Idź do psychodietetyka, jeśli wiesz, że potrzebujesz zmiany sposobu żywienia, ale nie wierzysz, że potrafisz w tych zmianach wytrwać. Ten specjalista pomoże ci też wtedy, gdy twoje próby odchudzania spełzają na niczym, a ty nie wiesz, dlaczego tak się dzieje lub zdajesz sobie sprawę, że brak ci motywacji. Wiele osób tendencję do tycia myli z niewłaściwymi relacjami z jedzeniem. Także i wtedy pomoc psychodietetyka może być najlepszym, na co się zdecydują.

Psychodietetyk to specjalista, który łączy wiedzę z zakresu dietetyki i psychologii, pomagając pacjentom w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych i radzeniu sobie z problemami związanymi z odżywianiem.

Główne zadania psychodietetyka to wsparcie osób, które zmagają się z trudnościami emocjonalnymi, wpływającymi na ich sposób jedzenia, takie jak kompulsywne objadanie się, jedzenie emocjonalne, uzależnienie od jedzenia czy trudności z utrzymaniem zdrowej masy ciała.

Psychodietetyk pomaga w identyfikowaniu przyczyn problemów z jedzeniem, takich jak stres, niska samoocena, czy błędne przekonania na temat diety i ciała. Wspiera pacjentów w budowaniu zdrowej relacji z jedzeniem, uczy technik radzenia sobie z emocjami bez uciekania się do jedzenia oraz pomaga w opracowaniu realistycznych celów żywieniowych i planów działania. Posiada też kompetencje do układania jadłospisów.

Można więc powiedzieć, że psychodietetyk to dietetyk i psycholog w jednym. To osoba, która z wykorzystaniem naukowej wiedzy kompleksowo zajmuje się osobami, które mają problemy wiążące się z nieprawidłowym odżywianiem. Zajmuje się zarówno korygowaniem jadłospisu jak i psychiką pacjenta, co bardzo pomaga w uzyskaniu trwałej zmiany nawyków żywieniowych.

W dużym skrócie: psychodietetyk ułoży najlepszy dla ciebie jadłospis i pomoże ci na nim wytrwać.

Praca z psychodietetykiem to zazwyczaj długoterminowy proces. Zmiana nawyków żywieniowych i psychologicznych wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty.

Czym jest psychodietetyka?

Psychodietetyka to interdyscyplinarna dziedzina łącząca elementy dietetyki i psychologii, skupiająca się na psychologicznych aspektach odżywiania.

W psychodietetyce analizuje się, jak czynniki psychologiczne, takie jak: stres, emocje, przekonania i nawyki, które wpływają na wybory żywieniowe. Pod uwagę bierze się także sposób postrzegania jedzenia i własnego ciała.

Psychodietetyka bada, jak emocje i umysł wpływają na podejście do jedzenia, a także jak nawyki żywieniowe wpływają na stan psychiczny i emocjonalny.

Podstawową różnicą między psychodietetykiem a dietetykiem jest zakres ich kompetencji i podejście do pacjenta. Dietetyk koncentruje się przede wszystkim na fizycznych aspektach odżywiania, takich jak bilansowanie diety, dobór odpowiednich produktów spożywczych, kaloryczność posiłków i suplementacja. Dietetyk opracowuje plany żywieniowe, które mają na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta, utratę wagi czy dostosowanie diety do określonych schorzeń. Zakres jego kompetencji obejmuje więc wyłącznie odżywanie.

Psychodietetyk natomiast, poza wiedzą dietetyczną, posiada także umiejętności z zakresu psychologii, które pozwalają mu na szersze spojrzenie na problematykę odżywiania. Psychodietetyk skupia się na zrozumieniu psychologicznych mechanizmów, które stoją za problemami pacjenta z jedzeniem. Zajmuje się też pomocą w rozwiązywaniu tych problemów.

Praca psychodietetyka obejmuje zarówno aspekty dietetyczne, jak i psychologiczne, co pozwala na bardziej kompleksowe podejście do pacjenta (uwzględniając nie tylko to, co i ile pacjent je, ale również dlaczego je w określony sposób).

Psychodietetyk nie jest lekarzem. Psychodietetykiem można zostać po specjalnym kursie lub po studiach podyplomowych (zwykle 2 semestry). Najczęściej psychodietetykami zostają dietetycy. Ale psychodietetykiem może też zostać lekarz.

Psychodietetycy nie mają uprawnień do diagnozowania chorób ani przepisywania leków, ponieważ nie są to działania wchodzące w zakres ich kompetencji. W przypadku stwierdzenia potrzeby medycznej interwencji psychodietetyk może współpracować z lekarzami, psychologami klinicznymi czy psychiatrą, aby zapewnić pacjentowi kompleksową opiekę. Może jednak korzystać z różnych technik psychologicznych, takich jak terapia np. poznawczo-behawioralna, aby wspierać pacjentów w zmianie nawyków żywieniowych i radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi.

Zgodnie z przepisami prawa nie ma zawodu psychodietetyka, bo nie ma żadnych regulacji prawnych (ustawy, rozporządzeń) dotyczących takiego zawodu. Podobnie jednak jak w innych zawodach związanych z opieką zdrowotną, psychodietetycy powinni przestrzegać wysokich standardów etycznych, które obejmują poufność, szacunek dla pacjenta, nieocenianie oraz odpowiedzialność za rzetelność i jakość udzielanej pomocy. Wszelkie informacje przekazywane przez pacjenta powinny być objęte tajemnicą zawodową.

fot. Kiedy iść do psychodietetyka?/ Adobe Stock, Graphicroyalty

Wizyta u psychodietetyka może być wskazana w wielu sytuacjach, w których tradycyjne podejście dietetyczne nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub kiedy problemy z jedzeniem mają głębsze, psychologiczne podłoże.

Oto kilka sytuacji, w których warto rozważyć konsultację z psychodietetykiem:

Trudności z utrzymaniem diety . Jeśli mimo wielu prób nie udaje ci się utrzymać zdrowych nawyków żywieniowych lub zapanować nad wagą, psychodietetyk może ci pomóc w zrozumieniu barier psychologicznych stojących na drodze do sukcesu. Chodzi zarówno o diety odchudzające jak i o diety stosowane w celach zdrowotnych.

. Jeśli mimo wielu prób nie udaje ci się utrzymać zdrowych nawyków żywieniowych lub zapanować nad wagą, psychodietetyk może ci pomóc w zrozumieniu barier psychologicznych stojących na drodze do sukcesu. Chodzi zarówno o diety odchudzające jak i o diety stosowane w celach zdrowotnych. Jedzenie emocjonalne . Jeśli jedzenie staje twoim się mechanizmem radzenia sobie z emocjami (stresem, nudą lub innymi stanami emocjonalnymi), psychodietetyk pomoże ci w rozpoznaniu tych wzorców i w opracowaniu strategii radzenia sobie z emocjami w inny, zdrowszy sposób.

. Jeśli jedzenie staje twoim się mechanizmem radzenia sobie z emocjami (stresem, nudą lub innymi stanami emocjonalnymi), psychodietetyk pomoże ci w rozpoznaniu tych wzorców i w opracowaniu strategii radzenia sobie z emocjami w inny, zdrowszy sposób. Zaburzenia odżywiania . Osoby z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja, bulimia czy jedzenie kompulsywne, mogą skorzystać ze wsparcia psychodietetyka, który podejdzie do problemu zarówno od strony dietetycznej, jak i psychologicznej.

. Osoby z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja, bulimia czy jedzenie kompulsywne, mogą skorzystać ze wsparcia psychodietetyka, który podejdzie do problemu zarówno od strony dietetycznej, jak i psychologicznej. Chroniczne diety . Jeśli ktoś żyje w ciągłym cyklu odchudzania się i tycia, znanym jako efekt jojo, psychodietetyk może pomóc przerwać ten cykl, zmieniając podejście do jedzenia i własnego ciała.

. Jeśli ktoś żyje w ciągłym cyklu odchudzania się i tycia, znanym jako efekt jojo, psychodietetyk może pomóc przerwać ten cykl, zmieniając podejście do jedzenia i własnego ciała. Problemy z samoakceptacją i postrzeganiem ciała . Psychodietetyk wspiera osoby, które zmagają się z negatywnym obrazem własnego ciała i niską samooceną, co często wpływa na ich relacje z jedzeniem.

. Psychodietetyk wspiera osoby, które zmagają się z negatywnym obrazem własnego ciała i niską samooceną, co często wpływa na ich relacje z jedzeniem. Wsparcie w zdrowym stylu życia. Osobom, które chcą zmienić swój styl życia na zdrowszy, ale napotykają trudności w realizacji swoich celów (np. słabnąca motywacja), psychodietetyk może dostarczyć narzędzi do skutecznego wprowadzenia trwałych zmian w sposobie żywienia.

Artykuł pierwotnie opublikowano 10.07.2013.

