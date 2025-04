Naturalnym środowiskiem dla popularnej „kolarzówki” jest droga asfaltowa. Rower ten nie sprawdza się w rekreacyjnej jeździe po bezdrożach lub górskich trasach. Jest to propozycja dla pół-zawodowców i zawodowców - dla osób, które doskonale znają swoje możliwości i którym zależy im na osiąganiu dużych prędkości.

Cechą charakterystyczną jest krótka i zwarta rama. Ponadto rower ten rozpoznamy po charakterystycznej kierownicy z rogami zawiniętymi ku dołowi, czyli tzw. baranku. Koła „kolarzówek” mają duże średnice, sięgające 28 cali lub nawet jeszcze większe, zaś opony są wąskie i mają niski i mało wydatny bieżnik.

Wykonuje się je zwykle ze stali – przynajmniej, jeśli chodzi o modele w bardziej przystępnych cenach. Rowery profesjonalne mają ramy z karbonu, duraluminium, bądź tytanu – materiałów wytrzymałych i lekkich. Związane jest to z wymogami Międzynarodowej Federacji Kolarskiej (UCI), która nakłada na zawodowych kolarzy limit wagi roweru (6,8 kg).

Kiedyś UCI normowała również ilość przełożeń. Przepisy mówiły wtedy o konieczności montowania 2 zębatek z przodu i 5 z tyłu. Dziś tylnych zębatek bywa od 9 do 11, jednak jeśli chodzi o zębatki przednie, to z korb trzyrzędowych korzystają raczej tylko amatorzy.

Jazdę na kolarzówce charakteryzuje niewygodna, pochylona nisko pozycja. Ma to związek z aerodynamiką – pochylony kolarz ma pozycję bardziej opływową od wyprostowanego. Sprawdza się tu zasada, że im niżej pochylony jest cyklista, tym szybciej może pojechać.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że niskie pochylenie się nad kierownicą – choć pozwala na szybszą jazdę – ma swoje minusy, z których najważniejszym jest duże obciążenie stawów kolanowych. Również z tego powodu trening na rowerze szosowym zaleca się bardziej doświadczonym i świadomym amatorom kolarstwa.

Zakup roweru szosowego musi być przemyślany od początku do końca. Jeśli jesteś pewna, że właśnie tego typu jednośladu potrzebujesz, zwróć uwagę na dwie rzeczy:

Im więcej zapłacisz, tym (najczęściej) lepszy produkt otrzymasz. Pamiętaj, że do sporadycznych amatorskich przejażdżek nie potrzebujesz sprzętu za równowartość małego samochodu. Minimalna kwota, jaką powinniśmy przygotować na zakup względnie solidnego roweru szosowego to 2500 złotych.

Tu również kieruj się przeznaczeniem roweru. Ramy inne niż stalowe są bardzo drogie, a stal w przypadku szosówek sprawdza się na tyle dobrze, by nie przejmować się karbonem czy tytanem. Unikaj natomiast aluminium, którego wytrzymałość jest w przypadku rowerów szosowych niewystarczająca.

Jest sporo firm znanych z jakości szosówek (Triestina, Trek, Cannondale) oraz kilka również godnych polecenia (Author, Giant). Bez względu na wybrany model i markę, nie wahaj się skorzystać z pomocy sprzedawcy. Ci ze sklepów branżowych posłużą rzeczową poradą. Pamiętaj, że „kolarzówka” to spory wydatek, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, by kupiony rower spełniał wszelkie oczekiwania.

Kolarstwo szosowe jest jedną z najbardziej tradycyjnych odmian sportów rowerowych. Najlepsze „szosówki” to modele wykonane w dużej mierze z karbonu, nie tylko rama jest stworzona z włókna węglowego, ale także koła i inne komponenty, a ich waga nie przekracza 6,5 kg. Coraz częściej hamulce szczękowe zastępowane są też hamulcami tarczowymi. W przypadku rowerów szosowych, zdecydowanie najbardziej w oczy rzucają się bardzo cienkie opony, a także wygięta kierownica zwana „barankiem”. Dzięki niej kolarz może przyjąć aerodynamiczną pozycję. Rowery szosowe wybierają osoby, które lubią dynamiczną jazdę po drogach asfaltowych. Ich główną zaletą jest to, że możemy na nich o wiele łatwiej rozwinąć dużą prędkość głównie dzięki mniejszym oporom toczenia opon oraz aerodynamicznej postawie. Mają one za to tylko jedną wadę. Nie możemy na nich wjechać w leśne drogi, które na zaciekawią, ale z drugiej strony są w stanie przejechać nawet 100 km w o wiele lepszym tempie niż rower górski.

- Kornel Osicki, menedżer grupy kolarskiej Kross Racing Team, trener kadry narodowej w kolarstwie górskim.