdy jedna osoba ma gorszy dzień, druga pocałuje w czoło, przyniesie szalik i powie:

Wspólnie odchudzanie to także podział obowiązków, mniej czasu spędzonego w kuchni, lepsza organizacja. To możliwe pod warunkiem, że obie osoby angażują się w proces utraty masy ciała. Bywa jednak tak, że „ciężar” gotowania spada na jedną osobę.

Czas wspólnej walki o lepsze zdrowie i figurę warto wykorzystać także jako możliwość samorozwoju. Twój facet gotuje lepiej? Pomóż mu i opanuj kilka nowych dań. Ty rządzisz kuchnią, a twój mężczyzna przypala wodę na herbatę? Poproś go, by zaczął od drobnych, łatwych czynności. Już samo obranie i pokrojenie warzyw przyspieszy przygotowanie posiłków.

Bywa, że wszystko toczy się dobrze do pierwszego spotkania kontrolnego. Na wizycie często okazuje się, że mężczyzna chudnie szybciej i traci więcej tkanki tłuszczowej. Gdy odchudzającej się parze przedstawiam wyniki analizy składu ciała widzę jak zmienia się wyraz oczu kobiety.