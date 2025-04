Z rozkręcaniem piast nie czekaj na pierwsze objawy zużycia. Regularne ich sprawdzanie to gwarancja, że nic nie zakłóci Twojej przejażdżki po górskich i leśnych trasach. Jeśli jednak tego nie zrobiłeś, a czujesz opory w pracy łożysk, to ostatni moment na zajrzenie do środka.

Rozkręcanie, krok po kroku

Zaczynamy od całkowitego odkręcenia nakrętki stożkowej i wysunięcia trzpienia z otworu. Uważamy przy tym, by nie zgubić sprężynek dystansowych, które łatwo stracić z oczu. Potem zdejmujemy gumowy uszczelniacz, który zabezpiecza łożyska przed wodą. Jest on obecny zwykle w rowerach górskich, choć nie tylko.

Następnie odkręcamy kontrę, a robimy to przytrzymując konus specjalnym kluczem, zaś kontrę silnie obracając (prawdopodobnie natrafimy na duży opór). Wyciągamy kontrę i konus z jednej a oś z drugiej strony piasty. Ostatnim etapem jest wyjęcie kulek łożyskowych, które mogą być luzem lub spięte wiankiem.

Konserwacja

Sprawdźmy konus pod kątem zużycia. Jeśli na jego powierzchni dostrzeżemy dołeczki, będzie to oznaczać niemożność dalszego jego użytkowania, a więc konieczność wymiany. Jeśli wszystko z nim w porządku, zabieramy się za smarowanie. W tym celu oczyszczamy piastę ze starego smaru i nakładamy grubą warstwę nowego, uważając przy tym, by nie przesadzić.

W świeży smar wciskamy oczyszczone kulki łożyskowe, po czym na nie również nakładamy cienką warstwę smaru. Wyciągnięte wcześniej oś, kontrę i konus czyścimy naftą, po czym możemy je wkładać. Na początek możemy użyć do tego rąk, potem kluczy. Upewnijmy się, że oś jest wycentrowana. Może to być konieczne zwłaszcza, jeśli zakładamy nowe konusy. Przy dokręcaniu całości zostawmy niewielki luz, który zniknie po założeniu zacisku koła.

Regularność to podstawa

Jeśli jeździmy rowerem szosowym lub unikamy ciężkiego terenu, przegląd piast może być konieczny raz na 1-2 sezony, czasem rzadziej. Jednak jeśli lubimy wyboiste i trudne trasy, do piast zaglądać powinniśmy zdecydowanie częściej. Trzy kwadranse poświęcone na rozkręcenie i wymianę smaru zaowocują nam bezproblemową i komfortową jazdą przez długie miesiące.