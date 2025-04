1. Rower stacjonarny

Świetny trening aerobowy. Wykonując trening na rowerku stacjonarnym, bez problemu możesz przestrzegać wszystkie zasady treningu aerobowego, a więc: monitorować tętno i czas treningu bez potrzeby zatrzymywania się ani przerywania ćwiczeń. Od pierwszego dnia treningu na rowerku stacjonarnym pracujesz na efekty spalające tkankę tłuszczową, ponieważ nie musisz się niczego uczyć – jak wiadomo na rowerku stacjonarnym jeździć każdy potrafi.

Rowerek stacjonarny posiada jedną wadę - jeśli zwiększy Ci się wydolność organizmu, ciężko będzie uzyskać odpowiednie tętno (w pewnym momencie szybciej pedałować już się nie da).

Jak obliczyć tętno?

2. Stepper

Nie myl ze stepem, czyli zajęciami fitness przy użyciu stopnia tzw. stepu.

Stepper jest na wyposażeniu każdej siłowni i służy do treningu aerobowego, czyli treningu spalającego tkankę tłuszczową.

Jeśli chodzi o efektywność tego treningu to również należy przestrzegać zasad treningu aerobowego. Na stepperze można wykonywać ruch długi (dociskasz po kolei nogi do samego końca) lub ruch krótki (nie dociskasz mocno, ale szybko zmieniasz nogi, przez co ruch jest bardzo krótki). Ten właśnie krótki ruch jest najlepszy w przypadku wykonywania treningu aerobowego na stepperze.

3. Spacer

Niewątpliwie spacer może być treningiem aerobowym, ale jeśli będzie to prawdziwy trening. Nie ma to więc być na spacerek z koleżanką z którą będziemy rozmawiać, tylko trening, podczas którego powinnaś się lekko zmęczyć i spocić.

Spacer powinien być godzinny w szybszym tempie, bez żadnego zatrzymywania się czy zwalniania tempa. Minimalnie trzy razy w tygodniu. Oczywiście powinnaś zaopatrzyć się w pulsometr na rękę.

Większość osób uważa: „Odchudzam się, więc idę biegać” – Jest to błąd, gdyż wtedy trening nie jest wykonywany na 65% tętna maksymalnego, a najprawdopodobniej na tętnie maksymalnym, przez co nie będzie efektu spalania tkanki tłuszczowej.

Biegać oczywiście możesz i nawet powinnaś, jeśli podczas mierzenia tętna okaże się, że twoja wydolność wzrosła i 65% tętna maksymalnego osiągasz tylko podczas truchtu, a nie szybszego marszu.

Zobacz, przy jakich czynnościach spalasz najwięcej kalorii.

4. Pływanie

Wiele osób zadaje mi pytanie: „Czy można schudnąć, chodząc na basen”?

Chodząc na basen nie schudniesz, ale pływając w odpowiedni sposób – oczywiście. Pływanie jest treningiem aerobowym, czyli spalającym tkankę tłuszczową. Ale, jak zwykle, należy zachować zasady treningu aerobowego:

Przede wszystkim musisz bardzo dobrze pływać, ucząc się pływać nie schudniesz.

Musisz mieć również niezłą kondycję, niestety nie możesz pływać od barierki do barierki. Pływając długo w tym samym tempie bez zatrzymywania się – wtedy będzie to jak najbardziej trening aerobowy.

5. Skakanie na skakance

Skakanie na skakance jest treningiem aerobowym o ile będziesz przestrzegać zasad treningu aerobowego. Jednak wybór skakanki jako treningu spalającego tkankę tłuszczową może nie dla każdego być trafnym wyborem. Dlaczego?

Skakanie na skakance w taki sposób, aby spalić tkankę tłuszczową jest trudne. Poskakać przez 15 minut jest łatwo i przyjemnie, jednak nie spalisz przez ten czas tkanki tłuszczowej. Żeby taki efekt uzyskać musisz na niej skakać przynajmniej 50 minut, co wymaga nie lada kondycji. Oczywiście przez cały ten czas musisz skakać w tym samym tempie, a utrzymanie tempa skacząc na skakance przez 50 minut również może okazać się bardziej skomplikowane.

Trening ze skakanką – jak dobrać jej długość i jak z nią ćwiczyć?

Jeśli umiesz skakać na skakance, nie będziesz się zatrzymywać przez pomyłki, jeśli masz kondycję aby skakać na skakance przez 50 minut oraz jeśli posiadasz umiejętność skakania przez 50 minut w tym samym tempie to polecam jak najbardziej tę formę treningu aerobowego. Podczas takiego treningu będziesz spalała tkankę tłuszczową.

Ewelina Jakubiak

www.e-sylwetka.pl

