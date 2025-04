Dlaczego tak ważne w diecie odchudzającej jest to, by nie cierpieć na niedobór wapnia? Odpowiedź jest prosta - ponieważ ten pierwiastek odpowiada za gospodarkę hormonalną organizmu, a tym samym decyduje czy odczuwamy głód, czy nie. Niedobory wapnia skutkują odkładaniem się tłuszczu w komórkach, a to wpływa na pojawienie się nadwagi. Sprawdź, jak najkorzystniej uzupełnić dietę w ten pierwiastek!

1. Migdały (235 mg w 100 g)

Poza wapniem są również dobrym źródłem magnezu. Możesz je podawać jako zdrową przekąskę. Zmielone mogą być dodatkiem do ciast lub deserów - oczywiście zdrowych i jak najmniej kalorycznych!

2. Natka pietruszki (190 mg w 100 g)

Zawiera też sporo żelaza i witaminy C. Warto dodawać ją do zup, a także do kanapek. Super pomysłem jest zrobienie soki z natki pietruszki, cukru i cytryny. Taki napój działa oczyszczająco.

3. Jogurt (130–170 mg w 100 g)

Oprócz dużej ilości wapnia jogurty probiotyczne zawierają też żywe kultury bakterii, które wspomagają odporność. Najlepsze są te naturalne. Możesz dodawać do nich suszone owoce lub płatki śniadaniowe. Odkryj najlepsze dietetyczne pomysły na jogurt naturalny!

4. Szpinak (130 mg w 100 g)

Jest także bogatym źródłem żelaza. W sezonie kupuj świeży, zimą mrożony – jest niemal tak samo wartościowy. Gotuj krótko. Podawaj go w dowolnej formie.

5. Mleko krowie (110–120 mg w 100 g)

Najlepszym wyborem jest to zawierające od 1,5 do 2% tłuszczu. Dlaczego? Ponieważ witaminy, które zawiera są przyswajane przez organizm jedynie w towarzystwie tłuszczu! Wybieraj mleko pasteryzowane o krótkim terminie przydatności.

6. Kefir (103 mg w 100 g)

Powstaje przez zakwaszenie mleka grzybkami kefirowymi. W tym procesie częściowo rozkładane są białka, dlatego łatwiej się je trawi, a w kefirze wzrasta ilość witamin. Na jego bazie można przygotowywać koktajle owocowe.

7. Twarożek (55–96 mg w 100 g)

Ma mniej wapnia niż mleko czy jogurt, bo większość tego pierwiastka ucieka z serwatką, ale i tak jest go sporo. Możesz go zrobić sama. A jeśli kupujesz, wybieraj naturalny.

8. Fasolka szparagowa (65 mg w 100 g)

Oprócz wapnia zawiera sporo magnezu, fosforu, żelaza i witamin. Najdelikatniejsze są cienkie strączki. Poza sezonem warto kupować mrożoną. Gotuj ją krótko, by nie straciła koloru i aromatu.

9. Brukselka (57 mg w 100 g)

Jest świetnym źródłem witaminy C i białka roślinnego. Świeże brukselki muszą być nieduże i jędrne. Możesz dodawać brukselkę do zup lub jeść jako dodatek do drugiego dania.

10. Brokuły (48 mg w 100 g)

Zawierają sporo dużo beta-karotenu. Powinny być intensywnie zielone (żółte plamy świadczą o nieświeżości). Gotuj je bez przykrycia (wtedy nie ściemnieją).