Rower na komunię

Dobry rower, który posłuży kilka lat i będzie mógł być przekazany młodszemu rodzeństwu lub odsprzedany kosztuje nie mniej niż 800 zł. To spory wydatek dla jednej osoby, ale pamiętaj, że warto zrobić zrzutkę i wspólnie z innymi wujkami i ciotkami wybrać prezent z dobrej półki. Popytaj wśród rodziny. Z pewnością znajdą się chętni na porządny prezent. Lepiej nie kojarzyć się dziecku z tym, który zakupił wadliwy rower.

Jaki rozmiar roweru wybrać dla dziecka?

Ośmioletnie dziecko znajduje się w tym nieszczęśliwym momencie życia, gdy już nie jest całkiem małe, a niedługo zacznie szybko rosnąć. Dlatego często błędnie kupuje się mu rower na wyrost – przeznaczony dla dorosłego człowieka. Taki zakup przełoży się jednak na kontuzje i urazy oraz niechęć do rowerowej jazdy.

Jak więc wybrać odpowiedni rozmiar? Przeciętnemu dziecku komunijnemu odpowiada rower na kole 24-calowym. Wyjątkowo niskie dzieci powinny dostać model na kole 20-calowym, a wyjątkowo wysokie – na kole 26-calowym, przeznaczony dla dorosłych. W tym ostatnim wypadku trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na rozmiar ramy, która wpływa na rzeczywisty rozmiar roweru. Rozsądnie jest wybrać najmniejszą, czyli taką w rozmiarze 15-15,5 cala.

Do kiedy taki rower posłuży dziecku? Najczęściej nastolatki w wieku 11-12 lat zaczynają gwałtowanie rosnąć. Jeśli zainwestujesz w rower dobrej klasy, to bez problemu będzie go można po około 4 latach przekazać młodszemu rodzeństwu albo odsprzedać.

Wyboru roweru na prezent komunijny dokonajcie wspólnie z dzieckiem

Modeli rowerów dla dzieci jest tyle, co dla dorosłych. Można wybierać wśród typów przeznaczonych do jazdy w terenie (rowery górskie), w mieście (rowery miejskie) czy typów mieszanych (rowery trekkingowe i crossowe). Również wzornictwo jest dziś niezwykle bogate.

Jeśli chcesz być ulubionym wujkiem lub ciocią, spełniając marzenia malucha, zaangażuj dziecko i rodziców w zakup roweru. Dziecko ma swoje oczekiwania, warto ich wysłuchać. Rodzice znają jego potrzeby. Wspólna wyprawa do sklepu rowerowego pozwoli nie tylko idealnie dopasować model i wielkość roweru, ale także jego kolor i ewentualne dodatki, o których myśli dziecko, ale nikomu nie mówi.

Jeśli zakup zostanie dokonany po komunii, w wielkim dniu na prezent możesz wręczyć dziecku własnoręcznie wykonany voucher na wymarzony rower, wpisując proponowaną datę wyprawy do sklepu.

