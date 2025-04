Na czym polegają poszczególne rodzaje fitnessu?

ABT (abdominal, buttocks thighs)

Co to takiego? Ćwiczenia na poszczególne partie ciała poprzedzone rozgrzewką i zakończone stretchingiem.

Jaki daje efekt? Wyszczupla, wzmacnia brzuch, pośladki i uda.

Dla kogo? Umiarkowanie intensywne zajęcia z użyciem piłki, stepu lub gum dla średniozaawansowanych.

STEP

Co to takiego? Zajęcia choreograficzne z użyciem specjalnej platformy, tzw. stepu.

Jaki daje efekt? Redukuje tkankę tłuszczową, wzmacnia dolne partie ciała.

Dla kogo? Trening dla osób przynajmniej średnio zaawansowanych.

FAT BURNING

Co to takiego? Choreograficzne 90-minutowe ćwiczenia aerobowe ułatwiające spalanie tłuszczu.

Jaki daje efekt? Umożliwia chudniecie nawet kilograma tygodniowo.

Dla kogo? Proste zajęcia, zakończone ćwiczeniami na mięśnie brzucha. Mogą na nie chodzić osoby początkujące.

HI-LO IMPACT (hig low impact)

Co to takiego? Forma aerobicu polegająca na wykonywaniu skoków, podskoków i obrotów.

Jaki daje efekt? Podnosi sprawność i koordynację ruchową.

Dla kogo? Ćwiczenia o charakterze wytrzymałościowym, wymagające kondycji.

FIT DANCE

Co to takiego? Mieszanka figur aerobowych z tanecznymi.

Jaki daje efekt? Szybko rzeźbi wszystkie partie ciała.

Dla kogo? Bardzo intensywne ćwiczenia wymagające dobrej kondycji.

Stretching

Co to takiego? Stopniowe rozciąganie ciała.

Jaki daje efekt? Zwiększa elastyczność i gibkość, dotlenia organizm.

Dla kogo? Nie każdemu przychodzą równie łatwo, z wiekiem elastyczność ciała maleje.

Pilates

Co to takiego? Połączenie jogi, baletu i ćwiczeń siłowych.

Jaki daje efekt? Przeciwdziała problemom z kręgosłupem, ułatwia pokonanie stresu.

Dla kogo? Trening dla każdego, łatwiejszy od stretchingu.

Aeroboxing

Co to takiego? Połączenie intensywnego aerobiku z elementami boksu i kick-boxingu.

Jaki daje efekt? Buduje sprawność fizyczną.

Dla kogo? Wymaga nie tylko dobrej kondycji, ale i sprawności ruchowej.

Fitball

Co to takiego? Ćwiczenia z piłką rehabilitacyjną

Jaki daje efekt? Wzmacnia wszystkie mięśnie i koordynację ruchową

Dla kogo? Dla każdego, w szczególności w ciąży i po porodzie oraz dla osób starszych

BS (Body Sculpting)

Co to takiego? Trening ze stepem, piłką, ciężarkami i gumą, zakończone stetchingiem.

Jaki daje efekt? Zwiększa siłę i elastyczność wszystkich mięśni.

Dla kogo? Zajęcia umiarkowanie intensywne, dla każdego.

ABS

Co to takiego? Połączenie różnych ćwiczeń, np. skłonów, przysiadów, podciągania nóg.

Jaki daje efekt? Wzmacnia i rzeźbi mięśnie brzucha.

Dla kogo? Im szybszy i trudniejszy – tym lepsze efekty. To trening dla każdego.

