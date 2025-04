2 z 11

Rozgrzewka przed bieganiem i rozciąganie po – 11 ćwiczeń! galeria

Rozgrzewka przed bieganiem/rozciąganie po bieganiu – ćwiczenie nr 2. Zadrzyj stopę do góry, pochyl się do przodu i spróbuj dotknąć stopy palcami dłoni. Jeśli nie możesz, dotknij dłonią do łydki. Następnie zmień stronę.