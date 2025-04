Pułapka w odchudzaniu nr 1: odchudzam się i znowu tyję

Odpowiedź jest prosta - zamiast zmienić swój tryb życia na stałe, odchudzanie w twoim przypadku stanowi jedynie kilkudniowy zryw. Ma on swój początek i koniec, a tak wcale nie powinno być. Tłumaczysz sobie, że przy nadwadze kilku kilogramów, nic nie musisz zmieniać. Wystarczy miesiąc diety i gotowe! Niestety owe 5 kg nadwagi już zawsze będzie zakodowane w twoich komórkach tłuszczowych. I będą one czekać, aż wrócisz do dawnego trybu życia.

Reklama

Pułapka w odchudzaniu nr 2: głoduję, a waga ani drgnie

Twój organizm podczas głodówki do minimum obniża metabolizm. Zastanawiasz się dlaczego? Ponieważ zbiera zapasy energii na dni, w których nie dostarczasz jej z zewnątrz. Efekt głodówki jest więc odwrotny do zamierzonego - zamiast chudnąć, zaczynasz gromadzić zapasy tłuszczu i wody.

Pułapka w odchudzaniu nr 3: ćwiczę, ale wciąż mam wystający brzuch

Niestety w przypadku walki o płaski brzuch, sekret tkwi nie tylko w odpowiednich ćwiczeniach, ale i specjalnej diecie na płaski brzuch. Jeśli chcesz go uzyskać, musisz zmodyfikować swoje codzienne menu. Same ćwiczenia na nic się zdadzą!

Pułapka w odchudzaniu nr 4: biorę suplementy odchudzające, ale mi nie pomagają

Najlepszym sposobem na przyspieszenie metabolizmu jest nie faszerowanie się suplementami, a budowanie masy mięśniowej. To właśnie mięśnie czerpią najwięcej energii z tkanki tłuszczowej, ponieważ potrzebują jej do właściwego funkcjonowania. Podsumowując zatem - im większa masa mięśniowa, tym szybsze spalanie tłuszczu.

Pułapka w odchudzaniu nr 5: staram się schudnąć, ale nadwagę mam chyba w genach

To jedno z najczęściej powtarzanych usprawiedliwień! Choć faktycznie geny mogą odpowiadać za skłonność do tycia, osoby otyłe zwykle po prostu za dużo jedzą, za mało się ruszają, a wyrzuty sumienia uspokajają tym właśnie argumentem. Pamiętajmy, że także psychika w trakcie odchudzania może płatać nam figle!

Pułapka w odchudzaniu nr 6: z każdą kolejną próbą, diety coraz mniej skutkują

Dzieje się tak, ponieważ wiele kobiet zamiast iść do specjalisty, wybiera diety znalezione w internecie. Choć w trakcie ich stosowania waga ciała spada, de facto spowalniamy metabolizm poprzez niedostarczanie odpowiedniej ilości energii z pożywienia.

W tym czasie organizm zamiast pozbywać się tłuszczu, w celu uzyskania energii spala mięśnie. A im mniej mięśni, tym wolniejszy metabolizm. Jeśli często sięgasz po kolejne diety cud, z biegiem czasu organizm coraz słabiej radzi sobie z przemianą materii. A ty jesteś zmuszona dostarczać coraz mniej kalorii, by uzyskać jakikolwiek efekt... I to sprawia, że diety przestają skutkować.

Reklama

Dowiedz się więcej na temat racjonalnego odchudzania:

10 produktów na spalanie tłuszczu

16 porad na opanowanie apetytu

Jak pobudzić tłuszcz do spalania?