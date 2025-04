Poniżej przeanalizowaliśmy kaloryczność różnych rosołów, bo przecież można tę zupę ugotować nie tylko na tuszce kurzej czy na szpondrze wołowym. I to właśnie jest kluczowa sprawa dla kaloryczności zupy, jeśli ma to być rosół czysty. Dodatkowe kalorie w rosole to dodatek makaronu, ryżu czy innego „wypełniacza”, ale też np. gotowanej marchewki. Zdecydowanie jednak zdrowiej jest oszczędzać kalorie na makaronie czy samym wywarze, a nie na dodatku warzyw. Zobacz, jak zrobić rosół, aby nie był zbyt tuczący.

Spis treści:

To zależy, na czym jest gotowany i z jakimi dodatkami zostanie podany. Czysty rosół bez makaronu czy ryżu nie jest bardzo kaloryczny. Natomiast dodatek węglowodanowej wkładki w postaci makaronu, lanych klusek czy ryżu, potrafi znacznie podnieść kaloryczność zupy. Dodatkowo ona wzrośnie, jeśli w rosole będzie marchewka. Natomiast przyprawy i natka czy koperek nie podnoszą wartości energetycznej zupy.

Wywar szykowany na kościach jest bardziej kaloryczny i dostarcza średnio ok. 86 kcal w porcji 237 ml, natomiast rosół gotowany na mięsie będzie dostarczał mniej kalorii, bo 38 kcal w porcji. To wartość orientacyjna, średnia, bowiem znaczenie ma także to, ile kości lub mięsa zostanie użyte do gotowania – im ich będzie więcej, tym bardziej kaloryczny będzie rosół, bo wytopi się do niego więcej tłuszczu. Wywar z kości zawiera więcej tłuszczu, węglowodanów i białka, dlatego jest bardziej kaloryczny.

100 g rosołu gotowanego na kościach dostarcza ok. 36 kcal, a rosołu gotowanego na mięsie – ok 16 kcal.

Szacując kaloryczność czystego rosołu, niezależnie od tego, z czego został przygotowany, przyjmuje się właśnie wartość 36 kcal na każde 100 g.

Przyjrzyjmy się teraz kaloryczności rosołu czystego z różnych rodzajów mięsa. Bo rosół można ugotować na mięsie i kościach drobiowych, kaczych lub np. wołowych – to najczęstsze bazy do tej zupy.

Rosół drobiowy kcal

Rosół drobiowy dostarcza:

ok. 2 kcal w 100 ml/100 g , jeśli był gotowany wyłącznie na mięsie bez skóry,

, jeśli był gotowany wyłącznie na mięsie bez skóry, ok. 36 kcal w 100 g, jeśli był gotowany na mięsie i kościach.

Rosół z kaczki kcal

Rosół z kaczki dostarcza średnio:

ok. 20 kcal w 100 ml/100 g , jeśli był gotowany wyłącznie na mięsie bez skóry,

, jeśli był gotowany wyłącznie na mięsie bez skóry, ok. 60 kcal w 100 g, jeśli był gotowany na mięsie i kościach.

Rosół z indyka kcal

Rosół z indyka dostarcza średnio:

ok. 4 kcal w 100 ml/100 g , jeśli był gotowany wyłącznie na mięsie bez skóry,

, jeśli był gotowany wyłącznie na mięsie bez skóry, ok. 18 kcal w 100 g, jeśli był gotowany na mięsie i kościach.

Rosół wołowy kcal

Rosół wołowy dostarcza średnio:

ok. 13 kcal w 100 ml/100 g , jeśli był gotowany wyłącznie na chudym mięsie,

, jeśli był gotowany wyłącznie na chudym mięsie, ok. 20 kcal w 100 g, jeśli był gotowany na chudym mięsie i kościach.

Rosół wołowo-drobiowy kcal

Nie sposób znaleźć wiarygodne dane na temat kaloryczności rosołu wołowo-drobiowego. Dlatego najbezpieczniej jest przyjąć wartość średnią, ogólną, czyli 36 kcal w 100 g/100 ml zupy.

fot. Czysty rosół kcal/ Adobe Stock, Paulista

Najlepiej zważyć porcję i to policzyć. Na potrzeby naszego tekstu przyjmiemy, że porcja czystego rosołu, niezależnie od tego, czy podawana jest w misce, czy w talerzu, to 250 ml/g. Dla takiej ilości rosołu oznacza to:

90 kcal dla rosołu gotowanego na kościach i mięsie,

dla rosołu gotowanego na kościach i mięsie, 6-32 kcal dla rosołów gotowanych na samym mięsie; najmniej kalorii ma rosół z kury, najwięcej rosół z kaczki.

To zależy, ile rosołu znajdzie się w porcji i ile będzie w nim makaronu oraz jaki to będzie makaron. Czy makaron tuczy? Jasne, jeśli jada się go dużo. W małych ilościach nie jest zagrożeniem dla wagi. Przyjmuje się, że w porcji zupy znajduje się ok. 50 g makaronu. Przyjmijmy tę wartość. Obliczmy teraz kaloryczność 50 g różnych rodzajów ugotowanego makaronu i innych dodatkach do rosołu:

44,5-65 kcal dla makaronu jajecznego,

ok. 62 kcal dla makaronu bezjajecznego,

ok. 50 kcal w makaronie ryżowym,

ok. 49 kcal w lanych kluskach,

ok. 65 kcal w białym ryżu,

ok. 50 kcal w ryżu dzikim.

Zatem najmniej kaloryczna będzie porcja rosołu (250 g rosołu + 50 g makaronu) z makaronem ryżowym lub dzikim ryżem oraz w rosole z lanymi kluskami i wyniesie maksymalnie 82 kcal przy rosole ugotowanym na samym mięsie i ok. 140 kcal w przypadku rosołu sporządzonego na kościach i mięsie.

Najbardziej kaloryczny będzie rosół z makaronem 5-jajecznym oraz białym ryżem. W porcji będzie zawierał ok. 155 kcal (rosół gotowany tez na kościach) lub maksymalnie 97 kcal przy rosole ugotowanym na mięsie.

Uwaga! Jeśli do porcji rosołu dodasz 1 średnią ugotowaną marchewkę, podniesiesz kaloryczność dania o ok. 28 kcal.

fot. Rosół z makaronem kcal/ Adobe Stock, Monika

Poniżej podajemy kaloryczność rosołów instant różnych producentów:

Knorr Gorący kubek rosół z kury z makaronem – 46 kcal w porcji 200 ml,

w porcji 200 ml, Winiary rosół z kury w proszku - 13 kcal w porcji 200 ml,

w porcji 200 ml, Amino Rosół z włoszczyzną i natką pietruszki – 283 kcal w porcji 400 ml (czyli 141,5 kcal w 200 ml),

w 200 ml), Vifon Rosół – 64 kcal w 100 g zupy, czyli 128 kcal w 200 ml zupy.

Wszystko to są zupy instant z makaronem, z wyjątkiem rosołu w proszku Winiary, który jest bez makaronu. Dlatego nie będziemy go porównywać z pozostałymi. Tak więc wśród rosołów instant z makaronem najbardziej kaloryczna jest zupa Amino, a najmniej produkt marki Knorr.

Poniżej krótki przegląd kaloryczności najpopularniejszych zup gotowanych na rosołach.

Pomidorowa na rosole kcal

Przyjmijmy dla ułatwienia, że to prosta zupa pomidorowa ze zwykłym makaronem lub białym ryżem, czyli rosół z makaronem lub ryżem z dodatkiem koncentratu pomidorowego – ok. 20 g koncentratu na talerz czy miskę zupy, co daje ekstra ok. 20 kcal. To oznacza, że kaloryczność takiej pomidorówki będzie wynosić w 1 porcji (250 g rosołu i 50 g makaronu lub ryżu):

ok. 175 kcal dla porcji pomidorówki z makaronem 5-jajecznym lub białym ryżem,

dla porcji pomidorówki z makaronem 5-jajecznym lub białym ryżem, maksymalnie 117 kcal przy rosole ugotowanym na mięsie.

Uwaga! Jeśli do porcji zupy dodasz 1 średnią ugotowaną marchewkę, podniesiesz kaloryczność o ok. 28 kcal.

Zupa pomidorowa na rosole zabielana kcal

Jeśli do zupy opisanej wyżej dodasz łyżkę śmietany 18% tłuszczu, porcja zupy dostarczy o ok. 47 kcal więcej, czyli:

ok. 222 kcal dla porcji pomidorówki z makaronem 5-jajecznym lub białym ryżem,

dla porcji pomidorówki z makaronem 5-jajecznym lub białym ryżem, maksymalnie 164 kcal przy zupie ugotowanej na mięsie.

Jeśli dodajesz znaczną ilość marchewki gotowanej, dodaj jej kaloryczność!

Zupa ogórkowa na rosole kcal

Załóżmy, że na 1 porcje zupy przypada 1 średni ogórek kiszony (12 kcal) i 50 g ziemniaków gotowanych (36 kcal). Zatem porcja zupy ogórkowej na rosole będzie dostarczać ok:

ok. 126 kcal dla ogórkowej gotowanej na kościach i mięsie,

dla ogórkowej gotowanej na kościach i mięsie, do 68 kcal dla ogórkowej gotowanej na samym mięsie.

Oczywiście dodanie marchewki gotowanej do zupy podniesie jej kaloryczność.

Barszcz czerwony na rosole

Załóżmy, że w zupie będzie 50 g gotowanych buraków (20 kcal) i 50 g gotowanych ziemniaków (36 kcal) i ok. 50 g zakwasu z buraków (6 kcal). W takiej sytuacji porcja barszczu czerwonego na rosole będzie dostarczać:

ok. 152 kcal dla rosołu gotowanego na kościach i mięsie,

dla rosołu gotowanego na kościach i mięsie, do 94 kcal dla rosołów gotowanych na samym mięsie.

Natomiast czysty barszcz na rosole dostarczy:

ok. 96 kcal dla barszczu gotowanego na kościach i mięsie,

dla barszczu gotowanego na kościach i mięsie, do 38 kcal dla barszczu gotowanego na samym mięsie.

