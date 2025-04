1. Niewłaściwe komponujesz codzienne menu

Niestety ten błąd to najczęstsza przyczyna przybierania na wadze. Większość z nas tworzy posiłki z kiepskiej jakości produktów, źle łączy pokarmy i dodatkowo nie pilnuje wielkości porcji. Pamiętaj, że śniadanie powinno stanowić 25-30% całodniowej wartości energetycznej, II śniadanie 5-10%, obiad 30-35%, podwieczorek 5-10%, a kolacja 20-25%.

2. Nie pilnujesz ilości posiłków

W ciągu dnia powinno być ich od 3 (śniadanie, obiad i kolacja) do 5 (pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja).

3. Jadasz nieregularnie

Brak ustalonych stałych pór jedzenia posiłków w ciągu dnia skutkuje rozregulowaniem metabolizmu, a zbyt długie przerwy są przyczyną wilczego apetytu. I tu koło się zamyka...

4. Nie jesz śniadań

Choć każdy z nas wie, że śniadanie to NAJWAŻNIEJSZY posiłek w ciągu dnia, znaczny odsetek społeczeństwa po prostu ma to w nosie. A niejedzenie śniadań = ogromna kolacja po powrocie z pracy do domu.

5. Jesz zbyt obfite kolacje

Jedzenie zbyt dużej kolacji sprzyja odkładaniu tkanki tłuszczowej i zaburza procesy regeneracyjne, które zachodzą się w czasie snu. Jedząc obfity ostatni posiłek, rano czujemy się zmęczeni i ociężali.

6. Podjadasz między posiłkami

W tym szczególnie naganne jest codzienne zjadanie słodyczy lub tłustych i słonych przekąsek. Także podjadanie w czasie bezsennych nocy do mądrych nie należy. Postępując w ten sposób w krótkim czasie staniesz się ofiarą otyłości!

7. Jesz zbyt mało warzyw i owoców

Jeśli chcesz schudnąć lub utrzymać wagę, musisz włączyć do diety jak najwięcej warzyw i owoców - najlepiej surowych. Mają mało kalorii, dużo błonnika, nawadniają organizm i przede wszystkim stoją na straży twojego zdrowia i dobrego samopoczucia!

8. Robisz zakupy, kiedy jesteś głodna

Zasada jest prosta - masz chodzić na zakupy wypoczęta i najedzona. W przeciwnym razie kupisz ogrom przetworzonej żywności, która stanie się przyczyną i złego samopoczucia, i dodatkowych kilogramów.

