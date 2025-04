Styczeń to czas, kiedy krzykliwe nagłówki:

Reklama

Zrzuć 10 kg bez wyrzeczeń w miesiąc!

dosłownie atakują z okładek czasopism i książek. Gdyby to było takie łatwe...świat nie musiałby wydawać miliardów dolarów na walkę ze skutkami otyłości. Tymczasem diety odchudzające mają się dobrze, przychodzą i odchodzą. Niektóre zostają na lata czyniąc wiele szkód zdrowotnych.

Magazyn US News publikując swój ranking diet porządkuje informacje o modnych dietach. Wskazuje także te, które choć znane od lat i korzystne dla zdrowia są jednak rzadko stosowane.

Jak powstaje ranking diet?

Panel ekspertów, wśród których są dietetycy, lekarze zajmujący się otyłością i cukrzycą czy psychodietetycy każdą dietą ocenia biorąc pod uwagę 7 kryteriów.

Czy dieta jest łatwa w stosowaniu?

Czy dieta zapewnia efekt długoterminowy?

Czy dieta zapewnia efekt krótkoterminowy?

Czy jadłospisy są pełnowartościowe?

Czy ten sposób żywienia jest bezpieczny?

Czy dieta przyczynia się do zmniejszenia ryzyka rozwoju cukrzycy?

Czy dieta przyczynia się do zmniejszenia rozwoju ryzyka chorób serca?

Każdy aspekt oceniany jest w skali od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej). W ogólne ocenie diet najważniejszymi czynnikami, które wpływały na ranking były efekty długoterminowe oraz bezpieczeństwo danego programu żywieniowego. Co wynika z najnowszego rankingu 41 różnych diet?

TOP 3 najlepszych diet 2019 roku

Na podium stanęły w tym roku trzy zbliżone do siebie diety.

Dieta śródziemnomorska (zwycięzca)

To sposób żywienia, a nie konkretna dieta, który bazuje na warzywach, owocach, oliwie z oliwek, rybach, owocach morza, nasionach i orzechach. Taka dieta zapewnia utrzymanie prawidłowej masy ciała, ale jednocześnie zapobiega rozwojowi chorób cywilizacyjnych.

Dieta śródziemnomorska – HIT w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym! Mamy dla ciebie jadłospis!

Dieta DASH

To program dietetyczny opracowany z myślą o osobach z nadciśnieniem. Dieta ta kładzie nacisk na ograniczenie spożycia soli, sodu, czerwonego mięsa, nasyconych kwasów tłuszczowych i słodyczy. Jadłospisy opierają się na produktach bogatych w potas, wapń, białko i błonnik, które obniżają ciśnienie krwi oraz stabilizują poziom cukru. Podobnie, jak w przypadku diety śródziemnomorskiej podstawą są warzywa i owoce, a także pełnoziarniste produkty zbożowe, ryby, oleje roślinne, orzechy czy chudy nabiał.

Wypróbuj dietę DASH i schudnij 4 kg w 14 dni!

Fleksitarianizm

Fleksitarianizm powstał z połączenia słów fleksi-elastyczny i wegetarianizm. Ten sposób żywienia opiera się głównie na produktach bezmięsnych, pochodzenia roślinnego, ale od czasu do czasu dopuszcza także spożycie ryb, owoców morza i mięsa. Dzięki tej diecie można korzystać z zalet zdrowotnych diety wegetariańskiej nie rezygnując jednocześnie z pysznego burgera od czasu do czasu.

TOP 3 najgorszych diet 2019 roku

Zobacz, które diety zostały ocenione najgorzej!

Dieta Dukana najgorszą dietą roku!

Niespodzianka? Przecież tyle osób ją stosowało, stosuje lub planuje wprowadzić! Niestety dieta Dukana nie dość, że jest nieskuteczna (zapewnia wyłącznie efekt krótkoterminowy), trudna w stosowaniu to jeszcze niebezpieczna! Może prowadzić do zaburzeń w pracy nerek, zaparć, nieprzyjemnego oddechu, niedoborów pokarmowych i zmęczenia. Zapomnij o diecie Dukana!

Jakich innych diet nie warto stosować?

Drugie miejsce od końca (czyli 40) zajmuje dieta Body Reset. To mało popularny w Polsce program oparty o koktajle odchudzające, który zyskał popularność wśród celebrytów. Stosowały go między innymi Ariana Grande czy Rihanna. Eksperci podkreślają, że jest to dieta niedoborowa i może prowadzić do napadów kompulsywnego objadania się.

Tuż za nią uplasowała się coraz popularniejsza dieta ketogeniczna, którą określa się jako trend dietetyczny numer 1 w 2019 roku. Jej popularność wciąż rośnie! To wysokotłuszczowy sposób żywienia opracowany w celu leczenia padaczki lekoopornej. Niestety od jakiegoś czasu dieta ta jest coraz popularniejsza jako sposób na odchudzanie. Dieta ketogeniczna może być niebezpieczna dla osób z chorobami serca, nerek i wątroby. Wielu ekspertów podkreśla, że prowadzi do utraty masy mięśniowej. Jest to także jeden z najtrudniejszych programów żywieniowych na świecie!

Dowiedz się więcej o stosowaniu diet:

Dietetyczne klasy. Jak skakanie od diety do diety wpływa na twój organizm?

Jak wybrać najlepszą dietę odchudzającą? Co jest ważne?

Każda kolejna dieta oznacza coraz większe trudności w odchudzaniu! Dlaczego tak się dzieje?