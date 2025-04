Dlaczego należy zrobić rachunek sumienia przed rozpoczęciem odchudzania?

Dobra metoda odchudzania to taka, której efekty widoczne są przez co najmniej 2 lata po zakończeniu kuracji. Tobie nigdy się to nigdy nie udało?

Prawdopodobnie schudłaś tylko na chwilę, bowiem nie zmieniłaś swoich złych nawyków żywieniowych. A żeby coś zmienić, najpierw musisz uświadomić sobie, z czym dokładnie masz największy problem. Zatem do dzieła!

Rachunek sumienia przed odchudzaniem

Nadszedł czas, byś odpowiedziała sobie szczerze na 10 najważniejszych pytań związanych z twoim sposobem odżywiania. Oto one!

Czy jadasz codziennie 4–5 posiłków z przerwami co 2–3 godziny? Czy pijesz 2 litry płynów dziennie? Czy przygotowując posiłki gotujesz na parze? Czy potrawy wymagające smażenia przyrządzasz bez tłuszczu? Czy w każdym twoim posiłku jest porcja owoców lub warzyw? Czy w twoim menu dominuje chudy nabiał i chude mięso? Czy w każdym tygodniu co najmniej raz jesz ryby morskie? Czy codziennie jesz pieczywo pełnoziarniste lub razowe? Czy unikasz niezdrowych przekąsek? Czy ograniczasz sól w diecie?

Pytania, na które odpowiedziałaś NIE, stanowią listę twoich błędów żywieniowych. Jeśli się ich nie pozbędziesz, nie pomoże ci żadna dieta!

Jak zacząć działać?

Pamiętaj, że żadna dieta cud nie sprawi, że utrzymasz efekty odchudzania przez co najmniej 2 lata. Ba! W ciągu jednego miesiąca pojawi się efekt jojo. Nie wierz w to, że pozbycie się nawyków żywieniowych utrwalanych przez lata i nadwagi zajmie ci zaledwie kilka miesięcy.

Twoja waga zwiększa się systematycznie od kilku lat? Proces odchudzania będzie zatem trwał mniej więcej tyle samo, ile czasu pracowałaś nad dodatkowymi kilogramami. Uświadomienie sobie tego to pierwszy krok w walce o szczupłą sylwetkę, którą możesz uzyskać na zawsze!

